Aaj Ka Ank Jyotish 18 May 2026: कैसा रहेगा मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

आज का अंक ज्योतिष 18 मई 2026: मूलांक 1 से 9 तक का दैनिक राशिफल पढ़ें। मूलांक 9 और भाग्यांक 6 आज नए अनुभव और सहज बदलाव की ऊर्जा लेकर आ रहा है। जानिए मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

Numerology Horoscope Today: आज 18 मई 2026 का दिन मन की गहराई को छूने और पुरानी बातों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करने वाला है। आज की ऊर्जा बहुत गहरी और शुद्ध है, जो पुराने बोझ को उतारने में मदद करेगी। जो लोग लंबे समय से रिश्तों में कड़वाहट या मनमुटाव झेल रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद सुखद और राहत भरा साबित होगा।

आज का मुख्य अंक यानी मूलांक 9 है, जो पूर्णता, क्षमा और अंत का प्रतीक है। वहीं आज के दिन की कुल ऊर्जा का अंक यानी भाग्यांक 6 है, जो प्रेम, परिवार और भावनात्मक संतुलन का प्रतीक माना जाता है। दोनों अंकों का मेल आज आपको पुरानी बातों को माफ करने और अपनों के साथ फिर से जुड़ने की प्रेरणा देगा।

मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन आपके लिए पुरानी चीजों को समेटने और आगे बढ़ने का है। कोई रुका हुआ काम या लंबे समय से अटका हुआ फैसला आज पूरा हो सकता है। कामकाज में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, खासकर अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने की सोच रहे हैं। घर-परिवार में भी आपका व्यवहार संतुलित रहेगा। अहंकार से बचें और दूसरों की बात सुनने की कोशिश करें। आज आप खुद को काफी मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे।

मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)

आज भावनाओं का दिन रहेगा। पुरानी यादें या रिश्तों से जुड़ी कोई बात मन में आ सकती है। अंक 6 की वजह से परिवार और करीबी लोगों के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। अगर कोई पुराना गिला-शिकवा है, तो आज उसे सुलझाने का प्रयास करें। काम में दूसरों की मदद करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। मन की बेचैनी को बाहर निकालने के लिए अपनों से खुलकर बात करें।

मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपका दिन रचनात्मक और सकारात्मक रहेगा। आपकी सोच में नई चमक आएगी और बातचीत में मिठास रहेगी। कोई पुराना काम पूरा होने की ओर बढ़ सकता है। समाजिक गतिविधियों या लोगों की मदद करने में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज की गई छोटी-छोटी कोशिशें आपको आगे चलकर बड़ी सफलता दिला सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ज्यादा थकान ना लें।

मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन व्यवस्थित और मेहनत भरा रहेगा। आप पुराने कामों को निपटाने में व्यस्त रहेंगे। ऑफिस या व्यापार में कोई लंबे समय से अटका हुआ काम आज पूरा हो सकता है। परिवार की जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाएं। आज आप गंभीर महसूस करेंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा रूखे ना बनें। थोड़ी नरमी और हंसी-मजाक से दिन बेहतर बीतेगा।

मूलांक 5 (5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)

आज कुछ सबक और नए अनुभव लेकर आएगा। पुरानी आदतों या रिश्तों को लेकर कोई बात सामने आ सकती है। अंक 9 आपको पुरानी चीजों को छोड़ने की प्रेरणा देगा। काम में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मन की बेचैनी को दूर करने के लिए अपनों से खुलकर बात करें। आज सच्चाई का सामना करने से आपको राहत मिलेगी।

मूलांक 6 (6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन आपके लिए सबसे अनुकूल है, क्योंकि आज की ऊर्जा आपके स्वभाव से मेल खा रही है। परिवार और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। अगर कोई पुराना विवाद चल रहा था तो आज उसे सुलझाने का अच्छा मौका है। काम में भी सफलता मिलेगी। आज आपका व्यवहार आकर्षक रहेगा और लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। प्यार और भरोसा बढ़ने वाला दिन है।

मूलांक 7 (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन आत्म-चिंतन और गहरी समझ का है। आप मन की गहराइयों को टटोलेंगे और कई बातों को नया अर्थ देंगे। पढ़ाई, ज्ञान या आध्यात्मिक कार्यों के लिए दिन उत्तम है। कामकाज में भी आप अच्छे फैसले ले पाएंगे। अपनों से बात करके मन का बोझ हल्का करें। आज की चुप्पी आपको कई जवाब दे सकती है।

मूलांक 8 (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज जिम्मेदारियों को निभाने और पुराने मामलों को सुलझाने का दिन है। पैसों या काम से जुड़े पुराने लेन-देन को आज निपटाने की कोशिश करें। परिवार के साथ समय बिताएं। गुस्से या हुक्म चलाने से बचें। आज आपका व्यवहार संतुलित रखने से सबके साथ अच्छे संबंध बनेंगे।

मूलांक 9 (9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन पूरी तरह आपके पक्ष में है। मुख्य अंक 9 आपके अपने अंक से मेल खा रहा है, जिससे आपकी ऊर्जा बहुत मजबूत रहेगी। पुराने रुके काम पूरे होंगे। रिश्तों में पुरानी कड़वाहट को भुलाकर माफी मांगने और माफ करने का दिन है। समाजिक कार्यों या लोगों की मदद में आपको सफलता मिलेगी। मन आज बहुत हल्का और प्रसन्न रहेगा।

18 मई 2026 मूलांक 9 और भाग्यांक 6 की सुंदर ऊर्जा का दिन है। यह दिन पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने, रिश्तों को सुधारने और मन की शांति पाने के लिए बहुत अनुकूल है। आज संयम, क्षमा और सकारात्मक सोच रखें तो पूरा दिन शांत और फलदायी रहेगा।