अंकराशिफल मूलांक 4: नई सोच दिलाएगी सफलता, लेकिन निवेश और खर्च में बरतें सावधानी
25 जुलाई का दिन मूलांक 4 वालों के लिए स्पष्ट सोच और खुलकर बातचीत करने का है। रिश्तों में गलतफहमियां दूर करने के लिए अपनी बात सीधे और शांत तरीके से रखें। करियर में नए विचार और टीमवर्क आपको आगे बढ़ा सकते हैं। आर्थिक मामलों में किसी भी निवेश या लेन-देन से पहले पूरी जानकारी जरूर जांच लें।
Numerology Horoscope Today, 25 July 2026: एक शांत सा बदलाव महसूस होगा और उलझी बातें थोड़ा साफ रूप लेने लगेंगी। आपके लिए यह समय लोगों से खुलकर बात करने का है, क्योंकि शुरुआत में ही स्पष्टता मिल जाए तो आगे की रुकावटें कम हो सकती हैं। 25 जुलाई 2026 का मूलांक 7 सोच को गहरा करेगा और भाग्यांक 6 आपको संबंधों और तालमेल की अहमियत याद दिलाएगा। राहु के असर से अंक 4 वाले लोग अलग ढंग से सोचते हैं, पर कई बार मन में एक साथ बहुत सारे विकल्प चलने लगते हैं। ऐसे में बात दबाने के बजाय सही लोगों के साथ शेयर करना बेहतर रहेगा। जो बात समझानी है, उसे सीधा रखें। इससे भ्रम भी घटेगा और रास्ता भी खुलेगा।
मूलांक 4 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय चुप्पी से ज्यादा साफ बातचीत काम करेगी। अगर मन में कोई बात अटकी है, तो उसे घुमाकर कहने के बजाय सरल शब्दों में रखें। राहु कभी कभी शक या गलत अंदाजा बढ़ा देता है, इसलिए सामने वाले के भाव को बिना पूछे तय न मानें। साथी के साथ किसी छोटे मुद्दे पर खुली चर्चा राहत दे सकती है। परिवार में भी आपकी अलग राय सुनी जा सकती है, बशर्ते लहजा नरम रहे। पुराने मनमुटाव को साबित करने की कोशिश न करें। समझ बनाने की कोशिश करें। इससे दूरी कम हो सकती है।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
कामकाज के मामले में आपकी सोच अलग और काम की हो सकती है। खासकर ऑफिस की मीटिंग में अगर आप पहले से अपने पॉइंट साफ रखेंगे, तो लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। राहु तकनीक, नए तरीके और तेज नतीजे की चाह देता है, लेकिन हर आइडिया तुरंत लागू हो, ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए जो सुझाव दें, उसके साथ छोटा सा प्रैक्टिकल रास्ता भी बताएं। पढ़ाई में ग्रुप डिस्कशन, नोट्स शेयर करना या किसी मुश्किल टॉपिक पर खुलकर सवाल पूछना फायदेमंद रहेगा। मूलांक 7 गहराई देगा, इसलिए रिसर्च वाले काम में पकड़ बन सकती है। भाग्यांक 6 टीम के साथ चलने की मांग करेगा।
मूलांक 4 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में दिमाग तेज चलेगा और किसी नए तरीके से लाभ सोचने का मन बन सकता है। फिर भी राहु की जल्दी फायदा पाने वाली प्रवृत्ति पर थोड़ा लगाम रखना बेहतर रहेगा। किसी बात को सिर्फ सुनकर मान लेने के बजाय खुद समझ लें। साझा खर्च, डिजिटल पेमेंट या किसी सर्विस से जुड़ी शर्तों को पढ़ना जरूरी रहेगा। बातचीत से पैसे का रास्ता खुल सकता है, जैसे कोई काम, डील या भुगतान साफ होना। बस बात पक्की करने से पहले शब्द और रकम दोनों साफ रखें।
मूलांक 4 का स्वास्थ्य राशिफल
मन बहुत देर तक एक ही बात पर अटक जाए तो सिर भारी लग सकता है या बेचैनी बढ़ सकती है। आपके लिए राहत का तरीका बातचीत और हल्की मानसिक सफाई है। थोड़ी देर कागज पर कामों की सूची लिखें। इससे बिखरी सोच व्यवस्थित होगी। गर्दन और कंधों में जकड़न हो तो बीच बीच में हाथ और कंधे घुमाना आराम दे सकता है। तेज शोर से कुछ दूरी भी सुकून देगी।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: आधी जानकारी पर राय न बनाएं। ऑफिस की मीटिंग में बात बीच में न छोड़ें। जल्दी लाभ के चक्कर में शर्तें अनदेखी न करें।
आज की सलाह: साफ बोलिए, तभी सही लोग आपके साथ जुड़ेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र