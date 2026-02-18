Hindustan Hindi News
Aaj Ka Ank Jyotish 18 February: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? पढ़ें अंक राशिफल

Feb 18, 2026 08:07 am IST
18 फरवरी 2026 का दिन अंक ऊर्जा के स्तर पर 9 की ऊर्जा से प्रभावित है। आज कई मूलांकों के लिए पुरानी ऊर्जा छोड़कर आगे बढ़ने का दिन है। आइए मूलांक 1 से 9 तक के लिए आज का दिन देखते हैं।

18 फरवरी 2026 का दिन अंक ऊर्जा के स्तर पर 9 की ऊर्जा से प्रभावित है। यह संख्या नई शुरुआत, नेतृत्व और आत्मविश्वास की है, लेकिन साथ ही पुरानी बातों को समेटने और भावनात्मक सफाई का भी संकेत देती है। आज कई मूलांकों के लिए पुरानी ऊर्जा छोड़कर आगे बढ़ने का दिन है। कुछ के लिए रिश्तों में स्पष्टता, कुछ के लिए काम में नई दिशा और कुछ के लिए धैर्य की परीक्षा होगी। आइए मूलांक 1 से 9 तक के लिए आज का दिन देखते हैं।

मूलांक 1: नई शुरुआत और साहस का दिन

आज आपमें कुछ नया करने की तीव्र इच्छा जागेगी। पुरानी योजना या काम जो अटका हुआ था, उसमें आज गति आ सकती है। नेतृत्व का मौका मिलेगा, लेकिन ध्यान रखें - जो पुरानी आदतें या सोच आपको पीछे खींच रही थीं, उन्हें आज ही छोड़ने की कोशिश करें। गुस्सा या जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें। परिवार या साथी से बात करके मन हल्का करें। आज का दिन आत्मविश्वास और साहस से भरा रहेगा।

मूलांक 2: भावनात्मक सफाई और समझौते का दिन

आज आपकी भावनाएं थोड़ी उथल-पुथल में रह सकती हैं। पुरानी किसी बात या व्यक्ति से जुड़ी यादें सतह पर आ सकती हैं। यह दिन उन बातों को खत्म करने या माफ करने का है। रिश्तों में समझौता और स्पष्ट संवाद से बहुत फायदा होगा। ऑफिस में किसी सहकर्मी की मदद करने से आपका मन शांत रहेगा। खुद को ज्यादा सोचने से बचाएं और शाम को थोड़ा बाहर घूम आएं।

मूलांक 3: रचनात्मकता और सामाजिक जुड़ाव का दिन

आज आपकी क्रिएटिव एनर्जी चरम पर रहेगी। कोई पुराना आइडिया या प्रोजेक्ट अचानक आगे बढ़ सकता है। सामाजिक दायरे में आपकी बात सुनी जाएगी। दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताने से बहुत अच्छा लगेगा। धन के मामले में आज कोई छोटा-मोटा लाभ या अप्रत्याशित मदद मिल सकती है। ज्यादा खर्च करने की इच्छा पर काबू रखें।

मूलांक 4: व्यवस्था और अंतिम स्पर्श का दिन

आज आप पुराने कामों को अंतिम रूप देने या अधूरे काम पूरे करने में लगे रहेंगे। कोई लंबे समय से चल रहा प्रोजेक्ट या घरेलू काम आज खत्म हो सकता है। धैर्य रखें, जल्दबाजी से बचें। पैसों के मामले में आज कोई बड़ा फैसला ना लें। शाम को थोड़ा आराम या परिवार के साथ समय बिताना फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 5: बदलाव और नई संभावनाओं का दिन

आज आपके लिए कुछ नया होने वाला है। कोई अप्रत्याशित कॉल, मैसेज या मुलाकात नए रास्ते खोल सकती है। यात्रा या नई जगह जाने के योग हैं। बातचीत में आप बहुत प्रभावशाली रहेंगे। पैसों को लेकर आज सतर्क रहें - कोई जोखिम भरा निवेश ना करें। दिन बहुत डायनामिक और रोचक रहेगा।

मूलांक 6: जिम्मेदारी और देखभाल का दिन

आज आप परिवार या किसी करीबी की जिम्मेदारी ज्यादा महसूस करेंगे। किसी की मदद करने या समस्या सुलझाने में समय लगेगा। रिश्तों में आज आपका सहानुभूति वाला पक्ष सबसे आगे रहेगा। ऑफिस में भी दूसरों की मदद करने से आपका सम्मान बढ़ेगा। खुद की देखभाल ना भूलें - थोड़ा आराम जरूरी है।

मूलांक 7: जल्दबाजी में फैसले ना लें

आज आपका मन बहुत गहराई में जाएगा। कोई पुरानी बात या सवाल जिसका जवाब लंबे समय से ढूंढ रहे थे, आज अचानक समझ आ सकता है। आध्यात्मिक कार्य, ध्यान या किताब पढ़ने में मन लगेगा। भीड़-भाड़ से दूर रहें। शाम को अकेले समय बिताना बहुत अच्छा लगेगा। भविष्य की योजनाएं बनाएं, लेकिन बड़ा फैसला टालें। ध्यान या अकेले समय बिताने से शांति मिलेगी। परिवार को प्यार से समझाएं।

मूलांक 8: मेहनत का फल और स्थिरता का दिन

आज आपकी मेहनत का फल दिखने वाला है। जो काम लंबे समय से कर रहे थे, उसमें आज सफलता या सराहना मिल सकती है। पैसों के मामले में भी दिन ठीक-ठाक रहेगा। ऑफिस में कोई अच्छी खबर या प्रमोशन का संकेत है। धैर्य बनाए रखें। दिन मेहनत और स्थिरता से भरा रहेगा।

मूलांक 9: उदारता और समापन का दिन

आज आप दूसरों की मदद करने या कोई पुरानी बात खत्म करने में लगे रहेंगे। कोई लंबे समय से चली आ रही परेशानी या रिश्ते का मुद्दा सुलझ सकता है। सामाजिक कार्य या दान-पुण्य में मन लगेगा। भावनात्मक रूप से आज आप बहुत उदार महसूस करेंगे। दिन समापन और नई शुरुआत का मिश्रण रहेगा।

अंक ज्योतिष सिर्फ संकेत है, असली शक्ति आपके कर्म और नीयत में है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें। आज का दिन शांति और संतुलन का है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

