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अंक ज्योतिष 22 जून: मूलांक 2 के रिश्तों में बढ़ेगी मिठास, दूर होंगी गलतफहमियां

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मूलांक 2 के लोगों के लिए आज का दिन रिश्तों और संवाद के लिहाज से सकारात्मक रह सकता है। किसी पुराने मनमुटाव या गलतफहमी को दूर करने का मौका मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी समझदारी और शांत स्वभाव लाभ दिला सकता है। 

अंक ज्योतिष 22 जून: मूलांक 2 के रिश्तों में बढ़ेगी मिठास, दूर होंगी गलतफहमियां

Numerology Horoscope Today, 22 June 2026: आज का दिन ठीक संकेत देता है। आप मूलांक 2 के व्यक्ति हैं, इसलिए चंद्र का असर आपकी भावनाओं, यादों और बोलचाल के ढंग में साफ दिखता है। 22 जून 2026 का मूलांक 4 एक सीधी बात कहता है कि उलझन को सुलझाना है तो बातों को क्रम में रखना होगा। साथ ही भाग्यांक 2 आपके स्वभाव की कोमलता को सहारा देता है। किसी पुराने मनमुटाव, अधूरी बात या भीतर दबे खटकाव को शांत तरीके से सामने रखा जा सकता है। सुनने की आपकी क्षमता भी मजबूत रहेगी। बस एक बात याद रखें। हर भावना को तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ बातों को ठहरकर समझना ज्यादा सही रहेगा।

मूलांक 2 का लव राशिफल

रिश्तों में नरमी आपका सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। अगर दिल में कोई पुरानी शिकायत है, तो उसे ताना बनाकर नहीं, साफ शब्दों में कहें। चंद्र का स्वभाव जोड़ने का है, इसलिए आप सामने वाले की हालत भी समझ पाएंगे। पार्टनर, परिवार या किसी करीबी से बातचीत में यह महसूस हो सकता है कि गलतफहमी उतनी बड़ी नहीं थी जितनी मन ने बना ली थी। बात साफ करने का मौका है। हां, बार बार पुरानी बात खोलने से असर उल्टा भी पड़ सकता है। एक बार कहें, सुनें और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें।

मूलांक 2 का करियर राशिफल

कामकाज में भावनात्मक समझ आपके लिए प्लस पॉइंट बन सकती है। ऑफिस में किसी सहकर्मी, सीनियर या क्लाइंट के साथ तालमेल की जरूरत पड़े तो आपका शांत रवैया काम आएगा। 4 की ऊर्जा काम को व्यवस्थित ढंग से करने को कह रही है, इसलिए जो बात कहनी हो उसे बिंदु साफ रखकर रखें। पढ़ाई करने वालों के लिए भी यह दिन अच्छा है, खासकर जहां लिखने, समझाने, प्रेजेंटेशन या ग्रुप स्टडी जैसी चीजें हों। बिजनेस में पुराने कम्युनिकेशन गैप को ठीक करने का मौका बन सकता है। अगर किसी बात से मन दुखा था, तो उसे भीतर दबाकर रखने के बजाय सही समय पर पेशेवर ढंग से रखना बेहतर रहेगा।

मूलांक 2 का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में साफ रिकॉर्ड रखना जरूरी रहेगा। बैंक, पेमेंट, रिफंड, ऑटो डेबिट या किसी ट्रांजैक्शन की डिटेल एक बार ठीक से देख लें। छोटी चूक बाद में बेवजह सोच बढ़ा सकती है। भाग्यांक 2 का असर बताता है कि आर्थिक फैसलों में मन भी बोल सकता है, इसलिए केवल भावुक होकर किसी को रकम देने या कोई भुगतान टालने से बचें। जहां बात स्पष्ट करनी हो, वहां विनम्रता रखें लेकिन हिसाब भी साफ रखें।

मूलांक 2 का स्वास्थ्य राशिफल

मूड का असर शरीर पर जल्दी दिख सकता है। पेट में हल्की गड़बड़ी, सुस्ती या नींद का पैटर्न थोड़ा बिगड़ा हुआ लग सकता है। चंद्र प्रधान लोगों को ऐसी स्थिति में शांत रुटीन मदद देता है। दिन में कुछ देर अकेले बैठकर मन हल्का करें। अगर भीतर बहुत कुछ चल रहा है, तो कागज पर लिखना भी राहत दे सकता है। ठंडे दिमाग से लिया गया छोटा विराम काफी काम आएगा।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: पुरानी शिकायत को बार बार न दोहराएं। पेमेंट कन्फर्म किए बिना मानकर न चलें। दूसरे की चुप्पी को अपनी गलती समझकर परेशान न हों।

आज की सलाह: मन की बात कहें, फिर पुराने बोझ को धीरे छोड़ें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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