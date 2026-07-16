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आज का अंक राशिफल: बुध की वजह से आज चमकेगा मूलांक 5 वालों का करियर, पढ़ें राशिफल

By Anita Baranwal
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5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों पर आज यानी 16 जुलाई के दिन बुध काफी मेहरबान रहने वाले हैं। आज करियर के मामले में बुध पक्ष में होते दिखेंगे। जानें आज का दिन मूलांक 5 वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

आज का अंक राशिफल: बुध की वजह से आज चमकेगा मूलांक 5 वालों का करियर, पढ़ें राशिफल

Numerology Horoscope Today 16 July 2026: मन इस समय ज्यादा साफ और हल्का महसूस हो सकता है। उलझे हुए निजी मामलों को भी आप बिना भावुक हुए समझने की स्थिति में रहेंगे। 16 जुलाई 2026 का मूलांक 7 आपको भीतर से परखने की नजर दे रहा है, जबकि भाग्यांक 6 रिश्तों में संतुलन और नरमी जोड़ रहा है। बुध के असर से बातचीत, तर्क और सही शब्द चुनने की आपकी क्षमता काम आएगी। घर में जैसे कभी खाने की मेज पर छोटी बात से बहस बनने लगती है, वैसे मौके पर आप बात को मोड़कर शांत दिशा दे सकते हैं। बेकार की खींचतान से दूर रहना ही इस दिन आपकी समझदारी होगी। कागज, मैसेज या कही गई बात को साफ रखना फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 5 लव राशिफल

रिश्तों में इस समय साफ दिल और साफ बात दोनों जरूरी रहेंगे। अगर पार्टनर या किसी अपने के साथ कुछ बात अटकी हुई है, तो उसे बिना ताना दिए कह देना बेहतर रहेगा। बुध आपको सही शब्द देता है और भाग्यांक 6 मेलजोल की भावना बढ़ाता है। इसी कारण मुश्किल स्वभाव वाले व्यक्ति से भी बात बन सकती है। परिवार में किसी बात पर पक्ष लेने से पहले दोनों तरफ सुन लें। पुरानी बहस को दोहराने से कुछ हासिल नहीं होगा। नरमी के साथ सीमा तय करना आपके लिए ठीक रहेगा।

मूलांक 5 करियर राशिफल

कामकाज में आपकी सबसे बड़ी ताकत साफ सोच और तुरंत समझने की क्षमता रहेगी। बुध का असर मीटिंग, लिखित काम, डेटा, हिसाब और जवाब देने वाले मामलों में मदद करेगा। मूलांक 7 की ऊर्जा आपको हर बात की तह तक जाने के लिए प्रेरित करेगी, इसलिए आधी जानकारी पर साइन या सहमति देने से बचें। ऑफिस में यदि दो लोगों के बीच मतभेद हो, तो आप बीच का व्यावहारिक रास्ता सुझा सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए रटने से ज्यादा समझकर लिखना लाभ देगा। बिजनेस में क्लाइंट से सीधी और छोटी बात ज्यादा असरदार रहेगी। विवाद वाले मुद्दे को हवा देने के बजाय समाधान पर ध्यान रखें।

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मूलांक 5 मनी राशिफल

पैसों के मामले में समझदारी आपकी भाषा से ही दिखेगी। किसी भुगतान, बिल, फीस या छोटे लेनदेन को बोलकर तय किया है तो उसे लिखित रूप में भी पक्का कर लें। बुध कागज और गणना का ग्रह है, इसलिए आंकड़ों की जांच आपके लिए खास जरूरी रहेगी। भाग्यांक 6 सुविधा की चाह बढ़ा सकता है, इसलिए घर या अपने लोगों के लिए खर्च करते समय जरूरत और मन की इच्छा में फर्क रखें। उधार, साझा खर्च या छूट के नाम पर हुई बात साफ रखें।

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मूलांक 5 हेल्थ राशिफल

दिमाग लगातार सक्रिय रहने से सिर भारी या बेचैनी जैसी स्थिति बन सकती है। हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है। कुछ देर चुप रहकर लंबी सांस लेना और पानी की मात्रा ठीक रखना राहत देगा। गले और कंधों में हल्का खिंचाव महसूस हो तो बैठने की मुद्रा बदलें। बुध प्रधान लोगों को मानसिक दौड़ से थकान जल्दी घेरती है, इसलिए बीच बीच में छोटा विराम लें।

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शुभ अंक: 7

शुभ रंग: हरा, फिरोजी

शुभ दिशा: उत्तर

एलर्ट्स: परिवार की बात बाहर न ले जाएं। कागजी सहमति बिना पढ़े आगे न बढ़ाएं। पुरानी बहस में नया तर्क जोड़कर मामला न बिगाड़ें।

आज की सलाह: साफ बात करें और बेकार के विवाद से किनारा रखें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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