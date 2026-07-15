आज का अंक राशिफल: मूलांक 3 वालों का ध्यान खींचेंगी ये 4 चीजें, पढ़ें राशिफल
3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को जन्मे लोगों का दिन आज अच्छा जाने वाला है। बस कुछ चीजें अपनी ओर ध्यान खींचेंगी जो कि जरूरी भी होंगी। पढ़ें 15 जुलाई का दिन मूलांक 3 वालों के लिए कैसा जाने वाला है?
Numerology Horoscope Today 15 July 2026: मन हल्की फुल्की बातों से जल्दी नहीं भरेगा। आपका झुकाव ऐसे लोगों की तरफ रहेगा जिनसे कुछ सीखने, समझने या दिल खोलकर बात करने का मौका मिले। किसी पुराने दोस्त, गुरु समान व्यक्ति या घर के किसी अनुभवी सदस्य के साथ बैठना आपको भीतर से संतुलित कर सकता है। बृहस्पति का स्वभाव आपको सतही बातों से ऊपर उठाकर सार की ओर ले जाता है। इसी बीच 15 जुलाई 2026 का मूलांक 6 लोगों से जुड़ाव बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 5 बातचीत और छोटे कामों की रफ्तार तेज रखेगा। इसलिए दिन में एक तरफ अपनापन रहेगा, दूसरी तरफ फोन, मैसेज, पेमेंट या छोटे बैंक काम बीच बीच में ध्यान मांग सकते हैं। बात कम, काम की ज्यादा रखेंगे तो राहत मिलेगी।
मूलांक 3 लव राशिफल
रिश्तों में आपको दिखावे से ज्यादा सच्ची मौजूदगी चाहिए होगी। अगर दिल में कोई बात है तो उसे घुमाकर कहने के बजाय साफ और नरम शब्दों में रखें। पार्टनर से ऐसी चर्चा हो सकती है जिसमें सलाह, समझ और भरोसा ज्यादा जरूरी रहे। परिवार में किसी बड़े की बात पहले थोड़ी सख्त लगे, पर उसका मतलब आपके भले से जुड़ा हो सकता है। मूलांक 6 अपनापन बढ़ाता है, इसलिए मन चाहेगा कि अपने लोग आपकी भावनाओं को समझें। आप भी उनकी स्थिति समझने की कोशिश करें। पुराने दोस्त से बातचीत दिल हल्का कर सकती है।
मूलांक 3 करियर राशिफल
कामकाज में वही बात असर डालेगी जो साफ, उपयोगी और समय पर कही जाए। बृहस्पति आपको सही दिशा दिखाने वाला अंक है, इसलिए केवल आइडिया देने के बजाय उसका सीधा तरीका भी बताइए। ऑफिस में किसी जूनियर को समझाना हो या टीम में काम बांटना हो, छोटे स्टेप लिखकर बात करें। भाग्यांक 5 के कारण दिन में बदलाव जल्दी आ सकते हैं। मीटिंग का मुद्दा बदल सकता है या अचानक कोई अपडेट आ सकता है। छात्र अगर किसी कठिन टॉपिक में अटकें तो पुराने नोट्स, शिक्षक की टिप्पणी या अनुभवी व्यक्ति की मदद लें। बिजनेस में भरोसे की बात तभी बनेगी जब नियम और समयसीमा साफ रखी जाए।
मूलांक 3 आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में समझदारी का फायदा रहेगा। कोई बैंक एंट्री, पेमेंट कन्फर्मेशन, ऑटो डेबिट या पुराने हिसाब को एक बार ध्यान से देख लेना बेहतर रहेगा। अंक 3 के लोग कई बार बड़ी तस्वीर पर ध्यान देते हैं, पर छोटे अंतर बाद में परेशानी दे सकते हैं। मूलांक 6 सुविधा और लोगों के लिए खर्च की ओर खींच सकता है, जबकि भाग्यांक 5 छोटे लेनदेन बढ़ा सकता है। इसलिए जो देना है, जो लेना है और जो बाकी है, उसे लिखकर रखें। सलाह लेकर फैसला करना इस समय उपयोगी रहेगा।
मूलांक 3 स्वास्थ्य राशिफल
शरीर से ज्यादा दिमाग की थकान महसूस हो सकती है, खासकर जब कई लोग आपसे राय मांगें। गर्दन, कंधों या पीठ में जकड़न बने तो थोड़ी देर सीधा बैठकर लंबी सांस लें। लगातार बोलने या समझाने के बाद कुछ मिनट चुप रहना भी आपके लिए आरामदायक रहेगा। मीठा या चाय के सहारे ऊर्जा संभालने के बजाय पानी और हल्का नाश्ता बेहतर रहेगा।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: पुराने दोस्त की बात को अंतिम सच मानकर फैसला न लें। बैंक या पेमेंट में मौखिक भरोसे पर न टिकें। हर सलाह हर व्यक्ति पर लागू नहीं होती।
आज की सलाह: जो जरूरी है, उसे लिखकर और समझाकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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