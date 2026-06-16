अंक ज्योतिष 16 जून: आज मूलांक 8 वाले गुस्से में ना लें कोई भी फैसला, बढ़ सकती है परेशानी
Aaj Ka Ank Rashifal 16 June 2025: मूलांक 8 वाले आज पारिवारिक विवाद के दौरान कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें। ऐसा करने से बड़ी परेशानी टल सकती है।
Mulank 8 Numerology Prediction: घर की किसी बात पर अचानक तनाव बन सकता है। मुद्दा छोटा हो, फिर भी बोलने का तरीका उसे बड़ा कर सकता है। अंक 8 के लोग अक्सर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन शनि यह भी सिखाता है कि हर बात का जवाब उसी पल देना जरूरी नहीं होता। 16 जून 2026 का मूलांक 7 आपको भीतर झांकने को कह रहा है जबकि भाग्यांक 5 माहौल में तेजी और उलझन बढ़ा सकता है। ऐसे में पहले यह देखें कि आपकी बात सही समय और सही अंदाज में कही जा रही है या नहीं। दिन के अंत में लग सकता है कि कुछ हिस्सा आपकी प्रतिक्रिया से भी बढ़ा। यह समझ आ जाए तो आधी समस्या वहीं हल हो जाती है।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में सीधी टक्कर से बात बिगड़ने की संभावना है। अगर जीवनसाथी, पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य से मतभेद हो तो पहले उनकी बात पूरी सुनें। खासकर घर की बातचीत में पुरानी शिकायत जोड़ने से बचें। शनि आपको संयम देता है, इसलिए चुप्पी यहां कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी बन सकती है। शाम तक आपको महसूस हो सकता है कि सामने वाला उतना गलत नहीं था जितना पहले लगा। नरमी से कही गई बात ज्यादा असर करेगी।
शिक्षा और करियर
कामकाज में आप जिम्मेदार दिखेंगे, लेकिन घर की खींचतान का असर ध्यान पर पड़ सकता है। ऑफिस में किसी मीटिंग, रिपोर्ट या जवाब में कठोर शब्द लिखने से पहले दोबारा पढ़ लें। भाग्यांक 5 के कारण बातचीत तेज रहेगी और लोग जल्दी प्रतिक्रिया देंगे। ऐसे में शनि का अनुशासन ही आपकी ताकत बनेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है कि बहस में समय देने के बजाय काम की सूची साफ रखें। बिजनेस में किसी पारिवारिक मनोदशा को प्रोफेशनल फैसले पर हावी न होने दें। शांत दिमाग से लिया गया छोटा निर्णय भी आगे मदद करेगा।
धन और वित्त
पैसों के मामले में कोई बड़ा जोखिम लेने का समय नहीं दिखता। घर के माहौल में तनाव हो तो खर्च या खरीद को लेकर भी राय अलग हो सकती है। बेहतर रहेगा कि किसी भुगतान या साझा खर्च पर बात करते समय साफ हिसाब रखें। शनि लंबी सोच का ग्रह है, इसलिए भावुक होकर रकम तय करना ठीक नहीं। अगर किसी चीज पर मतभेद हो, तो उसी समय फैसला थोपने के बजाय थोड़ी देर बाद बात करें।
स्वास्थ्य और कल्याण
तनाव का असर कंधों, कमर या शरीर की जकड़न में दिख सकता है। लगातार बैठे रहने के बजाय बीच बीच में उठकर थोड़ा चलें। घर की बात मन में घूमती रहे तो जवाब सोचते रहने से बेहतर है कि कागज पर दो लाइन लिख लें। इससे मन हल्का होगा। नींद से पहले बहस वाला माहौल फिर से छेड़ना ठीक नहीं रहेगा।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: परिवार की बात में पुरानी गलती न गिनाएं। तुरंत सफाई देने की आदत नुकसान कर सकती है। अपनी कठोर प्रतिक्रिया को सही ठहराने से पहले उसे परखें।
आज की सलाह: पहले खुद को समझें, फिर घर की बात सुलझाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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