मूलांक 2 राशिफल: भावनाओं पर रखें नियंत्रण, रिश्तों और करियर में मिलेगा फायदा
26 जुलाई का दिन मूलांक 2 वालों के लिए संतुलन और समझदारी से आगे बढ़ने का है। भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए अपनी बात साफ शब्दों में कहने से रिश्ते मजबूत होंगे। करियर में टीमवर्क, शांत व्यवहार और किसी महिला सहकर्मी या वरिष्ठ का सहयोग सफलता दिला सकता है।
Numerology Horoscope Today 26 July 2026: जरा मन की हर बात तुरंत जाहिर करने से बचिए। आपका मूलांक 2 और चंद्र का स्वभाव आपको बहुत जल्दी महसूस कराता है, इसलिए छोटी बात भी भीतर तक जा सकती है। अच्छी बात यह है कि 26 जुलाई 2026 का मूलांक 8 आपको व्यवहार में गंभीरता देता है, जबकि भाग्यांक 7 भीतर की समझ को गहरा करता है। इसी कारण भावनाओं के साथ साथ काम की दिशा भी साफ हो सकती है। किसी महिला से सहयोग मिलने की संभावना है। वह सलाह, संपर्क या हौसला किसी भी रूप में काम आ सकता है। दोस्त से बातचीत में भी मन हल्का होगा, लेकिन अपनी बात घुमाकर कहने के बजाय साफ शब्द चुनें। सामाजिक मेलजोल में आपकी मौजूदगी नोटिस की जाएगी।
मूलांक 2 का लव राशिफल
रिश्तों में नरमी आपकी ताकत रहेगी, लेकिन इस बार सिर्फ महसूस करना काफी नहीं होगा। सामने वाले को यह भी समझ आना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। अगर पार्टनर से कुछ खटक रहा है तो चुप रहने के बजाय शांत ढंग से बात करें। परिवार में किसी महिला सदस्य की बात बीच का रास्ता निकाल सकती है। चंद्र का असर आपको अपनापन देता है, इसलिए रिश्ते संभालने का मौका भी रहेगा। किसी पुराने मनमुटाव में पहल आपकी तरफ से हो तो बात सुधर सकती है।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी समझ और लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता काम आएगी। मूलांक 8 का असर दिन को जिम्मेदारी वाला बनाता है, इसलिए ऑफिस में केवल अच्छा व्यवहार नहीं, ठोस काम भी दिखाना होगा। भाग्यांक 7 आपको किसी मुद्दे की गहराई समझने में मदद देगा। मीटिंग, टीम वर्क या क्लाइंट से बात में आपकी शांत शैली असर छोड़ सकती है। पढ़ाई करने वालों के लिए रचनात्मक विषय, लेखन या याद करके पढ़ने वाले काम बेहतर चल सकते हैं। किसी महिला सहकर्मी, टीचर या सीनियर से उपयोगी मार्गदर्शन मिल सकता है। बिजनेस में लोगों से जुड़ाव बढ़ाने वाले काम लाभकारी दिशा दे सकते हैं।
मूलांक 2 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में तस्वीर सामान्य से बेहतर रह सकती है, लेकिन भावुक होकर किसी की जिम्मेदारी अपने सिर न लें। मदद करनी हो तो अपनी सीमा देखकर करें। सामाजिक कार्यक्रम, गिफ्ट या आने जाने में कुछ खर्च बढ़ सकता है। अगर कोई महिला आपको बचत, खरीद या भुगतान को लेकर व्यावहारिक सलाह दे, तो उसे अनदेखा न करें। छोटे लेनदेन में साफ हिसाब रखना बेहतर रहेगा। आय के साथ सम्मान जुड़ा काम भी ध्यान खींच सकता है।
मूलांक 2 का स्वास्थ्य राशिफल
मन और शरीर का तालमेल बनाए रखना जरूरी रहेगा। चंद्र के कारण मूड जल्दी बदल सकता है, इसलिए दिन में थोड़ी देर शांत बैठना अच्छा रहेगा। पानी कम पीने से सुस्ती या भारीपन महसूस हो सकता है। मीठा या ठंडा बहुत ज्यादा लेने पर आलस्य बढ़ सकता है। अगर मन भरा हुआ लगे तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से खुलकर बात करना राहत देगा।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: हर बात दिल पर लेकर जवाब न दें। दोस्त की कही बात का गलत मतलब निकालने से बचें। सामाजिक मेलजोल में अपनी निजी बात ज्यादा न खोलें।
आज की सलाह: मन साफ रखें और बात साफ रखें, रास्ता बनता जाएगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र