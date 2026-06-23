मूलांक 1 अंक ज्योतिष 23 जून 2026: अहंकार और जिद से बचें, बातों में नरमी दिलाएगी सम्मान
Aaj Ka Ank Jyotish 23 June 2026 Mulank 1 Rashifal Prediction:अहंकार और जिद से बचें, बातों में नरमी रखने से मिलेगा सम्मान और सफलता। जानिए आज प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य पर क्या रहेगा असर। सूर्य की ऊर्जा के साथ सावधानी बरतें।
Numerology Horoscope Today: आज 23 जून 2026 का दिन मूलांक 1 वालों के लिए महत्वपूर्ण फैसलों और संतुलन बनाए रखने का है। सूर्य की ऊर्जा आपको नेतृत्व और आत्मविश्वास दे रही है, लेकिन इस दिन अहंकार या जिद दिखाने से बचें। मूलांक 5 की तेजी और भाग्यांक 3 की खुली अभिव्यक्ति के कारण बातचीत ज्यादा होगी। इसलिए सही समय पर सही शब्द चुनना आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा।
लव राशिफल 23 जून 2026
रिश्तों में आज नरमी और समझदारी काम आएगी। अगर जीवनसाथी या पार्टनर कोई बात कह रहा है, तो उसे बीच में रोककर या अपनी बात थोपने की कोशिश न करें। सुनना उतना ही जरूरी है जितना बोलना। सिंगल लोग किसी खास व्यक्ति से अच्छी बातचीत कर सकते हैं। परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस न करें। आज की नरमी और साफ-सुथरी बातचीत रिश्तों को और मजबूत बनाएगी। अहंकार दिखाने से दूर रहें, तो दिन रिश्तों के लिहाज से अच्छा रहेगा।
करियर राशिफल 23 जून 2026
करियर और शिक्षा के मोर्चे पर आज आपकी बात सुनी जाएगी। ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है। मीटिंग या प्रेजेंटेशन में आपका आत्मविश्वास दिखेगा। लेकिन हर काम को अकेले अपने कंधे पर ना लें। टीम या सहकर्मियों के साथ काम बांटकर करें, तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में फोकस बनाए रखने की जरूरत है। नई डील या पार्टनरशिप में शर्तें अच्छे से पढ़ लें। आज जिद या अहंकार दिखाने से बचें, तो करियर में प्रगति के अच्छे संकेत हैं।
मनी राशिफल 23 जून 2026
आर्थिक स्थिति आज स्थिर रहेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कोई नया निवेश या बड़ा खर्च करने से पहले दोबारा सोच लें। बाजार या दुकान के काम में हर सौदे को सावधानी से देखें। उधार देने या लेने में लिखित रूप से शर्तें तय करें। मूलांक 1 वाले अक्सर बड़े फैसले जल्दी ले लेते हैं, लेकिन आज थोड़ी देर और सोच-समझकर चलें तो फायदेमंद रहेगा। अनावश्यक खर्च से बचें, तो दिन आर्थिक रूप से संतुलित रहेगा।
हेल्थ राशिफल 23 जून 2026
शरीर की स्थिति आज सामान्य रहेगी, लेकिन दिमाग की थकान ज्यादा हो सकती है। लगातार काम और बातचीत से सिर भारी या आंखों में तनाव महसूस हो सकता है। बीच-बीच में थोड़ा आराम करें, पानी ज्यादा पिएं और तेज धूप में निकलते समय सावधानी बरतें। हल्का व्यायाम या सुबह की सैर आपकी ऊर्जा बनाए रखेगी। अहंकार या जिद से होने वाला तनाव स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है, इसलिए मन को शांत रखें।
23 जून 2026 मूलांक 1 वालों के लिए संतुलन और समझदारी का दिन है। अहंकार और जिद से बचें, बातों में नरमी रखें, तो सम्मान और सफलता दोनों मिलेगी। रिश्तों में सुनने का गुण अपनाएं, करियर में टीम के साथ काम करें, पैसे में सावधानी बरतें और स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज सही फैसले लेकर आगे बढ़ें।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
आज की सलाह: जो जरूरी नहीं, उसमें अपनी पूरी ऊर्जा मत लगाइए।
एलर्ट्स: केवल जीतने के लिए किसी बहस में न उतरें। नई इन्वेस्टमेंट को बिना जांच आगे ना बढ़ाएं। कागजी या कानूनी बात को हल्का में ना लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र