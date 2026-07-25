आज का मूलांक 1 राशिफल 25 जुलाई: रिश्तों में रखें संयम, करियर में मिलेगा आगे बढ़ने का मौका
25 जुलाई का दिन मूलांक 1 वालों के लिए धैर्य और संतुलन बनाए रखने का है। घर और काम के बीच जिम्मेदारियों का दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। रिश्तों में खुलकर लेकिन शांत तरीके से बातचीत करने से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं।
Numerology Horoscope Today, 25 July 2026: थोड़ी सावधानी जरूरी है, क्योंकि घर और काम के बीच खिंचाव आपको भीतर से चिड़चिड़ा बना सकता है। फिर भी अंक 1 के लोगों में सूर्य की तरह खुद को संभालने और दिशा तय करने की ताकत रहती है। 25 जुलाई 2026 की ऊर्जा में मूलांक 7 मन को भीतर की उलझनों की तरफ ले जा सकता है, जबकि भाग्यांक 6 रिश्तों और जिम्मेदारियों का संतुलन मांगता है। ऐसे में अपनी बात मनवाने से ज्यादा जरूरी है सही लहजा चुनना। किसी दोस्त से साधारण बातचीत भी आपको आईना दिखा सकती है, जैसे वह कह दे कि आप सबके लिए खड़े रहते हैं, पर अपनी थकान छिपा लेते हैं। यही बात समझना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 1 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय पुरानी बात फिर उठ सकती है। बात छोटी हो, फिर भी असर गहरा लग सकता है। सूर्य का स्वभाव आपको साफ जवाब देने की तरफ ले जाएगा, लेकिन हर सच तुरंत बोल देना जरूरी नहीं होता। साथी, परिवार या करीबी व्यक्ति आपकी मजबूरी समझना चाहेंगे, बशर्ते आप भी उनकी जरूरत सुनें। अगर मन में कोई अधूरी खटास है, तो उसे दबाने के बजाय शांत तरीके से रखिए। थोड़ा झुकना हार नहीं है। इससे भरोसा लौट सकता है और दूरी कम होने की संभावना है।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
ऑफिस, पढ़ाई या बिजनेस में जिम्मेदारियां एक साथ सिर पर महसूस हो सकती हैं। एक तरफ काम की डिमांड रहेगी, दूसरी तरफ निजी जरूरतें ध्यान मांगेंगी। सूर्य आपको नेतृत्व देता है, इसलिए लोग उम्मीद भी आपसे ज्यादा रख सकते हैं। बीच दिन में ऐसा लग सकता है कि सब कुछ अकेले संभालना पड़ रहा है। यहीं 25 जुलाई 2026 का मूलांक 7 आपको रुककर सोचने को कहता है, जबकि भाग्यांक 6 टीम, तालमेल और सहयोग की ओर धकेलता है। मीटिंग, प्रोजेक्ट या पढ़ाई में अपनी प्राथमिकता साफ रखिए। हर काम खुद लेने के बजाय बांटने की समझ दिखाएं। इससे आपकी छवि मजबूत होगी।
मूलांक 1 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में भावुक होकर फैसला लेना ठीक नहीं रहेगा। घर की जरूरत, किसी अपने की मांग या अचानक सुविधा लेने का मन बजट बिगाड़ सकता है। कमाई के रास्ते सामान्य रह सकते हैं, लेकिन खर्च का दबाव महसूस हो सकता है। लेन देन में साफ बात रखें, खासकर अगर कोई पुराना हिसाब बाकी है। सूर्य आपको भरोसा दिलाता है, पर इस समय भरोसे के साथ लिखित स्पष्टता भी जरूरी है। छोटी बचत को हल्का न समझें। यही आगे राहत दे सकती है।
मूलांक 1 का स्वास्थ्य राशिफल
मन का दबाव शरीर में सिर भारी लगने, आंखों में थकान या कंधों में जकड़न के रूप में दिख सकता है। अपने दिन में दस मिनट का शांत विराम जोड़ें। बिना किसी बहस के थोड़ी देर अकेले बैठना आपके लिए उपयोगी रहेगा। चाय या कॉफी के सहारे ऊर्जा खींचने के बजाय पानी और हल्का भोजन बेहतर रहेगा। घर की बातों को बिस्तर तक न ले जाएं। नींद का असर पूरे मूड पर पड़ेगा।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: घर की टेंशन ऑफिस के फैसलों पर असर न डाले। दोस्त की बात को हल्के में न लें। अधूरी भावनात्मक बातों को बार बार टालना उलझन बढ़ा सकता है।
आज की सलाह: अपनी बात रखें, पर हर जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र