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आज का अंक राशिफल: मूलांक 3 वालों की समझदारी दिलाएगी सफलता, जल्दबाजी से बचें

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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25 जुलाई का दिन मूलांक 3 वालों के लिए संतुलन और समझदारी से आगे बढ़ने का है। रिश्तों में खुलकर और नरमी से बातचीत करने से अपनापन बढ़ेगा। करियर में आपकी सलाह और टीमवर्क की सराहना हो सकती है। आर्थिक मामलों में छोटे-छोटे खर्चों पर भी नजर रखें और सोच-समझकर निर्णय लें।

Aaj ka ank rashifal 18 June 2026 mulank 3 prediction
Today Numerology Prediction Number 3

Numerology Horoscope Today, 25 July 2026: बृहस्पति की ऊर्जा आपको लोगों को जोड़ने, समझाने और माहौल को सहज बनाने की तरफ ले जा रही है। भीतर से यह साफ महसूस हो सकता है कि शांति बनी रहे तो आपका काम भी बेहतर चलता है और मन भी हल्का रहता है। 25 जुलाई 2026 का मूलांक 7 आपको बातों की गहराई समझने में मदद देगा, जबकि भाग्यांक 6 घर, अपनापन और संतुलन की जरूरत बढ़ाएगा। इसलिए अंक 3 के लिए यह दिन सिर्फ बोलने का नहीं, सही बात सही ढंग से कहने का है। किसी छोटे मतभेद में आप बीच का रास्ता निकाल सकते हैं. बृहस्पति का स्वभाव भरोसा और नियम देता है, इसलिए आपकी समझदारी से लोग राहत महसूस कर सकते हैं।

मूलांक 3 का लव राशिफल

रिश्तों में अपनापन बढ़ाने का मन रहेगा। अगर कुछ समय से दूरी, रूखापन या छोटी नाराजगी चल रही है, तो आप उसे हल्का करने की पहल कर सकते हैं। बृहस्पति आपको सच्चे मन से बात करने की ताकत देता है, इसलिए समझाने के बजाय समझने से शुरुआत करें। साथी के साथ नरमी काम करेगी। परिवार में भी आपकी बात सुनी जा सकती है, खासकर तब जब आप किसी की कमी नहीं, जरूरत पर ध्यान दें। स्नेह जताने का तरीका सरल रखें। दिखावा कम, दिल की साफ बात ज्यादा असर करेगी।

मूलांक 3 का करियर राशिफल

काम की जगह पर आप सलाह देने, टीम को साथ रखने या उलझी बात को आसान बनाने की भूमिका में दिख सकते हैं। यही आपकी ताकत भी है। पढ़ाई में भी जिन विषयों में समझ, विश्लेषण और साफ प्रस्तुति चाहिए, वहां पकड़ मजबूत रह सकती है। मूलांक 7 गहराई देगा, इसलिए आधी जानकारी पर राय देने के बजाय पूरा संदर्भ समझना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। भाग्यांक 6 सहयोग की मांग करेगा, इसलिए ऑफिस या क्लास में किसी का मन जीतकर काम आगे बढ़ाना संभव है। अगर मीटिंग में राय मांगी जाए, तो बात संतुलित और तथ्य के साथ रखें। इससे आपकी छवि भरोसेमंद बनेगी।

मूलांक 3 का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में घर का छोटा खर्च ध्यान मांग सकता है। कोई साधारण चीज, जैसे रसोई, बच्चों या रोजमर्रा की सुविधा से जुड़ा खर्च, बजट को थोड़ा खींच सकता है। बात बड़ी नहीं होगी, पर जोड़कर देखने की जरूरत रहेगी। बृहस्पति विस्तार देता है, इसलिए उदार होकर तुरंत हां कहने से पहले कुल हिसाब देख लें। किसी अपने के लिए खर्च करना गलत नहीं, लेकिन उपयोग और सीमा दोनों समझना बेहतर रहेगा। छोटी रकम को भी लिखकर चलेंगे तो संतुलन बना रहेगा।

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मूलांक 3 का स्वास्थ्य राशिफल

मन का भार शरीर में सुस्ती या कंधों के आसपास भारीपन के रूप में दिख सकता है। लगातार लोगों की बात सुनते सुनते आप खुद को पीछे न छोड़ें। बीच दिन में पांच मिनट सीधी पीठ के साथ शांत बैठना राहत देगा। मीठा या तला हुआ खाकर मूड ठीक करने की आदत से बचें। हल्का गर्म पानी और थोड़ी धीमी चाल से चलना बेहतर महसूस करा सकता है।

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शुभ अंक: 2

शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी

शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व

एलर्ट्स: हर विवाद में मध्यस्थ बनने की जिम्मेदारी खुद पर न लें। घर के छोटे खर्च को मामूली समझकर टालें नहीं। किसी को खुश करने के लिए जरूरत से ज्यादा वादा न करें।

आज की सलाह: शांति बनाए रखें, पर अपनी सीमा भी साफ रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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