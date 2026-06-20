मूलांक 2 वालों को आज मिल सकते हैं नए मौके, लेकिन हर कदम सोच-समझकर उठाएं
मूलांक 2 के लोगों के लिए आज का दिन उत्साह और नए अवसरों से भरा रह सकता है। परिवार, दोस्तों या किसी उपयोगी संपर्क के जरिए आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। करियर और कारोबार में नई जिम्मेदारियां या महत्वपूर्ण बातचीत सामने आ सकती है।
Numerology Horoscope Today 20 June 2026: घर के काम, परिवार की जरूरतें या किसी अपने की बात से दिन की शुरुआत जुड़ी रह सकती है। आपका मन हल्का उत्साही रहेगा और कई बातों में आपको लगेगा कि अब रुकने की जरूरत नहीं है। यही ऊर्जा आपको बड़ा सोचने की तरफ ले जाएगी। चंद्र स्वामी होने से भावनाएं जल्दी उठती हैं, इसलिए खुशी में भी संतुलन जरूरी रहेगा। 20 जून 2026 का मूलांक 2 आपके मन को संवेदनशील बना रहा है, जबकि भाग्यांक 9 भीतर हिम्मत और ऊंचा लक्ष्य देने का काम करेगा। किसी अच्छे संपर्क, नई बात या मददगार व्यक्ति से जुड़ने की संभावना बन सकती है। अपनी योजना को कागज पर लिखें। जो काम जरूरी हैं, उन्हें पहले रखें। इससे उत्साह सही दिशा में जाएगा।
प्रेम और रिश्ते
मन खुश हो तो आप अपनों पर खुलकर स्नेह लुटाते हैं, और यही बात रिश्तों में गर्माहट ला सकती है। फिर भी हर व्यक्ति आपकी ही गति से नहीं चलेगा, यह ध्यान रखें। पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य को आपकी बड़ी योजना सुनकर पहले संकोच हो सकता है। चंद्र का असर आपको समझने और समझाने दोनों की ताकत देता है। बात मनवाने के बजाय यह पूछें कि सामने वाले को किस बात की चिंता है। किसी पुराने रिश्ते में फिर से बात शुरू करने का मौका भी बन सकता है। नरमी रखेंगे तो दूरी कम होगी।
शिक्षा और करियर
कामकाज में आपका नजरिया सामान्य से बड़ा रहेगा। यही बात फायदेमंद भी हो सकती है, अगर आप उसे सही कदमों में बांट दें। ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी, उपयोगी संपर्क या आगे बढ़ाने वाली मीटिंग सामने आ सकती है। बिजनेस या बाजार, दुकान के काम में ग्राहक से बात करते समय सिर्फ उत्साह नहीं, साफ हिसाब भी रखें। मूलांक 2 आपको लोगों की जरूरत समझने की क्षमता देता है और भाग्यांक 9 मौके को पकड़ने का साहस। स्टूडेंट्स ऊंचा लक्ष्य तय करें, पर एक दिन में पूरा सिलेबस समेटने की सोच न रखें। जो भी प्रस्ताव मिले, उसके समय, काम और लाभ की शर्तें अलग से नोट करें।
धन और वित्त
खर्च करने का मन थोड़ा खुला रह सकता है। अच्छी बात यह है कि पैसा कमाने या बढ़ाने का विचार भी साथ चलेगा। फिर भी सिर्फ अच्छा महसूस होने के कारण कोई खरीद या भुगतान करना ठीक नहीं होगा। यदि बाजार या दुकान से जुड़ा काम है तो उधार, छूट और मार्जिन तीनों को साफ लिखित में रखें। चंद्र के कारण आप लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। इसलिए लेनदेन में नरमी रखें, पर नियम भी तय रखें। छोटी रकम को हल्का न लें। वही बाद में हिसाब बिगाड़ती है।
स्वास्थ्य और कल्याण
उत्साह ज्यादा हो तो शरीर की थकान देर से समझ आती है। इसी वजह से पानी, आराम और खाने के बीच लंबा गैप न बनने दें। मीठा या ठंडा खाने का मन बढ़ सकता है, पर मात्रा सीमित रखें। चंद्र का असर पेट और मन दोनों पर दिखता है। शाम में दस मिनट शांत बैठकर दिन की तीन जरूरी बातें लिख लें। इससे दिमाग की भागदौड़ कम होगी और नींद बेहतर रह सकती है।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: सिर्फ अच्छे मूड पर भरोसा करके वादा न करें। किसी संपर्क को बड़ा मानने से पहले उसकी उपयोगिता परखें। दुकान या बाजार के हिसाब में मौखिक बात अधूरी छोड़ना ठीक नहीं।
आज की सलाह: बड़े लक्ष्य रखें, पर हर कदम का हिसाब साथ रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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