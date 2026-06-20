मूलांक 1 वालों के जीवन में हो सकते हैं बड़े बदलाव, इन बातों का रखें ध्यान
मूलांक 1 के लोगों के लिए आज का दिन सोच और नजरिए में बदलाव ला सकता है। रिश्तों और कामकाज में धैर्य से लिए गए फैसले बेहतर परिणाम दे सकते हैं। जिद या जल्दबाजी में लिया गया निर्णय परेशानी बढ़ा सकता है। आर्थिक मामलों में व्यावहारिक सोच अपनाना फायदेमंद रहेगा।
Numerology Horoscope Today 20 June 2026: जिद में आकर कोई राय पक्की न करें। 20 जून 2026 की ऊर्जा में मूलांक 2 का नरम सोच वाला असर और भाग्यांक 9 की तीखी निर्णायकता साथ चल रही है। ऐसे में आपके भीतर कुछ सामाजिक, धार्मिक या विचारधारा से जुड़ी बातों पर नजरिया बदलने की प्रक्रिया चल सकती है। सूर्य स्वामी होने से आप साफ बात और सीधी दिशा चाहते हैं, लेकिन हर बात को आदेश की तरह रखने से लोग दूर भी हो सकते हैं। सुबह के रूटीन में भी संकेत मिलेंगे। जैसे चाय बनाते समय या अखबार देखते हुए कोई पुरानी मान्यता अचानक हल्की लग सकती है। कठिन फैसले सामने आएं तो बात को सरल रखें। दिखावे से ज्यादा जिम्मेदारी पर ध्यान देना बेहतर रहेगा।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में अपनी बात मनवाने की आदत थोड़ी नरम करनी होगी। आपकी सोच बदल रही है, इसलिए पार्टनर या परिवार को भी समझने का समय दें। किसी सामाजिक या धार्मिक मुद्दे पर मतभेद उभर सकते हैं, पर उसे इज्जत के साथ संभाला जा सकता है। सूर्य आपको नेतृत्व देता है, मगर रिश्तों में नेतृत्व का मतलब सुनना भी होता है। पुराने मनमुटाव को साफ शब्दों में सुलझाने की कोशिश करें। किसी अपने की भावनात्मक बात पहले आपको छोटी लगे, फिर वही बात दिन के अंत तक समझ में आ सकती है।
शिक्षा और करियर
कामकाज में ऐसे फैसले आ सकते हैं जिनमें सही और आसान रास्ते के बीच चुनाव करना पड़े। भाग्यांक 9 आपको निर्णायक बनाएगा, जबकि मूलांक 2 टीम, सहयोग और संतुलन की याद दिलाएगा। ऑफिस, पढ़ाई या बिजनेस में किसी नीति, नियम या काम करने के तरीके पर आपका नजरिया बदल सकता है। सूर्य का प्रभाव आपको आगे रखेगा, इसलिए लोग आपकी बात सुनेंगे भी। बस शब्द बहुत कठोर न हों। स्टूडेंट्स के लिए कठिन विषय को छोटे हिस्सों में बांटना फायदेमंद रहेगा। प्रोफेशनल लोगों के लिए क्लियर प्लान, छोटी मीटिंग और सीधी बात से उलझन कम हो सकती है।
धन और वित्त
पैसे के मामले में भावनाओं या विचारधारा के असर में आकर फैसला लेना ठीक नहीं होगा। किसी खर्च को सही ठहराने के लिए लंबी दलील देने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए पहले जरूरत और उपयोग देखें। सूर्य आपको बड़ा सोचने की आदत देता है, पर इस समय सरल बजट ज्यादा काम आएगा। लेनदेन में साफ शब्द रखें। किसी साझा आर्थिक बात में अपनी शर्त रखने से पहले सामने वाले का पक्ष समझ लें। छोटे सुधार आगे राहत दे सकते हैं।
स्वास्थ्य और कल्याण
सिर, आंखों और गर्दन पर दबाव महसूस हो सकता है, खासकर जब आप किसी बात को लेकर भीतर ही भीतर तने रहें। सुबह उठते ही मोबाइल या बहस वाले कंटेंट में न उलझें। कुछ मिनट शांत बैठना, हल्का स्ट्रेच और धूप लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य की ऊर्जा तभी संतुलित रहती है जब शरीर सीधा और मन साफ रहे। पानी कम न होने दें।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: बहस को अपनी पहचान का सवाल न बनाएं। अधूरी जानकारी पर कड़ा फैसला न लें। घर और बाहर की भाषा अलग रखें।
आज की सलाह: मुश्किल बात को सरल शब्दों में रखेंगे तो रास्ता खुलेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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