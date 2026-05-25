Aaj Ka Ank Jyotish 25 May 2026: कैसा रहेगा मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

आज का अंक ज्योतिष 25 मई 2026: मूलांक 1 से 9 तक का दैनिक राशिफल पढ़ें। मूलांक 7 और भाग्यांक 4 आज नए अनुभव और सहज बदलाव की ऊर्जा लेकर आ रहा है। जानिए मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 वालों के लिए आज 25 मई का दिन कैसा रहेगा?

Numerology Horoscope Today: 25 मई 2026 की यह सुबह एक अलग-सी राहत लेकर आई है। आज का दिन भाग-दौड़ छोड़कर थोड़ा ठहरने, खुद को समझने और बिना जल्दबाजी के फैसले लेने का है। आज की ऊर्जा में एक शांत ठहराव है, जो मन की उथल-पुथल को शांत करने और भविष्य के लिए बेहतर सोचने में मदद करेगा। जो लोग हड़बड़ी छोड़कर अपनी जिंदगी को सही ढर्रे पर लाना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद अनुकूल रहेगा।

आज के दिन का मुख्य केंद्र यानी मूलांक केतु का अंक 7 है, जो गहरी सोच, अध्यात्म और अंतर्मन की आवाज का प्रतीक है। वहीं कुल ऊर्जा यानी भाग्यांक राहु के अंक 4 से प्रभावित है, जो अनुशासन, स्थिरता और जिम्मेदारियों को दर्शाता है। जब अंदर की समझदारी और बाहर का अनुशासन साथ मिलते हैं, तो जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगती है।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19 या 28) आज आप करियर को लेकर कोई नया विचार मन में पाल रहे हैं, तो यह दिन उसे आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त है। आपकी बनाई रणनीतियां सटीक साबित होंगी। जिम्मेदारियां थोड़ी भारी लग सकती हैं, इसलिए काम के बीच थोड़ा आराम जरूर लें। अनुशासन और कायदे को इस दिन बिल्कुल ना छोड़ें। घर-परिवार में खुलकर बातचीत करें, ताकि कोई दूरी ना रहे। शरीर में थकान महसूस हो सकती है, लेकिन सोच-समझकर उठाए गए कदम लंबे समय तक अच्छे नतीजे देंगे।

मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20 या 29) आज प्रेम संबंधों में गहरी और सच्ची बातचीत का दिन है। सतही चर्चाओं से बचें और दिल से जुड़ने की कोशिश करें। यदि कोई मनमुटाव चल रहा है, तो आज उसे सुलझाने का अच्छा समय है। दफ्तर के अटके काम या कागजी कार्यों को निपटाने में भी आज सफलता मिल सकती है। मन थोड़ा भावुक रह सकता है, इसलिए शोर-शराबे वाली जगहों से दूर रहें। काम में स्थिरता बनी रहेगी, जो आपको सुकून देगी।

मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21 या 30) आज आपका मूड गंभीर रहेगा। फालतू हंसी-मजाक या बेकार की बातों में समय बर्बाद ना करें। पुरानी या नई योजनाओं को मजबूत बनाने के लिए यह दिन उत्तम है। काम में पूरी लगन दिखाएं। सामाजिक व्यस्तता कम रहेगी, जो आपको अपने लक्ष्यों पर फोकस करने का मौका देगी। सेहत का ध्यान रखें, समय पर खाना खाएं और आराम करें। जीवनसाथी या परिवार के साथ खुलकर बात करें, चुप्पी से गलतफहमी ना बढ़ने दें।

मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22 या 31) आज की ऊर्जा आपके स्वभाव से पूरी तरह मेल खाती है। प्रॉपर्टी, आर्थिक मामले या बिजनेस की कमियों को दूर करने के लिए यह दिन शानदार है। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। फैसले लेते समय समझदारी दिखाएं। अपनों के साथ रवैया सख्त ना हो, उन्हें समय और भरोसा दें। आज की स्थिरता आपको लंबे समय तक मजबूती देगी।

मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14 या 23) आज मन को शांत रखने के लिए कुछ समय अकेले बिताएं। वक्त की रफ्तार थमी हुई लगेगी, जिससे बेचैनी हो सकती है। काम में जल्दबाजी ना करें। पुरानी योजनाओं को दोबारा देखें और उनमें जरूरी सुधार करें। रिश्तों में जीवनसाथी से दूरी बनाने की बजाय उनके साथ बैठकर खुलकर बात करें। आज का दिन सोच-समझकर काम करने का है।

मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15 या 24) प्रेम संबंधों में आज पार्टनर की मजबूरियों को समझें, ज्यादा उम्मीदें ना रखें। इससे रिश्ता और गहरा बनेगा। पैसों का हिसाब-किताब दुरुस्त करने या बिजनेस की नई रणनीति बनाने के लिए दिन अच्छा है। भविष्य की ठोस योजनाएं बनाने का समय है। यदि मन भारी लगे, तो काम से थोड़ा ब्रेक लें और खुद को समय दें।

मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16 या 25) आज का दिन आपके स्वभाव से पूरी तरह मेल खा रहा है। नया कुछ पढ़ने, लिखने, भक्ति करने या करियर का खाका खींचने के लिए बेहतरीन समय है। कार्यक्षेत्र में सही राह दिखेगी और योजनाएं व्यावहारिक रूप लेंगी। खुद को पूरी तरह अलग-थलग ना करें, घरवालों से कोमलता से बात करें। आज की गहराई आपको नई दिशा देगी।

मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17 या 26) आज जुबान और गुस्से पर काबू रखें। काम के चक्कर में परिवार से दूर ना हो जाएं। बिजनेस में बदलाव, नए निवेश या अदालती मामलों को निपटाने के लिए दिन अच्छा है। कोई भी फैसला जोखिम भरा न लें। आज का माहौल आपके काम को मजबूती देगा, लेकिन संतुलन बनाए रखें।

मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18 या 27) रिश्तों में मनगढ़ंत कहानियां या गलत अंदाजा ना बनाएं। अपनों से कोमलता और प्यार से बात करें। रुके हुए काम पूरे करने और बजट बनाने के लिए दिन बढ़िया है। आज ठहराव रहेगा, इसलिए मन को नकारात्मक विचारों से बचाकर रखें। शांति से काम करने पर अच्छे नतीजे मिलेंगे।