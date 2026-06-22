अंक ज्योतिष 22 जून: मूलांक 1 वालों की बढ़ सकती है चिंता, खर्चों पर रखें नजर
मूलांक 1 के लोगों के लिए आज का दिन धैर्य और समझदारी से काम लेने का है। करियर और रोजमर्रा के कामों में कुछ रुकावटें महसूस हो सकती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। घर के छोटे-मोटे खर्च बढ़ सकते हैं। रिश्तों में नरमी और संतुलित बातचीत आपके पक्ष में रहेगी।
Numerology Horoscope Today, 22 June 2026: शुरुआत में ही एक बात समझ लें। मन के मुताबिक गति न मिलने से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। अंक 1 पर सूर्य का असर आपको आगे बढ़ने, पहचान बनाने और जिम्मेदारी लेने की ताकत देता है, लेकिन जब रुकावटें आती हैं तो अहं भी जल्दी आहत होता है। ऐसे में हर अड़चन को हार न मानें। उसे संकेत मानें कि दिशा में थोड़ा सुधार चाहिए। घर के छोटे खर्च, जैसे किचन का सामान, बिजली का बिल या किसी जरूरी चीज की रिप्लेसमेंट, अचानक ध्यान मांग सकते हैं और मूड बिगाड़ सकते हैं। 22 जून 2026 का मूलांक 4 काम को व्यवस्थित करने को कहता है, जबकि भाग्यांक 2 भावनाओं को नरम रखकर चलने की सलाह देता है।
मूलांक 1 की लव लाइफ
दिल की बात कहने का मन होगा, पर सामने वाले का मूड उतना साफ न दिखे तो ठहरकर बोलें। सूर्य आपको साफ और सीधी बात करना सिखाता है, मगर रिश्तों में हर बात आदेश की तरह कहने से दूरी बन सकती है। अगर मन में करियर या जिम्मेदारियों को लेकर दबाव है, तो उसका असर प्रेम जीवन पर भी आ सकता है। परिवार में कोई छोटी बात जरूरत से ज्यादा बड़ी लग सकती है। ऐसे समय में अपनी बात कम शब्दों में और शांत ढंग से रखें। नरमी से कही बात ज्यादा असर करेगी।
मूलांक 1 का करियर
कामकाज में नई रुकावटें सामने आ सकती हैं। इससे यह सवाल उठ सकता है कि आप जिस दिशा में मेहनत कर रहे हैं, वही सही है या नहीं। यह सोच परेशान जरूर करेगी, पर बेकार नहीं जाएगी। सूर्य का स्वभाव नेतृत्व का है, इसलिए पीछे हटने के बजाय अपने तरीके, टाइमिंग और प्राथमिकताओं की जांच करें। ऑफिस में किसी प्लान, मीटिंग या जिम्मेदारी पर दोबारा काम करना पड़ सकता है। पढ़ाई करने वालों को भी लगेगा कि मेहनत के बाद भी रिजल्ट धीमा है। 22 जून 2026 की 4 वाली ऊर्जा अनुशासन मांगती है और 2 का असर बताता है कि टीमवर्क और विनम्रता से रास्ता आसान होगा।
मूलांक 1 की आर्थिक स्थिति
पैसों के मामले में दिन बहुत ढीला छोड़ने लायक नहीं है। आमदनी अपनी जगह रहेगी, लेकिन छोटे-छोटे खर्च मिलकर बजट बिगाड़ सकते हैं। घर से जुड़ी जरूरतों पर पैसा निकलने की संभावना है, इसलिए जो जरूरी है उसे पहले रखें। दिखावे या केवल मूड ठीक करने के लिए खरीदारी करना बाद में खल सकता है। लेन-देन में साफ हिसाब रखें। सूर्य आपको बड़ी सोच देता है, पर इस समय छोटी रकम पर भी नजर रखना बेहतर रहेगा।
मूलांक 1 का स्वास्थ्य
मन का दबाव शरीर पर जल्दी उतर सकता है। सिर भारी लगना, आंखों में थकान या छाती के आसपास बेचैनी जैसा महसूस हो सकता है। खुद पर बहुत सख्त मत बनिए। सुबह कुछ देर धूप में बैठना, पानी की मात्रा ठीक रखना और काम के बीच छोटे ब्रेक लेना उपयोगी रहेगा। अगर उदासी ज्यादा लगे तो मन की बात दबाने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से कहें।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: करियर की एक रुकावट को अपनी योग्यता का फैसला न मानें। घर के छोटे खर्च को हल्के में न लें। भावुक होकर काम की दिशा अचानक न बदलें।
आज की सलाह: रुकावट देखकर रास्ता बदलें नहीं, तरीका सुधारें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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