अंक ज्योतिष 19 जून 2026: मूलांक 2 वालों को रिश्तों में मिलेगी खुशी, लेकिन भावनाओं पर रखें काबू
Mulank 2 Numerology Today: 19 जून 2026 को मूलांक 2 वालों का मन भावुक और संवेदनशील रह सकता है। रिश्तों में संवाद बेहतर होगा और किसी करीबी से बातचीत मन को राहत दे सकती है। करियर में टीमवर्क और समझदारी से लाभ मिलेगा। आर्थिक मामलों में भावुक होकर कोई फैसला लेने से बचने की सलाह है।
Numerology Horoscope Today, 19 June 2026: सुबह किसी अपने से फोन पर बात करते हुए आपका मन सामान्य से ज्यादा नरम और भावुक रह सकता है। यही इस दिन की खास बात भी है। 19 जून 2026 का मूलांक 1 भीतर एक साफ इच्छा जगाता है कि आप दिल की बात खुलकर कहें, जबकि भाग्यांक 8 आपको व्यवहारिक रहने की याद दिलाता है। चंद्र के असर से संवेदनशीलता, दया और अपनापन बढ़ेगा। आप लोगों की बात बीच में काटने के बजाय ध्यान से सुनेंगे, और इससे कई छोटी उलझनें हल हो सकती हैं। भक्ति, प्रार्थना या शांत बैठकर मन टटोलने की इच्छा भी हो सकती है। बस इतना ध्यान रखें कि हर भावना को तुरंत सच मान लेना जरूरी नहीं। मन को सहारा दें, लेकिन फैसले जमीन देखकर लें।
प्रेम और रिश्ते
दिल में अपनापन ज्यादा रहेगा, इसलिए रिश्तों में नरमी और समझ बढ़ने के योग बन सकते हैं। अगर पार्टनर, जीवनसाथी या किसी करीबी से कुछ दिनों से दूरी महसूस हो रही थी, तो एक सधी हुई बातचीत राहत दे सकती है। चंद्र का स्वभाव आपको देने वाला बनाता है, पर खुद की जरूरतें दबाना ठीक नहीं रहेगा। परिवार में किसी की भावनात्मक जरूरत समझ आएगी। वहां सलाह से ज्यादा साथ काम आएगा। प्रेम के मामले में आप अधिक सहनशील रहेंगे, लेकिन बार बार अनसुना होना खल भी सकता है। अपनी बात शांति से रखें।
शिक्षा और करियर
कामकाज में आपका मजबूत पक्ष लोगों को समझना रहेगा। ऑफिस, टीमवर्क, क्लाइंट डीलिंग या पढ़ाई के ग्रुप डिस्कशन में आप माहौल हल्का कर सकते हैं। 19 जून 2026 की ऊर्जा में मूलांक 1 पहल करने को कहता है, इसलिए कोई जरूरी कॉल, फॉलो अप या लंबित जवाब खुद से देना बेहतर रहेगा। साथ में भाग्यांक 8 यह संकेत देता है कि सिर्फ भावना नहीं, ठोस नतीजे भी जरूरी हैं। इसलिए मीटिंग में नरम रहें, लेकिन बात स्पष्ट रखें। पढ़ाई करने वालों का मन कल्पना में भटक सकता है। ऐसे में रचनात्मक विषय पहले निपटाएं, फिर कठिन टॉपिक उठाएं। बिजनेस में भरोसे के साथ रिकॉर्ड भी साफ रखें।
धन और वित्त
पैसों के मामले में दिल और जेब को अलग रखना जरूरी रहेगा। किसी अपने की मदद करने का मन हो सकता है, लेकिन सीमा तय करके चलना बेहतर रहेगा। भाग्यांक 8 हिसाब और जिम्मेदारी की मांग करता है, इसलिए छोटी रकम को भी हल्के में न लें। फोन पर हुई बात के भरोसे कोई आर्थिक सहमति छोड़ना ठीक नहीं होगा। अगर कोई भुगतान, सब्सक्रिप्शन या बकाया देखना बाकी है, तो उसे शांत मन से जांच लें। दिखावे या भावुक खरीदारी बाद में खटक सकती है।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन का उतार चढ़ाव शरीर पर भी असर डाल सकता है। भारी थकान न हो, फिर भी भीतर ढीलापन महसूस हो सकता है। चंद्र प्रधान लोगों के लिए पानी के पास कुछ देर बैठना, चेहरा ठंडे पानी से धोना या हल्का संगीत सुनना सुकून दे सकता है। बहुत मीठा या बहुत नमकीन खाने की इच्छा बढ़े, तो मात्रा संभालें। शाम को थोड़ी शांत सैर मन को संतुलित करेगी।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: फोन पर आधी जानकारी में वादा न करें। भावुक होकर पैसे की बात तय न करें। किसी की चुप्पी को तुरंत नाराजगी न मानें।
आज की सलाह: दिल से सुनें, मगर फैसला साफ समझ के साथ लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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