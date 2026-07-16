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आज का अंक राशिफल: मूलांक 4 वालों की मुसीबत बढ़ा सकते हैं राहु, आज रहें सतर्क

By Anita Baranwal
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4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोग आज पैसों के मामले में थोड़ा सतर्क रहें। राहु के चलते कई ऑफर्स ध्यान खींच सकते हैं लेकिन आपको सावधान रहना है। बाकी जानें आज का पूरा दिन मूलांक 4 वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

आज का अंक राशिफल: मूलांक 4 वालों की मुसीबत बढ़ा सकते हैं राहु, आज रहें सतर्क

Numerology Horoscope Today 16 July 2026: बीती बातों को पकड़े रखने से इस समय आपका ही मन भारी हो सकता है। अंक 4 के लोगों पर राहु का असर अलग सोच देता है, लेकिन कई बार वही सोच पुराने झगड़े और अधूरी बातों को जरूरत से ज्यादा बड़ा भी बना देती है। 16 जुलाई 2026 का मूलांक 7 भीतर की परतें खोल रहा है और भाग्यांक 6 रिश्तों, तालमेल और घर की जिम्मेदारियों पर ध्यान दिला रहा है। इसलिए जहां बात खत्म की जा सकती है, वहां उसे लंबा न खींचें। किसी जरूरी कागज की जांच करते समय खास सावधानी रखें। छोटी गलती बाद में टेंशन दे सकती है। पुरानी खटास छोड़कर आगे का प्लान बनाना इस दिन आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 4 लव राशिफल

रिश्तों में सख्ती कम और समझ ज्यादा रखनी होगी। अगर किसी अपने से दूरी बनी हुई है, तो बात शुरू करने का मौका बन सकता है। राहु कई बार मन में शक या गलत अंदाजा बढ़ा देता है, इसलिए केवल अपने मन की कहानी पर भरोसा न करें। जो कहना है, साफ और सामान्य ढंग से कहें। पार्टनर की कोई पुरानी बात फिर याद आ सकती है, पर उसे बहस का कारण बनाने से बचें। परिवार में भी मेलजोल बढ़ाने की कोशिश अच्छी रहेगी। माफी देना और लेना, दोनों इस समय आपको भीतर से हल्का कर सकते हैं।

मूलांक 4 करियर राशिफल

कामकाज में पिछली गलती पर अटकने के बजाय सुधार पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। राहु तकनीक, नए तरीके और तेज नतीजों की चाह देता है, पर इस दिन केवल शॉर्टकट पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। मूलांक 7 आपको अकेले बैठकर सोचने की तरफ ले जा सकता है, जबकि भाग्यांक 6 टीम, कोऑर्डिनेशन और जिम्मेदारी याद दिलाएगा। ऑफिस में पुरानी अनबन को किनारे रखकर काम करेंगे तो आउटपुट बेहतर रह सकता है। किसी फाइल, फॉर्म, आईडी या जरूरी कागज की जांच दोबारा कर लें। स्टूडेंट्स भी पुराने टॉपिक छोड़ने के बजाय उन्हें ठीक से पूरा करें। बिजनेस में भरोसे से पहले डिटेल देखना जरूरी रहेगा।

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मूलांक 4 मनी राशिफल

पैसों के मामले में पुराना हिसाब साफ करने का समय बन सकता है। किसी लेनदेन, फीस, बिल या बाकी रकम को टालते रहने से बात उलझ सकती है। राहु जल्दी लाभ का लालच दिखा सकता है, इसलिए चमकदार ऑफर को तुरंत सही मान लेना ठीक नहीं होगा। भाग्यांक 6 सुविधा और दिखावे पर खर्च बढ़ा सकता है। बेहतर रहेगा कि पहले जरूरी भुगतान पूरे करें, फिर बाकी चीजें देखें। कागजी जानकारी और अमाउंट मिलाकर देखना आपके लिए खास जरूरी रहेगा।

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मूलांक 4 हेल्थ राशिफल

मन का बोझ शरीर में बेचैनी, थकान या ध्यान टूटने की शक्ल में दिख सकता है। राहु प्रधान लोगों को कभी कभी बिना साफ वजह के भी अजीब सा दबाव महसूस होता है। ऐसे में थोड़ी देर खुली हवा में चलना, पानी पीना और सिर पर ठंडा पानी डालना राहत दे सकता है। एक समय में एक ही काम करें। इससे बिखराव कम होगा।

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शुभ अंक: 7

शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी

शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम

एलर्ट्स: पुराने झगड़े को नई बहस में न बदलें। जरूरी कागज बिना जांच आगे न बढ़ाएं। जल्दी फायदा दिखे तो शर्तें जरूर पढ़ें।

आज की सलाह: पुरानी कड़वाहट छोड़कर ठोस काम पर मन लगाएं।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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