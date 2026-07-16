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आज का अंक राशिफल: मूलांक 3 का पुराने मनमुटाव से खराब हो सकता है मन, नजर अंदाज ना करें ये बातें

By Anita Baranwal
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3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोग आज यानी 16 जुलाई के दिन कुछ बातों को लेकर सतर्क रहें। पुराना मनमुटाव आज लंबा खींच सकता है। ऐसे में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। पढ़ें आज के लिए मूलांक 3 का राशिफल।

आज का अंक राशिफल: मूलांक 3 का पुराने मनमुटाव से खराब हो सकता है मन, नजर अंदाज ना करें ये बातें

Numerology Horoscope Today 16 July 2026: दिन का माहौल ऐसा है कि छोटी बात भी साफ कह दी जाए तो उलझन कम हो सकती है। अंक 3 के लोगों पर बृहस्पति का असर रहता है, इसलिए आपकी बात में वजन होता है, पर इस समय केवल समझाना काफी नहीं होगा, सुनना भी उतना ही जरूरी रहेगा। पुराने मनमुटाव, अधूरे जवाब या घर के किसी निजी मसले को टालने से बात लंबी खिंच सकती है। 16 जुलाई 2026 का मूलांक 7 भीतर झांकने की प्रवृत्ति दे रहा है, जबकि भाग्यांक 6 रिश्तों और संतुलन को आगे ला रहा है। इसलिए सोच साफ रखें और अपनी बात सीधे रखें। किसी दोस्त या करीबी से खुली बातचीत राहत दे सकती है।

मूलांक 3 लव राशिफल

दिल के मामलों में नरमी और सच्चाई दोनों साथ रखनी होंगी। बृहस्पति भरोसा और नैतिकता का ग्रह है, इसलिए आधी बात या घुमा कर कही गई बात आपके ही पक्ष को कमजोर कर सकती है। अगर किसी अपने से दूरी बनी है, तो पहल करने में हर्ज नहीं है। फोन, मुलाकात या एक सधी हुई बातचीत से गलतफहमी कम हो सकती है। परिवार में भी सलाह देने से पहले सामने वाले का मन समझें। रिश्ता सुधारने का रास्ता उपदेश से नहीं, अपनापन दिखाने से खुलेगा।

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मूलांक 3 करियर राशिफल

कामकाज में साफ सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। ऑफिस में अगर कोई डेडलाइन पास है, तो अनुमान के भरोसे न चलें। जो करना है, उसे क्रम से लिखें और जहां जरूरत हो वहां समय रहते बात कर लें। बृहस्पति आपको योजना, नियम और सही दिशा देता है, इसलिए अधूरे निर्देशों के साथ काम छोड़ना ठीक नहीं होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है कि केवल पढ़ना नहीं, समझकर दोहराना जरूरी रहेगा। बिजनेस में क्लाइंट, टीम या पार्टनर से बात खुली रखेंगे तो अटकी बात आगे बढ़ सकती है। अपनी बात ठोस रखें, लेकिन जिद से नहीं।

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मूलांक 3 मनी राशिफल

पैसों के मामले में साफ हिसाब रखना फायदेमंद रहेगा। किसी साझा खर्च, घर के काम या दोस्ती में हुए लेनदेन को मन में रखने के बजाय साफ कर लेना बेहतर है। भाग्यांक 6 सुविधा और अपने लोगों पर खर्च की इच्छा बढ़ा सकता है, इसलिए भावनात्मक खर्च और जरूरी भुगतान में फर्क समझें। बृहस्पति विस्तार देता है, पर हर विस्तार सही समय पर ही अच्छा लगता है। इसलिए बजट को थोड़ा देखकर चलें। छोटी रकम की अनदेखी बाद में खटक सकती है।

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मूलांक 3 हेल्थ राशिफल

मन में जमा बातों का असर शरीर पर भारीपन की तरह महसूस हो सकता है। गर्दन, कंधों या पेट में जकड़न जैसा लगे तो कुछ देर धीमी चाल से टहलना राहत देगा। बृहस्पति प्रधान लोगों को कई बार ज्यादा सोचने से सुस्ती भी घेर लेती है। दिन में एक बार शांत बैठकर अपनी प्राथमिकताएं लिखें। इससे मन बिखरने के बजाय व्यवस्थित होगा।

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी

शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व

एलर्ट्स: अधूरी जानकारी पर राय न बनाएं। काम की डेडलाइन में अनुमान से नुकसान हो सकता है। पुराने मनमुटाव को हंसी में दबाकर आगे न बढ़ें।

आज की सलाह: साफ बात करें और जरूरी रिश्तों को खुद संभालें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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