आज का मूलांक 4 राशिफल: रुके काम होंगे पूरे, करियर में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, पैसों के मामलों में रहें सतर्क
Numerology Horoscope Today, 26 July 2026: 26 जुलाई का दिन मूलांक 4 वालों के लिए व्यस्तता और जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे करने का मौका मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी और अधूरी जानकारी के आधार पर फैसला लेने से बचना होगा।
Numerology Horoscope Today, 26 July 2026: राहु का असर आपके दिन को तेज, उलझा हुआ और भागदौड़ भरा बना सकता है। मन एक साथ कई काम निपटाने में लगा रहेगा, खासकर वे काम जो काफी समय से टल रहे थे। समय कम और जिम्मेदारियां ज्यादा लग सकती हैं, इसलिए खुद पर बेवजह दबाव न बढ़ाएं। 26 जुलाई 2026 का मूलांक 8 दिन में सख्ती और जवाबदेही जोड़ रहा है, जबकि भाग्यांक 7 आपको भीतर ही भीतर हर बात की जांच करने पर लगाएगा। इसी वजह से छोटी बात भी बड़ी लग सकती है। घर के छोटे खर्च में भी ध्यान रखें। जैसे गैस, दूध, रिपेयर या किचन की किसी जरूरत पर अचानक पैसा निकल सकता है। राहु जल्दी निपटाने को कहेगा, पर बेहतर रहेगा कि पहले जरूरत, फिर रकम और फिर फैसला देखें।
मूलांक 4 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी थकान बोलचाल पर असर डाल सकती है। सामने वाला उपेक्षा समझ ले, ऐसी संभावना है। इसलिए कम बोलें, पर साफ बोलें। राहु कभी कभी मन में बिना वजह शक या उलझन खड़ी करता है, खासकर जब जवाब तुरंत न मिले। ऐसे में अपने ही मन की कहानी सच मान लेना ठीक नहीं होगा। परिवार में कोई सदस्य आपसे मदद या समय चाहे तो उसे टालने के बजाय सीधा जवाब दें। प्रेम संबंध में बहुत बड़े वादे करने के बजाय छोटी और निभाने लायक बात ज्यादा भरोसा देगी।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
कामकाज के मोर्चे पर लंबित फाइल, मेल, कॉल या पुराने कमिटमेंट सामने आ सकते हैं। राहु आपको अलग तरीके से सोचने की ताकत देता है, इसलिए अटके काम का नया हल मिल सकता है, लेकिन बीच बीच में ध्यान भटकने का भी खतरा रहेगा। मूलांक 8 की ऊर्जा साफ कहती है कि केवल आइडिया नहीं, पूरा किया हुआ काम गिना जाएगा। भाग्यांक 7 के कारण आप किसी गलती, डेटा की कमी या अधूरी जानकारी को जल्दी पकड़ सकते हैं। ऑफिस में टाइम के खिलाफ दौड़ जैसा माहौल बन सकता है। पढ़ाई करने वालों के लिए रिवीजन, नोट्स ठीक करना और पुराने सवालों पर लौटना ज्यादा उपयोगी रहेगा। बिजनेस में जल्दी लाभ दिखाने वाली बात आकर्षक लगेगी, पर पहले शर्तें ध्यान से पढ़ें।
मूलांक 4 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में दिन सीधा नहीं रहेगा। रकम बहुत बड़ी न भी हो, फिर भी छोटे छोटे भुगतान मिलकर जेब पर असर डाल सकते हैं। राहु का स्वभाव कभी तात्कालिक राहत दिखाता है, पर बाद में हिसाब उलझा सकता है। इसलिए कैश, ऑनलाइन पेमेंट और बाकी बचे बिल अलग अलग साफ रखें। घर के उपयोग की चीजों में जो जरूरी हो, वही लें। किसी ऑफर, डिस्काउंट या जल्द खत्म होने वाली डील के चक्कर में अतिरिक्त खरीद से बचना बेहतर रहेगा।
मूलांक 4 का स्वास्थ्य राशिफल
थकान शरीर से ज्यादा दिमाग में महसूस हो सकती है। भागदौड़ के बीच सिर भारी लगना, आंखों में जलन या चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। ऐसे में दस मिनट का शांत विराम भी काम देगा। राहु के असर में आप चलते रहना चाहते हैं, पर बिना रुके काम करने से गलती बढ़ती है। पानी पास रखें और दिन में दो बार बैठकर सांसों को धीमा करने की कोशिश करें।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरी जानकारी पर भुगतान न करें। घर के छोटे खर्च को मामूली समझकर नजरअंदाज न करें। जल्दी निपटाने के चक्कर में गलत चीज उठ सकती है।
आज की सलाह
पहले लंबित काम चुनें, फिर एक एक करके निपटाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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