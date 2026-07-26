आज का मूलांक 1 राशिफल: करियर में बढ़ेगी जिम्मेदारी, हक की बात रखें लेकिन जिद और गुस्से से बचें
26 जुलाई का दिन मूलांक 1 वालों के लिए संयम और समझदारी से आगे बढ़ने का है। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और नेतृत्व दिखाने का अवसर मिलेगा, लेकिन अपनी बात रखते समय जिद और गुस्से से बचना जरूरी होगा। रिश्तों में नरमी और संवाद बनाए रखने से गलतफहमियां दूर होंगी।
Numerology Horoscope Today, 26 July 2026: जरा संभलकर चलिए। अपने हक की बात रखना जरूरी होगा, लेकिन बात को जिद की लड़ाई बनाने से नुकसान भी हो सकता है। सूर्य आपके भीतर नेतृत्व, साफ सोच और पहचान पाने की चाह बढ़ाता है। इसी वजह से आप कई जगह आगे बढ़कर बोलना चाहेंगे। ध्यान रखें, हर बात अपनी शर्त पर मनवाने की कोशिश उलटी पड़ सकती है। 26 जुलाई 2026 का मूलांक 8 माहौल को सख्त और जिम्मेदारी वाला बनाता है, जबकि भाग्यांक 7 भीतर से सोचने और रुककर समझने की सीख देता है। बच्चों की पढ़ाई, घर की व्यवस्था या किसी पुराने नियम को लेकर आपकी राय मजबूत रहेगी। बात रखें, पर आवाज नहीं चढ़ाएं। इसी में सम्मान भी बचेगा और काम भी बनेगा।
मूलांक 1 का लव राशिफल
रिश्तों में आपका अंदाज थोड़ा हावी हो सकता है। दिल की बात साफ कहना अच्छी बात है, पर सामने वाले की जगह भी समझनी होगी। पार्टनर आपकी नीयत समझेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी इच्छा को आगे रखेंगे तो खिंचाव बढ़ सकता है। परिवार में किसी छोटे मुद्दे पर अनावश्यक तकरार हो सकती है, खासकर जब आप सही होकर भी सख्त लहजे में बोलें। बच्चों की पढ़ाई या उनके रूटीन को लेकर दबाव बनाने के बजाय समझाकर बात करना बेहतर रहेगा। नरमी दिखाने से आपकी बात की कीमत कम नहीं होगी।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
कामकाज में आपको अपनी बात मजबूती से रखनी पड़ सकती है। ऑफिस में जिम्मेदारी बढ़े तो पीछे न हटें, क्योंकि सूर्य का प्रभाव आपको सामने लाकर खड़ा करता है। फिर भी मीटिंग या टीम वर्क में एकतरफा फैसला सुनाने का तरीका ठीक नहीं रहेगा। नौकरी में अपनी भूमिका, अधिकार या क्रेडिट को लेकर मन संवेदनशील रह सकता है। बिजनेस वालों को पार्टनर या स्टाफ के साथ साफ नियम रखने चाहिए, लेकिन टकराव से बचते हुए। पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए फोकस अच्छा रह सकता है, बशर्ते मन का उतावलापन कम रखें। मूलांक 8 अनुशासन मांगता है और भाग्यांक 7 गहराई से समझने का इशारा देता है। इसलिए कम बोलकर ठोस काम दिखाना ज्यादा असरदार रहेगा।
मूलांक 1 का आर्थिक राशिफल
पैसे के मामले में अपनी जरूरत को सबसे ऊपर रखना बाद में भारी लग सकता है। किसी लेनदेन, खरीद या भुगतान में केवल अपनी सुविधा देखकर फैसला न करें। बजट का सीधा हिसाब रखें, क्योंकि दिन की ऊर्जा आपको नियंत्रण और जिम्मेदारी दोनों सिखा रही है। अगर किसी बात पर अधिकार जताकर पैसा निकालने या शर्त रखने की सोच रहे हैं, तो भाषा और तरीका बहुत मायने रखेंगे। आय सामान्य रह सकती है, लेकिन अनावश्यक प्रतिष्ठा दिखाने वाला खर्च टालना बेहतर रहेगा।
मूलांक 1 का स्वास्थ्य राशिफल
शरीर से ज्यादा मन का ताप परेशान कर सकता है। सिर भारी लगना, बेचैनी या चिड़चिड़ापन महसूस हो तो थोड़ी देर अकेले बैठकर सांसों की रफ्तार धीमी करें। धूप में कुछ मिनट शांत टहलना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य ऊर्जा देता है पर अति होने पर थकाता भी है। नमक और मसाले बहुत ज्यादा लेने से बचें। किसी बहस के तुरंत बाद फैसला करने के बजाय पानी पीकर थोड़ा रुकें।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: अधिकार की बात को अहंकार की लड़ाई न बनाएं। बच्चों की पढ़ाई पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें। गुस्से में बोला गया शब्द बाद में सफाई मांग सकता है।
आज की सलाह: हक की बात रखें, लेकिन ठहरकर और सम्मान से।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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