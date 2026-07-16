अंक ज्योतिष 17 जुलाई 2026: मूलांक 1 वालों को आज होगा धन लाभ, करियर में भी बनेंगे सफलता के योग
Numerology Horoscope, 17 July, 2026: मूलांक 1 वालों के लिए आज का दिन जिम्मेदारी और समझदारी से फैसले लेने का है। करियर और पढ़ाई में नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आ सकती है, जबकि आर्थिक मामलों में सतर्क रहना लाभदायक रहेगा।
Numerology Horoscope Today 17 July 2026: घर या काम की किसी बात को लेकर आपका मन गहराई से सोचने वाला रहेगा। आप बात की तह तक जाना चाहेंगे और सामने वाले की नीयत भी जल्दी समझना चाहेंगे। सूर्य के असर से नेतृत्व और साफ राय आपकी ताकत है, लेकिन उसी के साथ थोड़ा नरम रहना भी जरूरी होगा। 17 जुलाई 2026 का मूलांक 8 जिम्मेदारी और परिणाम पर जोर देता है, जबकि भाग्यांक 7 भीतर की जांच और चुप सोच को बढ़ाता है। ऐसे में फोन पर बातचीत हो या आमने सामने चर्चा, अपनी बात कहें पर किसी की निजी सीमा में ज्यादा न जाएं। पहचान बनाने का मौका है, बस अंदाज सहयोगी रखें।
मूलांक 1 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी मौजूदगी मजबूत रहेगी, पर हर बात का जवाब तुरंत जानने की चाह थोड़ी भारी पड़ सकती है। पार्टनर, परिवार या किसी करीबी से फोन पर बात करते समय सवाल पूछें, मगर इतनी जगह भी दें कि सामने वाला आराम से खुल सके। सूर्य आपको दिल से सच्चा रखता है, पर कभी कभी वही सच्चाई आदेश जैसी लग सकती है। अगर किसी बात से मन खिंचा हुआ है, तो सीधी नाराजगी दिखाने के बजाय शांत लहजे में बात बेहतर रहेगी। इससे भरोसा बना रहेगा और गलतफहमी कम होगी।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में आपकी पकड़ अच्छी रह सकती है। किसी काम की बारीकी समझने, गलती पकड़ने और दिशा देने की क्षमता उभरकर आएगी। यही समय है जब सूर्य का नेतृत्व गुण आपको आगे ला सकता है, लेकिन टीम या सहपाठियों पर अपनी बात थोपने से बचना होगा। दिन की 8 वाली ऊर्जा काम को नतीजे तक ले जाना चाहती है और 7 का असर आपको ज्यादा विश्लेषण में ले जा सकता है। इसलिए मीटिंग, कॉल या इंटरव्यू जैसे माहौल में कम शब्दों में साफ बात रखें। सीनियर या क्लाइंट से बात करते समय टोन संतुलित रखें।
मूलांक 1 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में किसी खर्च, भुगतान या लेनदेन की जानकारी आप गहराई से जांचना चाहेंगे। यह आदत उपयोगी है, लेकिन हर छोटी बात पर शक वाला रवैया माहौल को भारी कर सकता है। दस्तावेज, बिल या ऑनलाइन पेमेंट दोबारा देखना ठीक रहेगा। कमाई से जुड़ी चर्चा में अपनी शर्त रखने से पहले सामने वाले की बात पूरी सुन लें। सूर्य आत्मविश्वास देता है, पर वित्त में वही आत्मविश्वास थोड़ा सख्त न लगे, इसका ध्यान रखें।
मूलांक 1 का स्वास्थ्य राशिफल
मन ज्यादा सक्रिय रहने से सिर भारी लग सकता है या बेचैनी बढ़ सकती है। लगातार सोचते रहने के बजाय बीच बीच में पांच मिनट का ठहराव लें। फोन कॉल के बाद तुरंत अगली बात में कूदने के बजाय थोड़ा पानी पिएं और सांस सामान्य करें। गर्दन और कंधों में जकड़न हो तो हल्का स्ट्रेच फायदेमंद रहेगा। अपने दिन की रफ्तार को थोड़ा संतुलित रखें।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: फोन पर किसी की निजी बात ज्यादा न कुरेदें। अपनी राय को अंतिम सच की तरह न रखें। काम की जांच करते करते लोगों पर शक न बढ़ाएं।
आज की सलाह: बोलने से पहले सोचें, फिर बात को नरमी से रखें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि