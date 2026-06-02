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Aaj Ka Ank Jyotish 2 June 2026: कैसा रहेगा मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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आज का अंक ज्योतिष 2 जून 2026: मूलांक 1 से 9 तक का दैनिक राशिफल पढ़ें। मूलांक 2 और भाग्यांक 9 आज नए अनुभव और सहज बदलाव की ऊर्जा लेकर आ रहा है। जानिए मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 वालों के लिए आज 2 जून का दिन कैसा रहेगा?

Aaj Ka Ank Jyotish 2 June 2026: कैसा रहेगा मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

Numerology Horoscope Today: आज 2 जून 2026 का दिन बहुत ही शांत और सुंदर ऊर्जा लेकर आया है। इस दिन मूलांक 2 और भाग्यांक 9 का खास मेल है। अंक 2 हमें रिश्तों में नरमी बरतने, दूसरों का साथ देने और आपसी तालमेल बनाने की सीख देता है। वहीं अंक 9 हमें पुरानी बातों को छोड़ने और नई शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। आज का दिन उन पुरानी यादों और कड़वाहट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का है। अगर आप आज अपनों के साथ थोड़ा समय बिताएंगे और दिल की बात शांति से सुनेंगे, तो आपको वो सुकून मिलेगा जिसकी तलाश आपको लंबे समय से थी।

मूलांक 1

(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन आपके लिए थोड़ा ठहराव वाला रहेगा। टीम के साथ मिलकर काम करने और बातों को समझदारी से सुलझाने का दिन है। ऑफिस में अगर कोई पुरानी गलतफहमी चल रही है, तो आज उसे प्यार से सुलझा लें। अपने मानसिक तनाव को हावी ना होने दें, थोड़ा आराम जरूर करें। रिश्तों में आज अपनी बात कोमलता से रखें और सामने वाले को ध्यान से सुनें। अहंकार और जल्दबाजी से बचें। आज शक्ति को दया और समझदारी के साथ इस्तेमाल करने का दिन है।

मूलांक 2

(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन आपके भावनात्मक जीवन के लिए खास है। अगर आप परामर्श, लेखन या रचनात्मक काम करते हैं, तो आज आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। अपनी आंतरिक शांति की रक्षा करें और नकारात्मक बातों को पास ना आने दें। रिश्तों में आज पुरानी गलतफहमियों को मिटाने और हीलिंग का दिन है। अपनी अंतरात्मा पर पूरा भरोसा रखें। जब आप पुराने दर्द को ढोना छोड़ देंगे, तभी असली हीलिंग शुरू होगी।

मूलांक 3

(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन बातचीत और रचनात्मकता के लिए संतुलित है। अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके आप अधूरे कामों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। लेखन और नेटवर्किंग से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। अपने मूड के छोटे बदलावों पर नजर रखें। रिश्तों में आज अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करें, इससे दूरियां अपने आप मिट जाएंगी। आपके शब्द तब सबसे ज्यादा असरदार होते हैं, जब आप उन्हें करुणा के साथ कहते हैं।

मूलांक 4

(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन शांति और खुद पर विचार करने का है। आपका व्यावहारिक स्वभाव आज थोड़ा नरम रहेगा, जो जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करेगा। पैसों के मामले में प्लानिंग करें और शांत रहकर टीम के साथ काम करें। ज्यादा मानसिक थकान से बचने के लिए आराम जरूर लें। रिश्तों में अगर लगे कि कोई आपको समझ नहीं रहा, तो चुप रहने की बजाय खुलकर अपनी बात कहें। भावनात्मक खुलापन नियंत्रण से ज्यादा मजबूत आधार बनाता है।

मूलांक 5

(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन संवाद और भावनात्मक समझ के लिए अच्छा है। अपनी परिपक्वता से आप काम की बाधाओं को आसानी से दूर कर पाएंगे। व्यापारिक चर्चा, यात्रा प्लानिंग और रचनात्मक कामों के लिए दिन अनुकूल है। मन की चंचलता पर नियंत्रण रखें। रिश्तों में आज हीलिंग का दिन है। पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और आप बेहतर महसूस करेंगे। शांति तब आती है, जब आपके शब्द भावनात्मक रूप से ईमानदार होते हैं।

मूलांक 6

(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन रिश्तों, परामर्श, सौंदर्य और कला से जुड़े लोगों के लिए खूबसूरत है। सहानुभूति और करुणा भाव आज आपके काम को प्रभावशाली बनाएगी। स्वास्थ्य में थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम जरूर करें। रिश्तों में प्रेम और जुड़ाव बढ़ेगा। आज रोमांस के लिए अच्छा दिन है। प्यार तब शांतिपूर्ण होता है जब उसमें क्षमा का भाव शामिल हो।

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मूलांक 7

(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि और अंतर्ज्ञान के लिए उत्तम है। आप शांत रहकर कठिन स्थितियों को अच्छे से समझ पाएंगे। लेखन, शोध और अध्यात्म के कामों के लिए दिन अच्छा है। मानसिक थकान से बचने के लिए ध्यान करें। रिश्तों में आज आपको किसी के प्रति स्पष्टता मिलेगी। ईमानदार बातचीत संबंधों में सुधार लाएगी।

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मूलांक 8

(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन थोड़ा धीमा लेकिन भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है। कूटनीति के साथ काम करने और वित्तीय मामलों को शांति से सुलझाने का दिन है। काम के दबाव में अपनों के लिए समय निकालना ना भूलें। आज भावनात्मक सुकून पाना भी सफलता का एक रूप है।

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मूलांक 9

(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन आपके लिए खास है, क्योंकि आज की ऊर्जा आपके स्वभाव से मेल खाती है। प्रोजेक्ट्स पूरा करने और रिश्तों को सुधारने के लिए दिन बेहतरीन है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच ना करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नकारात्मकता से दूर रहें। रिश्तों में आज हीलिंग का दिन है। पुरानी पीड़ा को छोड़ने का सबसे सही समय है। हीलिंग तभी पूरी होती है, जब आप दर्द की जगह क्षमा चुनते हैं।

2 जून 2026 का दिन पुरानी बातों को छोड़कर नई शुरुआत करने और रिश्तों को मजबूत बनाने का दिन है। अपनी अंतरात्मा की सुनें, संयम रखें और छोटी-छोटी बातों में खुशी ढूंढें। आज का दिन आपको याद दिलाता है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर है।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

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