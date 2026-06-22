मूलांक 3 भविष्यफल: करियर में मिलेगी दिशा, रिश्तों में धैर्य की होगी जरूरत
मूलांक 3 के लोगों के लिए आज का दिन आत्मचिंतन और संतुलन बनाने का है। रिश्तों में छोटी-छोटी कमियां ज्यादा नजर आ सकती हैं, इसलिए बातचीत में धैर्य रखना जरूरी होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी समझ और सही निर्णय लेने की क्षमता काम आएगी।
Numerology Horoscope Today, 22 June 2026: मन शायद थोड़ा चितिंत रहे और लोगों से दूरी बनाकर रखने का विचार भी आ सकता है। सुबह के रूटीन में भी यह दिख सकता है। जैसे उठने के बाद बिना बात किए अपने काम चुपचाप निपटाने का मन हो। 22 जून 2026 का मूलांक 3 भीतर से कहता है कि उलझन को नाम दीजिए और नियम से सुलझाइए। हर बात अकेले ढोना जरूरी नहीं। बृहस्पति आपके अंक का स्वामी है, इसलिए समझ, सलाह और सही बात पकड़ने की ताकत आपके पास रहेगी। बस उपदेश देने से पहले अपने मन की थकान पहचानें। थोड़ी दूरी ठीक है, पर पूरी चुप्पी बात को और भारी बना सकती है।
मूलांक 3 का लव राशिफल
रिश्तों की कमियां इस समय ज्यादा साफ दिख सकती हैं। इसी वजह से मन कह सकता है कि कुछ देर सबसे अलग रहना ही ठीक है। यह भावना गलत नहीं, लेकिन बहुत लंबी दूरी गलतफहमी बढ़ा सकती है। बृहस्पति का स्वभाव साफ नीयत और भरोसे का है। इसलिए जहां बात जरूरी हो, वहां सीधे और शांत शब्द चुनें। पार्टनर से उम्मीदें बताने का तरीका नरम रखें। परिवार में भी हर कमी को उसी पल पकड़ना जरूरी नहीं। एक बात चुनकर उसी पर बात करना बेहतर रहेगा। इससे संबंध टूटने के बजाय धीरे धीरे सुधरने की संभावना बनती है।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
कामकाज में आपका दिमाग सही गलती पकड़ लेगा। यह गुण उपयोगी है, पर लोगों की कमियों पर ज्यादा ध्यान देने से टीम में दूरी आ सकती है। 4 की दिन ऊर्जा फाइल, प्लान, टाइम टेबल और प्रक्रिया को ठीक करने में मदद देगी। 2 का असर बताता है कि अकेले करने के बजाय तालमेल बैठाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बृहस्पति आपको समझाने और दिशा देने की क्षमता देता है। पढ़ाई करने वालों को भी यही बात समझनी होगी कि हर विषय में एक साथ सुधार नहीं होगा। पहले कमजोर हिस्से पहचानें, फिर एक एक करके काम करें। ऑफिस में सलाह दें, फैसला थोपने की कोशिश न करें।
मूलांक 3 का आर्थिक राशिफल
पैसे के मामले में मन थोड़ा बचाव की मुद्रा में रह सकता है। यह ठीक भी है, क्योंकि इस समय आप हर खर्च की उपयोगिता पर सवाल करेंगे। यही सोच मदद करेगी। जरूरी और गैर जरूरी में फर्क साफ रखें। किसी साझा भुगतान, घर के खर्च या ऑफिस से जुड़े हिसाब में अपनी तरफ से अनुमान न लगाएं। लिखित या साफ कन्फर्मेशन बेहतर रहेगा। बृहस्पति बड़ी सोच देता है, लेकिन 4 की ऊर्जा कह रही है कि छोटी रकम का रिकॉर्ड भी उतना ही जरूरी है।
मूलांक 3 का स्वास्थ्य राशिफल
मन की थकान शरीर में भारीपन की तरह उतर सकती है। खासकर कंधों, गर्दन या पीठ में जकड़न महसूस हो सकती है। सुबह नहाने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग और कुछ देर धीमी चाल से चलना राहत दे सकता है। अगर बोलने का मन न हो, तो भी अपनी दिनचर्या पूरी तरह मत तोड़िए। बृहस्पति संतुलन सिखाता है। इसलिए आराम और जिम्मेदारी, दोनों को बराबर जगह दें।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: चुप रहकर मन की दूरी बहुत न बढ़ाएं। हर कमी को चरित्र की समस्या न मानें। टीम या परिवार में सलाह को आदेश जैसा न बनाएं।
आज की सलाह: एक जरूरी बात तय करें और उसी को सुलझाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र