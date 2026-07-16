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मूलांक 2 राशिफल: सुबह दूर होगी मन की उलझन, शाम तक रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकी

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Numerology Horoscope, 17 July 2026: मूलांक 2 वालों के लिए आज का दिन भावनाओं और रिश्तों को संतुलित रखने का है। अपनों का साथ मिलने से मन हल्का महसूस होगा और करियर में सहयोग से रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर खर्च करना बेहतर रहेगा।

मूलांक 2 राशिफल: सुबह दूर होगी मन की उलझन, शाम तक रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकी

Numerology Horoscope Today, 17 July 2026: चंद्र का असर आपके मन को बहुत जल्दी छूता है, इसलिए लोगों के बीच रहकर भी भीतर हल्की दूरी महसूस हो सकती है। फिर भी खुद को पूरी तरह अलग करना ठीक नहीं होगा। किसी अपने से दो साफ बातें करना, हालचाल पूछना या घर के छोटे काम में हाथ बंटाना मन का बोझ हल्का कर सकता है। रचनात्मक सोच भी साथ देगी, इसलिए लिखने, सजाने या किसी पुराने काम को नए तरीके से करने का मन बने तो उसे रोकें नहीं। 17 जुलाई 2026 का मूलांक 8 आपको जिम्मेदारी की तरफ ले जाएगा, जबकि भाग्यांक 7 भीतर की चुप सोच बढ़ा सकता है। ऐसे में संवेदनशीलता को कमजोरी न मानें। सही लोगों से जुड़कर उदासी का असर कम किया जा सकता है।

मूलांक 2 का लव राशिफल

रिश्तों में इस समय मन का खालीपन ज्यादा महसूस हो सकता है, खासकर जब सामने वाला व्यस्त या कम बोलने वाला हो। चंद्र की प्रकृति आपको अपनापन चाहने वाली बनाती है, इसलिए चुप रहकर कसक बढ़ाने के बजाय नरम शब्दों में अपनी बात कहें। प्रेम संबंध में पुराने मनमुटाव को पकड़कर बैठना ठीक नहीं होगा। परिवार में भी छोटी बातों पर दूरी बना लेने से गलतफहमी बढ़ सकती है। किसी करीबी का साधारण सा साथ भी राहत दे सकता है। अपने मन की बात आधी नहीं, पूरी और साफ कहें।

मूलांक 2 का करियर राशिफल

कामकाज और पढ़ाई में आपका मन एक जगह टिकने में थोड़ा समय ले सकता है, क्योंकि भीतर की भावनाएं ध्यान खींचेंगी। ऐसे में लोगों से कटकर अकेले सब संभालने की कोशिश भारी लग सकती है। ऑफिस में किसी सहकर्मी से छोटी चर्चा, टीम में समन्वय या क्लास में सवाल पूछना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चंद्र आपको कल्पनाशील बनाता है, इसलिए कंटेंट, डिजाइन, प्रेजेंटेशन या लोगों से जुड़े काम में सोच अच्छी चल सकती है। दिन की 8 वाली ऊर्जा नतीजे मांगती है, इसलिए अधूरे काम समेटना जरूरी होगा। 7 का प्रभाव मन को भीतर ले जाएगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा चुप्पी करियर में दूरी बना सकती है।

मूलांक 2 का आर्थिक राशिफल

घर का छोटा खर्च इस समय ध्यान खींच सकता है। कोई जरूरी सामान, रसोई की चीज या रोजमर्रा के उपयोग की खरीद में रकम बिखरती हुई लग सकती है। पैसों को लेकर भावुक होकर फैसला लेने के बजाय पहले सूची बना लें। चंद्र के कारण मन कभी कभी सुकून के लिए अनावश्यक खरीद की तरफ भी जा सकता है। रकम छोटी हो तब भी हिसाब साफ रखें। किसी परिचित के कहने भर से लेनदेन तय करना बेहतर नहीं होगा।

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मूलांक 2 का स्वास्थ्य राशिफल

मन का असर शरीर पर जल्दी दिख सकता है। इसलिए बेचैनी होने पर खुद को कमरे में बंद करने के बजाय थोड़ी खुली हवा लें। ठंडा या मीठा बार बार लेने की इच्छा बढ़े तो संयम रखें। आंखों में भारीपन या चेहरे पर थकान महसूस हो तो पानी से छींटे मारना और कुछ देर शांत बैठना राहत दे सकता है। नींद का माहौल सादा रखें।

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शुभ अंक: 3

शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: भीड़ में भी मन की दूरी बढ़ने न दें। घर के छोटे खर्च को हल्के में न लें। नाराज होकर जवाब बंद करना नुकसान कर सकता है।

आज की सलाह: अपने मन की गांठ खोलें, लोग उतने दूर नहीं हैं।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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