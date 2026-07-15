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आज का अंक राशिफल: मूलांक 5 वाले आज ना टालें दूसरों की बात, पढ़ें राशिफल

By Anita Baranwal
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5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोग आज अपने रूटीन को थोड़ा बदलें। लोगों से मिलने की कोशिश करें। वहीं आज दूसरों की बात टालने की गलती आज तो ना ही करें। यहां पढ़ें मूलांक 5 का राशिफल।

आज का अंक राशिफल: मूलांक 5 वाले आज ना टालें दूसरों की बात, पढ़ें राशिफल

Numerology Horoscope Today 15 July 2026: एक ही ढर्रे में चल रही दिनचर्या से मन उकता सकता है, और यही उकताहट आपकी रफ्तार भी धीमी कर सकती है। अंक 5 के लोग वैसे भी ठहराव में ज्यादा देर सहज नहीं रहते। बुध का स्वभाव बातचीत, हलचल और नई सोच से जुड़ा है, इसलिए खुद को थोड़ा खुला माहौल देना आपके लिए ठीक रहेगा। 15 जुलाई 2026 का मूलांक 6 लोगों से जुड़ाव बढ़ाता है, जबकि भाग्यांक 5 दिन में चंचलता और बदलाव लाता है। ऐसे में किसी दोस्त से मिलना, पसंद की जगह जाना या अपने लिए थोड़ा अच्छा समय निकालना मन को ताजा कर सकता है। काम भी वही बेहतर चलेगा जिसमें आप दिमाग को जगा कर रखें, केवल आदत से नहीं।

मूलांक 5 लव राशिफल

रिश्तों में ताजगी की जरूरत साफ महसूस हो सकती है। अगर बातचीत सिर्फ काम की बातों तक सिमट गई है, तो अपनापन थोड़ा फीका लग सकता है। मूलांक 6 स्नेह और साथ चाहता है, इसलिए पार्टनर, परिवार या करीबी दोस्त के साथ हल्की और सच्ची बातचीत फायदेमंद रहेगी। अंक 5 और बुध आपको मजाक, हंसी और आसान शब्दों से दूरी कम करने में मदद देते हैं। किसी अपने को फोन करना, साथ चाय पीना या पुरानी बात याद करके हंस लेना भी असर दिखा सकता है। मन की ऊब को चुप्पी में बदलने के बजाय रिश्तों में गर्माहट लाना बेहतर रहेगा।

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मूलांक 5 करियर राशिफल

कामकाज में एक जैसा रूटीन थोड़ा बोझिल लग सकता है। ऐसे में खुद को जबरन घसीटने के बजाय तरीका बदलना ज्यादा उपयोगी रहेगा। बुध का असर आपकी समझ, गणना और बात रखने की कला को मजबूत करता है। इसलिए पढ़ाई हो या ऑफिस, विषय को नए ढंग से पकड़ें। छात्र अगर लंबे समय से एक ही चैप्टर में अटके हैं, तो चर्चा करके या छोटे नोट बनाकर आगे बढ़ें। नौकरीपेशा लोग मीटिंग या रिपोर्ट में साफ और चुस्त बात रखें। बाजार या दुकान के काम से जुड़े लोगों के लिए ग्राहकों से हल्की मुस्कान और फुर्तीला जवाब फायदा दे सकता है। भाग्यांक 5 नए संपर्क और छोटे मौके खोल सकता है, बशर्ते आप सुस्ती से बाहर आएं।

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मूलांक 5 आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में मन खुद पर थोड़ा खर्च करने को कह सकता है। इसमें बुराई नहीं, बस खर्च सुविधा और खुशी के लिए हो, दिखावे के लिए नहीं। बुध कागज और हिसाब का ग्रह है, इसलिए छोटी खरीद, ऑनलाइन पेमेंट या दुकान से जुड़े बिल को मिलाकर देखें। भाग्यांक 5 के कारण अचानक कुछ छोटी जरूरतें सामने आ सकती हैं। कोई रकम इधर उधर बिखरने के बजाय एक जगह नोट करके रखें। इससे बाद में उलझन कम होगी और खर्च समझ में आएगा।

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मूलांक 5 स्वास्थ्य राशिफल

सुस्ती और बोरियत का असर शरीर से ज्यादा चाल ढाल में दिख सकता है। भारीपन लगे तो केवल लेटे रहने से राहत कम मिलेगी। हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग, डांस या जिम जैसी सक्रिय चीजें आपके लिए ज्यादा ठीक रहेंगी। बुध तंत्रिका तंत्र और फुर्ती से जुड़ा है, इसलिए दिमाग को भी हल्का बदलाव चाहिए। पसंद का संगीत, थोड़ा सजना संवरना या खुली हवा में समय बिताना मन को जल्दी संभाल सकता है।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: हरा, फिरोजी

शुभ दिशा: उत्तर

एलर्ट्स: ऊब में किसी अपने की बात टालते न जाएं। मूड बदलने के नाम पर बेकार खरीदारी से बचें। आधी सुनी बात पर काम की दिशा न बदलें।

आज की सलाह: रूटीन तोड़िए, लोगों से मिलिए और मन को चलाइए।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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