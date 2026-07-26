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आज का मूलांक 3 राशिफल: रुके काम होंगे पूरे, करियर में मिलेगी सफलता, पैसों के मामलों में बरतें समझदारी

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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26 जुलाई का दिन मूलांक 3 वालों के लिए अनुशासन और सही योजना के साथ आगे बढ़ने का है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे करने का अच्छा अवसर मिलेगा और करियर में आपकी समझदारी व व्यवस्थित काम करने की शैली सराही जा सकती है। रिश्तों में साफ और शांत बातचीत भरोसा बढ़ाएगी।

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Today Numerology Prediction Number 3

Numerology Horoscope Today, 26 July 2026: घर और काम की छोटी छोटी जिम्मेदारियां एक साथ सामने आ सकती हैं, लेकिन इस बार आप बिखरेंगे नहीं। 26 जुलाई 2026 का मूलांक 8 दिन को अनुशासन देता है और भाग्यांक 7 आपको बात की जड़ तक देखने की समझ देता है। इसलिए जो काम टलते रहे थे, उन्हें पकड़कर पूरा करने का मन बनेगा। बृहस्पति का स्वभाव आपको सही सलाह देने वाला बनाता है, पर फायदा तब होगा जब वही सलाह खुद पर भी लागू करें। फोन पर बातचीत में भी घुमाव कम रखें और जरूरी बात पहले कहें। बेकार की चर्चा, फालतू नोटिफिकेशन या दूसरों की उलझनों से दूरी बनाकर चलेंगे तो मन हल्का रहेगा और काम साफ दिखेगा।

मूलांक 3 का लव राशिफल

रिश्तों में आपकी नीयत साफ रहेगी, लेकिन इस समय शब्दों से ज्यादा व्यवहार असर डालेगा। अगर परिवार में कोई बात बार बार उठ रही है तो उसे टालने के बजाय एक सीधी और शांत बातचीत करें। बृहस्पति आपको समझदारी और भरोसा देता है, इसलिए आप बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। प्रेम संबंध में सलाह देने से पहले सामने वाले की बात पूरी सुनना बेहतर रहेगा। हर बात सुधारने की जिम्मेदारी अकेले अपने ऊपर न लें। कभी कभी केवल स्पष्ट जवाब और तय समय पर किया गया छोटा काम भी रिश्ते में भरोसा बढ़ा देता है।

मूलांक 3 का करियर राशिफल

ऑफिस, पढ़ाई या बिजनेस में आपका ध्यान बंटाने वाली चीजें कम करने की जरूरत रहेगी और आप यह कर भी पाएंगे। मूलांक 8 साधारण कामों में भी नियम मांगता है, इसलिए फाइलें, मेल, नोट्स, डेटा या लंबित जवाब निपटाने का अच्छा समय बन सकता है। भाग्यांक 7 के कारण आप किसी काम की कमी जल्दी पकड़ लेंगे। बृहस्पति का असर आपको मार्गदर्शन देने वाला बनाता है, लेकिन केवल बोलने के बजाय स्टेप तय करें। जैसे पहले जरूरी काम लिखें, फिर समय बांटें, फिर फोन कॉल और मीटिंग उसी क्रम में करें। छात्रों के लिए रिवीजन और कॉन्सेप्ट साफ करने वाला समय उपयोगी रह सकता है।

मूलांक 3 का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में दिखावे से ज्यादा उपयोगिता पर ध्यान देना ठीक रहेगा। जो खर्च सिर्फ आदत में चल रहे हैं, उन्हें देखकर छांटने का मन बन सकता है। यही दिन की ऊर्जा का सही उपयोग होगा। किसी भुगतान, सब्सक्रिप्शन या छोटे लेनदेन की दोबारा जांच करना फायदेमंद साबित हो सकता है। बृहस्पति विस्तार देता है, पर मूलांक 8 याद दिलाता है कि हर विस्तार का हिसाब भी होना चाहिए। कम चीजें, साफ हिसाब और तय प्राथमिकता आपको संतुलन में रखेगी।

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मूलांक 3 का स्वास्थ्य राशिफल

काम निपटाने की रफ्तार अच्छी रहेगी, पर शरीर में जकड़न या भारीपन महसूस हो सकता है। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने के बीच थोड़ी देर उठकर चलना बेहतर रहेगा। गर्दन, कंधे और पीठ पर खास ध्यान दें। मन में बहुत सी बातें जमा हों तो उन्हें लिख लेना राहत देगा। बृहस्पति का संतुलित स्वभाव आपको भीतर से स्थिर कर सकता है, बस खुद को ओवरलोड न करें।

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शुभ अंक: 1

शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी

शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व

एलर्ट्स: फोन पर आधी जानकारी देकर बात अधूरी न छोड़ें। टाले हुए छोटे काम फिर बोझ बन सकते हैं। हर किसी की समस्या अपने सिर लेने से बचें।

आज की सलाह: जरूरी काम पहले निपटाएं, बाकी चीजें खुद पीछे छूटेंगी।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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