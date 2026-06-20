मूलांक 3 वालों को आज मिल सकते हैं नए मौके, सोच-समझकर लें फैसले
मूलांक 3 के लोगों के लिए 20 जून 2026 का दिन नए अवसरों और उपयोगी संपर्कों का हो सकता है। करियर, पढ़ाई या कारोबार में कोई नई जानकारी या प्रस्ताव सामने आ सकता है। हालांकि किसी भी अवसर को स्वीकार करने से पहले उसकी पूरी जानकारी जुटाना जरूरी रहेगा।
Numerology Horoscope Today 20 June 2026: बृहस्पति की ऊर्जा आपके सोचने का दायरा बढ़ा रही है। मन आगे की तरफ देखेगा और आपको लगेगा कि अब कुछ बातें छोटे घेरे से बाहर निकालनी चाहिए। किसी काम, संपर्क या सूचना से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की संभावना है। आपके लिए यह दिन जानकारी जुटाने, सही लोगों से जुड़ने और नए प्रस्तावों को समझने का है। बृहस्पति नियम और भरोसे का ग्रह है, इसलिए हर बात को सिर्फ उत्साह से नहीं, समझदारी से परखें। 20 जून 2026 का मूलांक 2 बातचीत को नरम बनाएगा और भाग्यांक 9 आपको पहल करने की हिम्मत देगा। परिवार की बातचीत में भी आपकी राय अहम रह सकती है। बस सलाह देने से पहले पूरा पक्ष सुन लें।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपकी भूमिका समझाने वाले व्यक्ति की रह सकती है। अगर घर में किसी बात पर अलग राय चल रही है, तो आप बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। प्रेम संबंध में भी सिर्फ भावना नहीं, भरोसे और साफ इरादे की जरूरत महसूस होगी। बृहस्पति आपको सच्ची बात कहने की ताकत देता है, पर लहजा कोमल रहे तो असर बेहतर होगा। परिवार की बातचीत में कोई पुरानी चिंता खुलकर सामने आ सकती है। उसे टालने के बजाय धैर्य से सुनना फायदेमंद रहेगा।
शिक्षा और करियर
कामकाज के मोर्चे पर विस्तार का संकेत है, लेकिन बिना तैयारी के कदम बढ़ाना ठीक नहीं होगा। नई जिम्मेदारी, मीटिंग, इंटरव्यू, प्रोजेक्ट या किसी प्रस्ताव पर चर्चा बन सकती है। यह समय संपर्क मजबूत करने का है। जिन लोगों से लंबे समय बाद बात हो, वहां भी उपयोगी रास्ता निकल सकता है। बृहस्पति ज्ञान और मार्गदर्शन का ग्रह है, इसलिए आपकी सलाह को महत्व मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए यह दिन नोट्स, रेफरेंस और सही गाइडेंस इकट्ठा करने का है। मूलांक 2 सहयोग दिलाएगा और भाग्यांक 9 आगे बढ़ने की चाह बढ़ाएगा। इसलिए सोच को दिशा दें, सिर्फ फैलने न दें।
धन और वित्त
पैसे के मामले में मौका और सावधानी दोनों साथ चलेंगे। कोई नई आय, अतिरिक्त काम या लाभ का सुझाव सामने आ सकता है, पर पहले उसकी शर्तें समझें। बृहस्पति विस्तार देता है, इसलिए मन बड़ा फैसला लेने को कह सकता है। फिर भी लिखित जानकारी, समयसीमा और भरोसेमंद व्यक्ति का पक्ष जरूर देखें। परिवार से जुड़ी किसी जरूरत पर खर्च बन सकता है। समझदारी यही रहेगी कि उपयोग और भविष्य दोनों को साथ रखकर निर्णय लें।
स्वास्थ्य और कल्याण
दिमाग ज्यादा सक्रिय रहने से शरीर को आराम की जरूरत देर से समझ आ सकती है। कंधों और पीठ में जकड़न महसूस हो तो बैठने का तरीका बदलें। लगातार बात, पढ़ाई या ऑफिस के बीच छोटे ब्रेक लें। बृहस्पति का संतुलन तभी अच्छा रहता है जब दिनचर्या ढीली न पड़े। हल्का टहलना और गुनगुना पानी आपको सहज रख सकता है।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: अधूरी जानकारी पर हामी न भरें। हर अच्छे प्रस्ताव को तुरंत बड़ा मौका न मानें। परिवार की चर्चा में उपदेश ज्यादा न दें।
आज की सलाह: पहले जानकारी जुटाएं, फिर ही अपने अगले कदम तय करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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