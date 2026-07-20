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मूलांक 4 राशिफल 20 जुलाई 2026: आज अधूरे काम होंगे पूरे, जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचें

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मूलांक 4 राशिफल 20 जुलाई 2026: आज का दिन अधूरे और बिखरे कामों को व्यवस्थित करने के लिए अच्छा रहेगा। करियर और कारोबार में लंबित कार्य पूरे करने तथा योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने से लाभ मिल सकता है। आर्थिक मामलों में किसी भी ऑफर या निवेश को अच्छी तरह जांचने के बाद ही फैसला लें।

मूलांक 4 राशिफल 20 जुलाई 2026: आज अधूरे काम होंगे पूरे, जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचें

Numerology Horoscope Today 20 July 2026: दिन कुछ व्यवस्थित करने वाला लग रहा है। बिखरे काम, पुराने मैसेज, अधूरी सूची और टलते छोटे फैसले अब आपके ध्यान में आ सकते हैं। अंक 4 पर राहु का असर आपको अलग ढंग से सोचने की आदत देता है, इसलिए आप वही काम भी नए तरीके से निपटाना चाहेंगे जिन्हें बाकी लोग साधारण मानते हैं। 20 जुलाई 2026 में मूलांक 2 का शांत स्वभाव और भाग्यांक 1 की पहल करने वाली ऊर्जा साथ है। इससे आपकी सहनशक्ति बेहतर रह सकती है। जो बातें पहले चिढ़ा रही थीं, उन्हें इस बार आप ठहरकर देख पाएंगे। बस एक बात ध्यान रखें। राहु कभी कभी जल्दी नतीजा दिखाने के चक्कर में मन में भ्रम भी खड़ा करता है। इसलिए क्रम बनाकर चलें।

मूलांक 4 का लव राशिफल

रिश्तों में सुलझाने वाला रुख फायदा देगा। परिवार की बातचीत में कोई पुरानी बात फिर उठे तो उसे बहस नहीं, साफ समझ के साथ लें। जैसे घर में खर्च, जिम्मेदारी या किसी के समय को लेकर छोटी चर्चा हो, वहां आपकी शांत भाषा माहौल हल्का कर सकती है। राहु के कारण कभी कभी बात का मतलब उलटा समझ लिया जाता है, इसलिए आधी बात कहकर न रुकें। मूलांक 2 की नरमी आपको जोड़ने में मदद करेगी। साथी के साथ भी यह समय आरोप से ज्यादा समाधान का है। थोड़ी धीरज दिखेगी तो दूरी बनने की संभावना कम होगी।

मूलांक 4 का करियर राशिफल

कामकाज में लंबित चीजों को हाथ लगाने का सही समय बन सकता है। ऑफिस में फाइल, रिपोर्ट, डेटा, ईमेल या कोई पुराना टास्क जिसे आप टाल रहे थे, वह अब धीरे धीरे साफ हो सकता है। राहु तकनीक और सिस्टम से जुड़ा ग्रह है, इसलिए डिजिटल काम, ऑनलाइन प्रोसेस, सॉफ्टवेयर या रिकॉर्ड ठीक करने में आपकी पकड़ अच्छी रह सकती है। भाग्यांक 1 आपको पहल करने की हिम्मत देगा, लेकिन मूलांक 2 याद दिलाएगा कि टीम के साथ तालमेल भी जरूरी है। पढ़ाई करने वालों को नया शुरू करने से पहले अधूरे चैप्टर और नोट्स समेटना बेहतर रहेगा। बिजनेस में जल्दी लाभ के लालच से ज्यादा व्यवस्था सुधार पर ध्यान दें।

मूलांक 4 का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में उलझे हुए छोटे बिंदु साफ करने का समय है। कहीं पुराना भुगतान, वापसी राशि, सब्सक्रिप्शन, फीस या घर के साझा खर्च का हिसाब लंबित हो तो उसे लिखकर देखना बेहतर रहेगा। राहु जल्दी कमाई के रास्ते दिखाता है, पर हर चमकती बात भरोसे की नहीं होती। इसलिए किसी नई स्कीम, ऑफर या ऑनलाइन लेनदेन को बिना जांचे आगे न बढ़ाएं। भाग्यांक 1 आपको खुद निर्णय लेने को कहेगा, मगर मूलांक 2 संकेत देता है कि एक बार शर्तें समझ लेना भी जरूरी है।

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मूलांक 4 का स्वास्थ्य राशिफल

शरीर से ज्यादा दिमाग की थकान महसूस हो सकती है। कई छोटी बातें एक साथ चलें तो माथे में भारीपन या ध्यान भटकना संभव है। राहत के लिए अपने कामों की छोटी सूची बनाएं और एक समय में एक ही काम पकड़ें। राहु के असर में अनियमितता बढ़ती है, इसलिए पानी पीने, बैठने के ढंग और बीच बीच में उठकर चलने पर ध्यान दें। शाम तक हल्का स्ट्रेच अच्छा रहेगा।

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शुभ अंक: 5

शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी

शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम

एलर्ट्स: अधूरी जानकारी पर प्रतिक्रिया न दें। घर की बात को ताने में न बदलें। चमकदार ऑफर देखकर तुरंत भरोसा न करें।

आज की सलाह: पहले बिखरे काम समेटें, फिर नया कदम उठाएं।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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