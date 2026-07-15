आज का अंक राशिफल: मूलांक 4 वालों को आज बॉस की चुप्पी कर सकती है परेशान
4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों को महसूस हो सकता है कि उनकी मेहनत को सराहना नहीं मिल रही है। हालांकि ऐसा नहीं है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सारी चीजों को समझना जरूरी है। पढ़ें मूलांक 4 के लिए आज का राशिफल।
Numerology Horoscope Today 15 July 2026: मन में यह भावना रह सकती है कि इतनी मेहनत के बाद भी आपकी बात ठीक से देखी या समझी नहीं जा रही। अंक 4 और राहु का असर कई बार आपको अलग ढंग से सोचने वाला बनाता है, लेकिन यही बात सामने वाले को तुरंत समझ नहीं आती। इसलिए थोड़ी खीझ होना स्वाभाविक है। काम में आपका प्रयास कम नहीं होगा, पर असर उतना बड़ा नहीं दिखे तो हिम्मत न छोड़ें। घर में भी किसी छोटी बात पर ऐसा लग सकता है कि आपकी बात बीच में काट दी गई। वहां भी प्रतिक्रिया से ज्यादा स्पष्टता काम देगी। 15 जुलाई 2026 का मूलांक 6 रिश्तों में नरमी मांगता है, जबकि भाग्यांक 5 तेजी और बदलाव बढ़ाता है। ऐसे में स्थिर दिमाग आपका सबसे बड़ा सहारा रहेगा।
मूलांक 4 लव राशिफल
रिश्तों में इस समय मान पाने की चाह थोड़ी ज्यादा रह सकती है। अगर पार्टनर या परिवार के लोग आपकी मेहनत को तुरंत न सराहें तो मन खिन्न हो सकता है। परिवार की बातचीत में खासकर यह ध्यान रखें कि आप अपनी बात साबित करने में जरूरत से ज्यादा न उलझें। राहु का स्वभाव कई बार बात को सीधा रखने के बजाय घुमा देता है, जिससे भ्रम बढ़ता है। नरम शब्दों में छोटी और साफ बात करना बेहतर रहेगा। किसी अपने से यह कहना कि आपको किस बात से ठेस लगी, चुप रहकर नाराज रहने से ज्यादा ठीक रहेगा।
मूलांक 4 करियर राशिफल
ऑफिस में सीनियर या बॉस से उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया न मिले तो इसे अपनी योग्यता का अंतिम पैमाना न मानें। फिलहाल असर बनाने से ज्यादा जरूरी है कि आपका काम साफ, पूरा और रिकॉर्ड में रहे। राहु तकनीक और नए तरीके देता है, इसलिए प्रेजेंटेशन, डेटा, मेल या सिस्टम आधारित काम में आप बढ़त ले सकते हैं। बस यह ध्यान रखें कि केवल अलग आइडिया देना काफी नहीं होगा, उसे आसान भाषा में समझाना भी जरूरी है। छात्र पढ़ाई में एक विषय से दूसरे विषय पर जल्दी खिंच सकते हैं। जो टॉपिक कठिन लगे, उसे छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ें। बिजनेस में सामने वाला तुरंत हामी न भरे तो फॉलो अप व्यवस्थित रखें।
मूलांक 4 आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में दिखावे वाला फैसला इस समय भारी लग सकता है। जल्दी लाभ का लालच राहु की पहचान है, इसलिए किसी भी ऑफर, ऐप या नई स्कीम को देखकर तुरंत आकर्षित न हों। जो खर्च इमेज बनाने के लिए हो रहा हो, उसे एक बार फिर परख लें। काम से जुड़ा भुगतान अटकता दिखे तो लिखित पुष्टि लेना बेहतर रहेगा। उधार दी गई छोटी रकम या साझा खर्च का हिसाब बोलकर नहीं, लिखकर रखें। इससे बाद की उलझन कम होगी।
मूलांक 4 स्वास्थ्य राशिफल
दिमाग में एक ही बात बार बार घूमने से थकान बढ़ सकती है। इसका असर सिर के भारीपन, आंखों की जलन या बेचैनी के रूप में दिख सकता है। बीच बीच में काम रोककर दो मिनट नजरें दूर रखें। ठंडा पानी पीकर चेहरा धोना भी राहत देगा। जब मन भरा हुआ लगे, तब किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सीधी बात कर लेना भीतर का दबाव कम कर सकता है।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: बॉस की चुप्पी को अपनी हार न मानें। परिवार की बातचीत में तंज से बात न बिगाड़ें। जल्दी फायदा दिखाने वाले ऑफर पर तुरंत भरोसा न करें।
आज की सलाह: काम बोलने दें, मन का शोर थोड़ा कम रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र