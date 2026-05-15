Aaj Ka Ank Jyotish 15 May 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

आज का अंक ज्योतिष 15 मई 2026: मूलांक 1 से 9 तक का दैनिक राशिफल पढ़ें। मूलांक 6 और भाग्यांक 3 आज नए अनुभव और सहज बदलाव की ऊर्जा लेकर आ रहा है। जानिए मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

Numerology Horoscope Today: आज 15 मई 2026 का दिन प्यार, मन की मजबूती और जिम्मेदारी भरी खुशियों का है। आज की ऊर्जा दिल को सुकून देने वाली है, जो रिश्तों, परिवार की खुशी और रचनात्मक कामों में बहुत मददगार साबित होगी। आज का दिन अपनों के साथ तालमेल बिठाने, पुरानी बातों को भुलाकर मन को शांत करने और समझदारी भरे फैसले लेने के लिए बहुत ही सुखद रहने वाला है।

मूलांक 1 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग

आज आप सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि इसे अहंकार या शान का मुद्दा ना बनाएं। अगर कहीं मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लें। ऑफिस में सब कुछ अपने हाथ में लेने की बजाय एक-एक कदम बढ़ाना बेहतर रहेगा। निजी जीवन में छोटी सी अनबन को तूल ना दें। एक शांत वाक्य आपके और सामने वाले दोनों का मूड बचा सकता है। आज अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं तो अच्छे नतीजे मिलेंगे।

शुभ रंग: ईंट जैसा लाल

शुभ अंक: 16 मूलांक 2 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग

आज आपके मूड में थोड़े उतार-चढ़ाव रह सकते हैं। मुमकिन है कि अभी आप ठीक महसूस करें और अगले ही पल कोई छोटी सी बात आपको परेशान कर दे। इसके लिए खुद को दोष ना दें। दिन को सादा रखें और उन लोगों से दूर रहें जो छोटी बातों को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। अपनी पुरानी दिनचर्या, सही खान-पान और शोर-शराबे से थोड़ी दूरी आपको फिर से शांत कर देगी।

शुभ रंग: आसमानी नीला

शुभ अंक: 27 मूलांक 3 3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग

आज आपके मन में कुछ साझा करने की इच्छा होगी, पर पहले यह देख लें कि सामने वाला सुनने के मूड में है या नहीं। सही बातें भी गलत समय पर कही जाएं तो अपनी अहमियत खो देती हैं। ऑफिस में अपने विचारों को व्यवस्थित रूप दें ताकि वे काम आ सकें। एक काम छोड़कर दूसरे पर ना कूदें। निजी रिश्तों में असली जवाब देने के बजाय मजाक का सहारा ना लें।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 7 मूलांक 4 4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग

आज का दिन यह देखने का है कि आप अपना समय कहां लगा रहे हैं। आप व्यस्त तो हो सकते हैं, पर शायद हर काम जरूरी ना हो। फालतू की देरी से बचें। ऑफिस में एक छोटी लिस्ट बनाएं और उसी के हिसाब से चलें। परिवार में सबकी टेंशन अपने सिर पर ना लें। जहां जरूरत हो वहां मदद करें, पर अपना मानसिक संतुलन भी बनाए रखें।

शुभ रंग: गहरा हरा

शुभ अंक: 28 मूलांक 5 5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग

आज आपका मन करेगा कि दिन में कुछ नयापन हो। कोई नया रास्ता चुनना, किसी नए व्यक्ति से बात करना या कहीं बाहर जाना आपको ताजगी देगा। बस ध्यान रहे कि नएपन के चक्कर में जरूरी काम ना छूट जाए। अगर कोई अचानक घूमने का प्लान बनाए, तो पहले अपना समय देख लें। रिश्तों में साफ जवाब दें, बातों को अधर में ना लटकाएं।

शुभ रंग: आसमानी नीला

शुभ अंक: 12 मूलांक 6 6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग

आज आप यह बेहतर समझ पाएंगे कि कौन से लोग आपको खुशी देते हैं और कौन आपकी ऊर्जा सोख लेते हैं। इस फर्क को समझें। आपको रूखा होने की जरूरत नहीं है, बस यह चुनें कि आपको अपना कीमती समय किसे देना है। घर के माहौल में छोटा सा बदलाव आपको ताजगी देगा। प्यार के मामले में उम्मीदें उतनी ही रखें जितनी मुमकिन हों।

शुभ रंग: गुलाब

शुभ अंक: 2 मूलांक 7 7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग

आज आपका मन थोड़ा एकांत खोजेगा। हर विचार को दूसरों से साझा ना करना भी ठीक है, पर इतने भी खामोश ना हो जाएं कि करीबी लोग परेशान हो जाएं। ऑफिस में आगे बढ़ने से पहले एक बार बारीकियां जरूर चेक कर लें। निजी जीवन में अगर कोई बात परेशान कर रही है, तो बोलने से पहले उसे कहीं लिख लें। इससे आपको मामला ज्यादा साफ समझ आएगा।

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 16

मूलांक 8 8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग

आज कोई जिम्मेदारी आपका ध्यान खींच सकती है, पर इसे 'सजा' की तरह ना लें। जितना आज हो सके उतना करें, बाकी कल पर छोड़ दें। ऑफिस में अगर कोई तुरंत जवाब मांगे, तो आप सोचने के लिए समय मांग सकते हैं। पैसों के मामले में भावनाओं के बजाय दिमाग से काम लें। रिश्तों में स्पष्ट होने का मतलब सख्त होना नहीं होता, अपनी आवाज में नरमी बनाए रखें।

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 25

मूलांक 9 9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग

आज आप किसी पुरानी सोच या नाराजगी का बोझ उतारना चाहेंगे। अगर कोई बात अब आपके काम की नहीं है, तो उसे धीरे-धीरे मन से निकाल दें। खुद पर 'ठीक' होने का दबाव ना डालें, लेकिन एक ही दुखद मूड को बढ़ावा भी ना दें। आज कोई साधारण सा काम बहुत अच्छे तरीके से निपटाएं। ऑफिस में इधर-उधर की फालतू बातों से दूर रहें। हर बात में खुद को सही साबित करने से बेहतर है कि शांति चुनें।

शुभ रंग: वाइन

शुभ अंक: 4

15 मई 2026 का दिन मूलांक 6 की कोमलता और भाग्यांक 3 की खुशी से भरा हुआ है। आज रिश्तों में मिठास, काम में संतुलन और मन में शांति बनाए रखें। छोटी-छोटी बातों को महत्व दें और सकारात्मक रहें। यह दिन आपके लिए यादगार और फायदेमंद साबित हो सकता है।