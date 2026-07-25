मूलांक 2 राशिफल 25 जुलाई 2026: भावनाओं पर रखें नियंत्रण, रिश्तों में बढ़ेगी समझदारी, खर्च में बरतें सावधानी
25 जुलाई का दिन मूलांक 2 वालों के लिए भावनाओं पर नियंत्रण और धैर्य बनाए रखने का है। छोटी-छोटी बातों को दिल पर लेने से बचें और रिश्तों में खुलकर बातचीत करें। करियर में तुलना करने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें, इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे।
Numerology Horoscope Today, 25 July 2026: घर की किसी बात या काम की किसी छोटी उलझन से मन जरूरत से ज्यादा भर सकता है। अंक 2 के लोग चंद्र के असर से भीतर की बात जल्दी महसूस करते हैं, इसलिए इस समय अपराधबोध, जलन या किसी बात की तीखी चाह अचानक ऊपर आ सकती है। इसे दबाने के बजाय पहचानना बेहतर रहेगा। फोन पर हुई एक साधारण बातचीत भी दिल को छू सकती है और आपको समझा सकती है कि बात असल में बाहर की नहीं, भीतर की है। 25 जुलाई 2026 का मूलांक 7 आपको अपने मन की परतें दिखाना चाहता है, जबकि भाग्यांक 6 परिवार, रिश्ते और जिम्मेदारी की तरफ वापस लाता है। इसलिए प्रतिक्रिया से पहले ठहरना आपके लिए सबसे काम की बात रहेगी।
मूलांक 2 का लव राशिफल
मन में जमा भाव रिश्तों में साफ दिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको उतना महत्व नहीं दे रहा, तो यह भावना बात को भारी बना सकती है। चंद्र का स्वभाव आपको जुड़ाव देता है, पर यही संवेदनशीलता कभी कभी बातों का मतलब बढ़ाकर भी दिखाती है। साथी या परिवार के किसी सदस्य से बात करते समय पुराने हिसाब न खोलें। सीधे पूछना बेहतर रहेगा कि आपको किस बात की कमी महसूस हो रही है। नरमी से कही गई बात ज्यादा असर करेगी। चुप रहकर परीक्षा लेने वाली आदत दूरी बढ़ा सकती है।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
ऑफिस या पढ़ाई में आपका ध्यान काम से ज्यादा लोगों के रवैये पर जा सकता है। किसी की तारीफ सुनकर तुलना का भाव उठे, तो खुद को छोटा न मानें। अंक 2 की ताकत सहयोग, समझ और रचनात्मक सोच में होती है। इसी को पकड़कर चलेंगे तो स्थिति संभलेगी। मीटिंग, प्रोजेक्ट या क्लास में जो बात कहनी है, उसे पहले मन में साफ कर लें। आधी बात बोलना बाद में गलतफहमी दे सकता है। मूलांक 7 गहराई में ले जाएगा, इसलिए रिसर्च, लेखन, डिजाइन या सोच वाले काम अच्छे चल सकते हैं। भाग्यांक 6 यह याद दिलाएगा कि अकेले अच्छा करने से ज्यादा जरूरी टीम के साथ ठीक चलना है।
मूलांक 2 का आर्थिक राशिफल
पैसे के मामले में भावनाओं का असर दिख सकता है। किसी को खुश करने, खुद को दिलासा देने या मन बदलने के लिए अनावश्यक खरीदारी का मन बन सकता है। ऐसा हो तो एक बार रुककर देखें कि जरूरत क्या है और इच्छा क्या है। उधार, साझा खर्च या परिवार से जुड़े लेन देन में साफ शब्द रखें। चंद्र का प्रभाव आपको नरम बनाता है, पर पैसों में बहुत मुलायम रुख बाद में बोझ दे सकता है। छोटी रकम भी दर्ज करके चलना बेहतर रहेगा।
मूलांक 2 का स्वास्थ्य राशिफल
मन भरे तो उसका असर पेट, नींद और चेहरे की थकान पर दिख सकता है। बहुत देर तक मन ही मन बातें दोहराने से बेचैनी बढ़ सकती है। थोड़ा लिखकर मन हल्का करें या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से शांत स्वर में बात करें। तेज आवाज, भीड़ या लगातार फोन पर लगे रहना आपको और थका सकता है। शाम में हल्की चाल से टहलना और कुछ देर चुप बैठना राहत दे सकता है।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: फोन पर सुनी बात का गलत मतलब न निकालें। तुलना से मन भारी हो सकता है। परिवार की बात ऑफिस के मूड में न घोलें।
आज की सलाह: जो चुभ रहा है, उसे साफ शब्दों में कहिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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