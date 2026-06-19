Numerology Horoscope 19 June 2026: मूलांक 1 वालों को मिल सकता है मेहनत का फल, जानें आज का भविष्यफल
Mulank 1 Numerology Today: 19 जून 2026 को मूलांक 1 वालों के लिए कठिन और रुके हुए कामों को पूरा करने का दिन है। करियर में नेतृत्व क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा, लेकिन सफलता के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। आर्थिक मामलों में अनुशासन जरूरी रहेगा। रिश्तों में खुलकर बातचीत करना लाभदायक साबित हो सकता है।
Numerology Horoscope Today, 19 June 2026: रुके रहने से बात नहीं बनेगी। 19 जून 2026 की ऊर्जा आपको साफ संकेत दे रही है कि सुस्ती छोड़कर दिमाग लगाने वाले कामों में उतरना होगा। मूलांक 1 का सूर्य आपको आगे बढ़ने, जिम्मेदारी लेने और अपनी पहचान मजबूत करने की प्रेरणा देता है। साथ ही दिन का भाग्यांक 8 यह बताता है कि मेहनत, अनुशासन और कठिन फैसलों से ही रास्ता खुलेगा। किसी दोस्त से बातचीत में भी ऐसा मुद्दा उठ सकता है जो आपको नया नजरिया दे। अगर कोई उलझन लंबे समय से टल रही है, तो उसे सामने से पकड़ना बेहतर रहेगा। बस एक बात याद रखें, आत्मविश्वास ठीक है, लेकिन सिर्फ अपनी ही बात सही मानने से फायदा कम होगा।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में इस समय साफ बात करना जरूरी रहेगा। आप अपने मन की बात सीधे कहना चाहेंगे, क्योंकि सूर्य का असर आपको खुलकर बोलने की ताकत देता है। फिर भी लहजा थोड़ा नरम रखें, खासकर तब जब सामने वाला आपकी गति से न चल पा रहा हो। पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य को आपकी मौजूदगी से ज्यादा आपकी समझ की जरूरत हो सकती है। किसी दोस्त से हुई छोटी बातचीत भी दिल की उलझन सुलझा सकती है। पुराने मनमुटाव को खींचने के बजाय एक साफ समाधान खोजें। इससे भरोसा धीरे धीरे मजबूत होगा।
शिक्षा और करियर
कामकाज के मोर्चे पर कठिन सवालों से बचने का समय नहीं है। 19 जून 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 8 मिलकर बताते हैं कि जो फाइल, टास्क या फैसला आप टालते रहे हैं, उसी पर ध्यान देना सबसे जरूरी रहेगा। ऑफिस में आपकी लीडरशिप दिख सकती है, लेकिन सिर्फ आदेश देने से नहीं, खुद शामिल होकर रास्ता दिखाने से असर बढ़ेगा। पढ़ाई कर रहे लोगों को रटने के बजाय समझकर पढ़ना ज्यादा लाभ देगा। इंटरव्यू, मीटिंग या प्रोजेक्ट में तेज दिमाग का उपयोग करें। अगर कोई जटिल समस्या आए, तो उसे हिस्सों में बांटकर सुलझाना बेहतर रहेगा।
धन और वित्त
पैसे के मामले में सोच साफ रखें। यह दिन बहुत बड़े जोखिम के लिए नहीं, बल्कि अटके हिसाब, पुराने भुगतान, बिल या बजट को व्यवस्थित करने के लिए बेहतर है। भाग्यांक 8 अनुशासन मांगता है, इसलिए जहां ढील दी थी वहां पकड़ मजबूत करनी होगी। काम से जुड़ा कोई खर्च जरूरी हो सकता है, पर दिखावे वाला खर्च टालना ठीक रहेगा। अगर किसी दोस्त के साथ लेन देन की बात हो, तो बात साफ रखें। लिखित या स्पष्ट सहमति आगे की परेशानी कम कर सकती है।
स्वास्थ्य और कल्याण
सुस्ती, भारीपन या काम में मन न लगने की स्थिति बन सकती है। ऐसे में शरीर को सिर्फ आराम नहीं, हल्की सक्रियता चाहिए। सुबह थोड़ी तेज चाल से चलना या धूप में कुछ समय बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव ऊर्जा जगाता है। लगातार बैठे रहने से गर्दन और पीठ में जकड़न बढ़ सकती है। बीच बीच में उठकर शरीर ढीला करें। दिमागी थकान हो तो छोटा ब्रेक लें, लंबी टालमटोल नहीं।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: मुश्किल काम को बार बार आगे न सरकाएं। दोस्त की सलाह को बिना सोचे खारिज न करें। ऑफिस में सिर्फ इमेज बचाने के चक्कर में मूल समस्या न छोड़ें।
आज की सलाह: कठिन काम पहले निपटाएं, तभी दिन आपके पक्ष में मुड़ेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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