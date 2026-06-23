Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Aaj Ka Ank Jyotish 23 June 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

आज का अंक ज्योतिष 23 जून 2026: मूलांक 1 से 9 वाले लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जानिए विस्तार से अपना दैनिक राशिफल। करियर, प्रेम, धन, स्वास्थ्य और महत्वपूर्ण सलाह के साथ पढ़ें पूरा अंक पूर्वानुमान।

Aaj Ka Ank Jyotish 23 June 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

Numerology Horoscope Today: आज 23 जून 2026 का दिन अंक ज्योतिष में काफी सक्रिय और बदलाव भरा है। मूलांक 5 की तेज हलचल और भाग्यांक 3 की खुली अभिव्यक्ति का संयोग दिन को बोलचाल, नई बातों और थोड़ी उलझन वाला बना रहा है। कुछ लोगों के लिए यह दिन नए अवसर लाएगा तो कुछ के लिए पुरानी बातों को सुलझाने का मौका देगा। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है।

मूलांक 1

(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपकी बात घर और काम दोनों जगह सुनी जाएगी। नेतृत्व और आत्मविश्वास बना रहेगा, लेकिन हर जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेने की आदत थकान बढ़ा सकती है। दिन तेज और भागदौड़ वाला है, इसलिए जरूरी काम चुनकर बाकी को टाल दें। बाजार या दुकान के काम में हर सौदे में खुद कूदने की बजाय साफ नियम रखें। अहंकार या जिद से छोटी बात बड़ी हो सकती है, इसलिए नरमी बनाए रखें। आज की समझदारी आपको सम्मान दिलाएगी।

मूलांक 2

(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)

आज मन थोड़ा संवेदनशील रहेगा। छोटी-छोटी बातें भी गहरी लग सकती हैं। परिवार या साथी की बातचीत में अपनी बात सही होते हुए भी नरमी रखें। चुप रहकर या बीच में टालकर जवाब देने से गलतफहमी बढ़ सकती है। रिश्तों में सुनने का गुण आज आपकी ताकत बनेगा। काम में भी अधीरता न दिखाएं। दूसरों की भावनाओं को समझकर चलें, तो दिन शांत और संतुलित रहेगा।

मूलांक 3

(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपकी रचनात्मकता और बातचीत का गुण निखरेगा। नई जानकारी, नए लोग या अलग टॉपिक से सामना हो सकता है। ऑफिस या पढ़ाई में प्रस्तुति और समझाने का काम अच्छा चलेगा। लेकिन हर नई बात को बिना परखे सही ना मानें। मीटिंग या चर्चा में अपनी बात स्पष्ट रखें। छात्रों को नया विषय समझने में थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन धीरे-धीरे अच्छी पकड़ बनेगी। आज सूझबूझ से काम करें, तो सफलता मिलेगी।

मूलांक 4

(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपको पुरानी चीजें नए नजरिए से दिख सकती हैं। राहु का प्रभाव अलग सोच देता है, लेकिन मन एक जगह टिकने में थोड़ी मुश्किल भी दे सकता है। काम में नया तरीका अपनाने का मौका मिलेगा। ऑफिस या पढ़ाई में फाइल, कागजात या डिटेल्स की जांच खुद करें। ऑनलाइन लेनदेन में नाम और राशि दोबारा देख लें। आज सावधानी और समझदारी से चलेंगे, तो अच्छे परिणाम मिलेंगे।

मूलांक 5

(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)

आज दिन तेज और हलचल भरा रहेगा। लोगों से जुड़ने और नई बातें जानने का अच्छा मौका है। लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। काम में कई चीजें एक साथ आएंगी, इसलिए क्रम बनाकर चलें। प्रेम में हल्की और सहज बातचीत फायदेमंद रहेगी। पैसों के मामले में छोटे खर्च पर नजर रखें। स्वास्थ्य में थकान महसूस हो तो बीच में आराम करें। आज की तेजी को सही दिशा दें, तो दिन अच्छा रहेगा।

मूलांक 6

(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)

आज मन सुंदर और व्यवस्थित चीजों की तरफ जाएगा। घर या काम की जगह पर छोटा बदलाव करने का मन बन सकता है। रिश्तों में नरमी और अपनापन दिखाएं। करियर में टीम के साथ काम करना फायदेमंद रहेगा। पैसों में सुविधा की चाह बढ़ सकती है, लेकिन जरूरत और चाहत में फर्क रखें। स्वास्थ्य में आराम की जरूरत महसूस होगी, इसलिए दिन में थोड़ा ब्रेक जरूर लें। आज संतुलन बनाकर चलें।

ये भी पढ़ें:मूलांक 4 अंक ज्योतिष 23 जून 2026: ऑनलाइन लेनदेन में रहें सावधान

मूलांक 7

(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)

आज मन शांत और गहरी सोच की तरफ जाएगा। भीड़ और शोर से दूर रहने की इच्छा बढ़ सकती है। काम में गहराई से समझने का मौका मिलेगा, लेकिन फैसला लेने में देरी न करें। रिश्तों में चुप्पी गलतफहमी बढ़ा सकती है, इसलिए छोटी बात भी साफ कहें। स्वास्थ्य में दिमाग की थकान ज्यादा रहेगी, इसलिए शांत बैठकर सांस लेना फायदेमंद रहेगा। आज सोच और काम का संतुलन बनाएं।

ये भी पढ़ें:मूलांक 7 अंक ज्योतिष 23 जून 2026: आज काम के साथ खुद को भी दें थोड़ा समय

मूलांक 8

(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज काम का बोझ थोड़ा ज्यादा लग सकता है। मेहनत जारी रहेगी, लेकिन दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखें। करियर में नेटवर्किंग से नए अवसर बन सकते हैं। परिवार को भावनात्मक साथ दें। पैसों के मामले में हिसाब साफ रखें। स्वास्थ्य में कंधे और कमर पर दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए बीच में आराम करें। आज मेहनत के साथ नरमी बनाए रखें तो सफलता मिलेगी।

ये भी पढ़ें:मूलांक 9 अंकराशि 23 जून: अंक 9 पर मंगल का असर एक्शन में रखता है

मूलांक 9

(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपका जोश और उत्साह सबको प्रेरित करेगा। पेंडिंग काम पूरे करने और नई शुरुआत के योग हैं। पुरानी नाराजगी छोड़ दें। रिश्तों में खुलकर बात करें। करियर में नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। पैसों में समझदारी बरतें। स्वास्थ्य में मन की थकान पर नियंत्रण रखें। आज अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं तो दिन यादगार रहेगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Ank Rashifal aaj ka ank jyotish
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने