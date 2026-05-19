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Aaj Ka Ank Jyotish 19 May 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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आज का अंक ज्योतिष 19 मई 2026: मूलांक 1 से 9 तक का दैनिक राशिफल पढ़ें। मूलांक 1 और भाग्यांक 7 आज नए अनुभव और सहज बदलाव की ऊर्जा लेकर आ रहा है। जानिए मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 वालों के लिए आज 19 मई का दिन कैसा रहेगा?

Aaj Ka Ank Jyotish 19 May 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

Numerology Horoscope Today: 19 मई 2026 का दिन अपने साथ एक बिल्कुल नया जोश, उत्साह और जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। आज की ऊर्जा बहुत ही अलग और सकारात्मक है, जो नए काम शुरू करने, सही फैसले लेने और अपनी क्षमता को पहचानने में मददगार साबित होगी। जो लोग लंबे समय से कुछ नया शुरू करने या अपनी पहचान बनाने की सोच रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा।

आज का मुख्य अंक 1 है, जो नई शुरुआत, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। वहीं आज का भाग्यांक 7 है, जो गहराई, समझदारी और अंतरात्मा की आवाज को दर्शाता है। दोनों अंकों का यह मेल आज आपको सोच-समझकर फैसले लेने और अपनी योजनाओं को मजबूती से आगे बढ़ाने की शक्ति देगा।

मूलांक 1

(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन आपके लिए बेहद खास और शक्तिशाली है क्योंकि मुख्य अंक 1 आपके अपने स्वभाव से पूरी तरह मेल खा रहा है। आप खुद को भरोसे और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। अंक 7 की वजह से आपकी योजनाएं बहुत सटीक और प्रभावी साबित होंगी। कोई नया काम शुरू करने या महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए आज का दिन उत्तम है। कामकाज में लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। परिवार के साथ भी समय बिताएं और अपने अंदर की आवाज पर पूरा भरोसा रखें।

मूलांक 2

(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव वाला रहेगा। अंक 1 की तेज ऊर्जा आपको आगे बढ़ने का हौसला देगी, लेकिन अंक 7 आपको भावुक और सोच में डुबो सकता है। काम में जल्दबाजी ना करें। चीजों को व्यवस्थित करने, लिखने-पढ़ने या आगे की योजना बनाने के लिए समय अच्छा है। मन की उलझन को काम पर हावी ना होने दें। परिवार या करीबी लोगों से शांति से बात करें।

मूलांक 3

(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपका दिन समझदारी और रचनात्मकता से भरा रहेगा। अंक 1 नए विचार देगा और अंक 7 उन्हें गहराई प्रदान करेगा। आज आपका मन फालतू की बातों में कम और काम पर ज्यादा लगेगा। नई रणनीति बनाने या पढ़ाई-लिखाई के लिए दिन शानदार है। काम में आपकी मेहनत सराहा जाएगा। परिवार के साथ बातचीत में कोमलता बनाए रखें।

मूलांक 4

(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन पुराने कामों को पूरा करने और व्यवस्था बनाने का है। अंक 1 आपको नई शुरुआत का हौसला देगा और अंक 7 सही योजना बनाने में मदद करेगा। ऑफिस या व्यापार में लंबे समय से अटके काम आज निपट सकते हैं। परिवार की जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाएं। व्यवहार में थोड़ी नरमी रखें।

मूलांक 5

(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन सबक और संयम का है। अंक 1 तेजी से काम करने को कहेगा, लेकिन अंक 7 आपको धीमा करके सोचने की सलाह देगा। पुराने कामों को निपटाने और गहराई से सोचने के लिए समय अच्छा है। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें। रिश्तों में खुलकर बात करें।

मूलांक 6

(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल है। अंक 1 नई शुरुआत का हौसला देगा और अंक 7 फैसलों को मजबूत बनाएगा। करियर या निवेश से जुड़े फैसले आज ले सकते हैं। शिक्षा या सेवा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। परिवार के साथ समय बिताएं।

मूलांक 7

(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन आपके स्वभाव से पूरी तरह मेल खा रहा है। अंक 1 आपको नया शुरू करने का साहस देगा और अंक 7 गहराई प्रदान करेगा। पढ़ाई, ज्ञान या आध्यात्मिक कार्यों के लिए दिन उत्तम है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। परिवार से भी जुड़ाव बनाए रखें।

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मूलांक 8

(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन भविष्य की योजना बनाने के लिए अच्छा है। अंक 1 आपको आगे बढ़ाएगा और अंक 7 सही समझ देगा। व्यापार या आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। परिवार की अनदेखी ना करें। संतुलन बनाए रखें।

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मूलांक 9

(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन आपके लिए खास है। अंक 1 नया जोश देगा और अंक 7 समझदारी प्रदान करेगा। पुराने काम पूरे होंगे। समाज सेवा या लोगों से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। पुरानी कड़वाहट छोड़कर आगे बढ़ें। मन हल्का रहेगा।

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19 मई 2026 का दिन नई शुरुआत, समझदारी और साहस का है। अंक 1 और 7 की यह ऊर्जा आपको सही दिशा दिखाएगी। सकारात्मक रहें, योजना बनाकर आगे बढ़ें। अच्छा दिन बीतेगा।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

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