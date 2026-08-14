आज का अंक ज्योतिष: मूलांक 4 वालों के अधूरे काम होंगे पूरे, लेकिन जल्दबाजी से बिगड़ सकता है काम
14 अगस्त 2026 को मूलांक 4 वालों के लिए दिन थोड़ा व्यस्त और बदलाव भरा रह सकता है। अधूरे कामों को एक साथ पूरा करने के बजाय प्राथमिकता के अनुसार आगे बढ़ना बेहतर होगा। करियर में नए तरीके सीखने का मौका मिल सकता है। आर्थिक मामलों में डिजिटल ऑफर और निवेश को लेकर जल्दबाजी से बचें।
Numerology Horoscope Today, 14 August 2026: सावधान रहें, हर अधूरा काम एक ही बार में निपटाने की कोशिश आपको और उलझा सकती है। राहु की अलग ढंग से सोचने वाली प्रवृत्ति किसी पुराने घरेलू या ऑफिस के काम का नया रास्ता दिखा सकती है, लेकिन ध्यान भटकने का खतरा भी रहेगा। 14 अगस्त 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 5 दिन में बदलाव और कई सूचनाएं ला सकते हैं। ऐसे में कामों को महत्व के अनुसार चुनें। फोन पर बातचीत के दौरान कोई जरूरी बात सुनें तो उसे तुरंत नोट कर लें। थोड़ी देर का विराम लेने से सोच साफ हो सकती है। खुद पर बेवजह दबाव न डालें। एक छोटा काम पूरा होने पर अगला कदम तय करें।
मूलांक 4 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी चुप्पी सामने वाले को भ्रमित कर सकती है। पार्टनर को यह बताना बेहतर रहेगा कि आप काम की उलझन में हैं, दूरी नहीं बना रहे। राहु के कारण मन किसी बात का अलग अर्थ निकाल सकता है, इसलिए अनुमान के आधार पर शिकायत न करें। परिवार के किसी सदस्य को आपकी मदद या राय चाहिए हो सकती है। पहले उनकी जरूरत समझें। अपनापन दिखाने के लिए लंबी बातचीत जरूरी नहीं है। एक सादा संदेश या ध्यान से सुनी गई बात भी तालमेल बढ़ा सकती है।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
लंबित फाइल, अधूरी तैयारी या रुके हुए जवाब को देखकर मन बिखर सकता है। काम को छोटे हिस्सों में बांटने से गति बन सकती है। मूलांक 5 और भाग्यांक 5 के प्रभाव से ऑफिस में प्राथमिकताएं बदल सकती हैं या नया निर्देश मिल सकता है। राहु तकनीक और नए तरीके समझने में मदद देगा, इसलिए किसी उपयोगी टूल या प्रक्रिया को सीखने का मौका लें। छात्र एक ही विषय के जरूरी हिस्से पहले पूरे करें। बिजनेस में ग्राहक या सहयोगी से बात करते समय काम की सीमा स्पष्ट रखें। अधूरी जानकारी के आधार पर समय देने का वादा न करें।
मूलांक 4 का आर्थिक राशिफल
रुके हुए काम से जुड़ा कोई खर्च सामने आ सकता है, खासकर घर या काम की व्यवस्था सुधारने के लिए। पहले उपलब्ध साधन देखें, फिर रकम तय करें। राहु जल्दी लाभ का आकर्षण बढ़ा सकता है, इसलिए किसी नई स्कीम या डिजिटल ऑफर को पढ़े बिना स्वीकार न करें। भुगतान करते समय नाम, राशि और तारीख दोबारा जांच लें। आय बढ़ाने के विचार उपयोगी हो सकते हैं, पर उन्हें पहले कागज पर आंकड़ों के साथ परखें।
मूलांक 4 का स्वास्थ्य राशिफल
काम पूरा न होने की बेचैनी शरीर में थकावट या गर्दन के खिंचाव के रूप में महसूस हो सकती है। बीच में कुर्सी से उठकर कंधों और हाथों को हल्का घुमाएं। पानी की बोतल पास रखें ताकि व्यस्तता में पानी कम न हो। कुछ देर खुली हवा में धीरे चलना मन को रीसेट कर सकता है। आराम को आलस न समझें। इससे दोबारा काम पकड़ना आसान होगा।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: फोन पर मिली जरूरी बात भूलकर आगे न बढ़ें। अधूरे कामों की सूची देखकर घबराएं नहीं। डिजिटल ऑफर की शर्तें पढ़े बिना भुगतान न करें।
आज की सलाह: अधूरे कामों को क्रम दें, फिर शांत मन से आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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