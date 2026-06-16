अंक ज्योतिष 16 जून: मूलांक 7 को मिल सकता है बड़ा संकेत, बिना जानकारी लिए ना करें किसी पर भरोसा
Aaj Ka Ank Rasifal 16 June 2026: 16 जून को मूलांक 7 वालों को कोई ऐसा संकेत मिल सकता है जिसका इंतजार लंबे समय था। पढ़ें आज इस मूलांक के लोगों का दिन कैसा जाने वाला है?
Mulank 7 Numerology Prediction: आज के दिन हल्की सी सावधानी जरूरी है। जो बात लंबे समय से भीतर दबाकर रखी थी उसे बिना तैयारी के कह देंगे तो माहौल अचानक भारी हो सकता है। आपका अंक 7 और केतु का स्वभाव गहराई में जाकर सच पकड़ना चाहता है। इसलिए मन किसी बात की जड़ तक पहुंचने के मूड में रहेगा। 16 जून 2026 में मूलांक 7 की ऊर्जा आपकी अंदरूनी समझ बढ़ा रही है, जबकि भाग्यांक 5 बातचीत और हलचल को तेज कर रहा है। ऐसे में सही सवाल पूछना फायदेमंद रहेगा, पर हर जवाब उसी वक्त मिले, यह जरूरी नहीं है। कुछ लोग आपकी चुप्पी को दूरी समझ सकते हैं। इसलिए कम बोलें मगर साफ बोलें। यही तरीका आपको उलझन से बाहर ला सकता है।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में एक दबा हुआ विषय सामने आ सकता है। यह जरूरी नहीं कि मामला बहुत बड़ा हो पर उसे टालते रहने से मन की दूरी बढ़ सकती है। अगर आप किसी अपने से कुछ पूछना चाहते हैं, तो पूछें, लेकिन आरोप की तरह नहीं। केतु आपको भीतर की सच्चाई दिखाता है, इसलिए इस समय बनावटी मिठास से ज्यादा ईमानदार बातचीत असर करेगी। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ पुरानी बात खोलें तो पहले सामने वाले की स्थिति भी समझ लें। परिवार में भी एक सीधी और शांत बात कई गलतफहमियां कम कर सकती है।
शिक्षा और करियर
कामकाज में आपकी जांच पड़ताल वाली सोच मजबूत रहेगी। ऑफिस में कोई फाइल, डेटा, मेल या पुराना काम दोबारा देखने की जरूरत पड़ सकती है। जहां बाकी लोग सतह पर रुकेंगे, वहां आप कमी पकड़ सकते हैं। यह आपकी ताकत है। स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च, रिविजन और कठिन टॉपिक समझने का समय ठीक रह सकता है। हालांकि भाग्यांक 5 के कारण बीच बीच में नई जानकारी, कॉल या मीटिंग से ध्यान टूट सकता है। बिजनेस करने वालों को क्लाइंट की बात ध्यान से सुननी होगी। आधी जानकारी पर जवाब देना नुकसान कर सकता है। जो मुद्दा पहले असहज लगता था, वही अब प्रगति की चाबी बन सकता है।
धन और वित्त
पैसों के मामले में कागज, मैसेज, बैंक एंट्री या पेमेंट हिस्ट्री ध्यान से देखें। कोई छोटी गड़बड़ी, पुराना चार्ज या गलत कटौती पकड़ में आ सकती है। अगर किसी भुगतान को लेकर मन में संदेह है, तो चुप रहकर मान लेने के बजाय पूछताछ करना बेहतर रहेगा। भाग्यांक 5 लेनदेन में तेजी ला सकता है, इसलिए जल्दी जल्दी पेमेंट करने से पहले नाम, रकम और तरीका मिला लें। नई योजना समझे बिना हां कहना ठीक नहीं। साफ जानकारी ही इस समय आपका बचाव है।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन ज्यादा भीतर की तरफ जा सकता है। इससे बाहर का शोर और लोगों की बातें जल्दी थका सकती हैं। थोड़ी देर अकेले बैठना, धीमी चाल से टहलना या पानी के पास कुछ समय बिताना राहत दे सकता है। सिर भारी लगे या ध्यान बंटे, तो एक साथ कई काम पकड़ने के बजाय एक काम पूरा करें। केतु का असर आपको शांत जगहों से जल्दी संतुलन देता है।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरी जानकारी पर संवेदनशील बात न छेड़ें। बैंक या पेमेंट का पुराना रिकॉर्ड बिना देखे न मानें। किसी की चुप्पी को तुरंत इंकार न समझें।
आज की सलाह: पहले तथ्य साफ करें, फिर ही मन की बात रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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