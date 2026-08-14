Numerology Today: मूलांक 3 वालों के लिए आज का दिन खास,आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लें फैसला
14 अगस्त 2026 को मूलांक 3 वालों के लिए दिन बातचीत, समझदारी और सही फैसलों के लिहाज से अच्छा रह सकता है। करियर में लेखन, मीटिंग और सलाह से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे। रिश्तों में अपनी बात रखने के साथ सामने वाले की बात सुनना जरूरी होगा।
Numerology Horoscope Today, 14 August 2026: अपनी बात को अंतिम सच मान लेने से बचें, वरना अच्छी चर्चा भी बहस बन सकती है। 14 अगस्त 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 5 आपको नए विचारों, बातचीत और तेजी से बदलती सूचनाओं के बीच सक्रिय रखेगा। बृहस्पति के प्रभाव से आपकी समझ साफ रहेगी और सही बात पकड़ने की क्षमता बढ़ेगी। लेखन, सलाह, बातचीत या योजना बनाने से जुड़ा काम आगे बढ़ सकता है। किसी पुराने विषय पर स्पष्ट फैसला लेने का अवसर मिल सकता है। अपनी जानकारी साझा करें, लेकिन सामने वाले की जरूरत और सीमा भी समझें। नियमों और सही तरीके का ध्यान रखने से आपकी बात का भरोसा बढ़ेगा।
मूलांक 3 का लव राशिफल
रिश्तों में खुलकर राय रखने का मन रहेगा, पर केवल समझाने के बजाय सुनना भी जरूरी होगा। पार्टनर के साथ भविष्य की योजना, घर की जिम्मेदारी या किसी पसंद पर उपयोगी बात हो सकती है। बृहस्पति का संतुलित स्वभाव आपको बड़े मन से सोचने में मदद देगा। परिवार में किसी सदस्य को आपकी सलाह चाहिए हो सकती है। पहले पूरी बात जानें, फिर समाधान दें। अपने विचार थोपने के बजाय सहमति बनाने की कोशिश करें। इससे रिश्तों में सम्मान बना रहेगा और गलतफहमी घट सकती है।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
शब्दों, विचारों और संवाद से जुड़े काम में आपकी पकड़ मजबूत रह सकती है। ऑफिस में प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट, मीटिंग या क्लाइंट से बातचीत के दौरान अपनी बात क्रम से रखें। मूलांक 5 और भाग्यांक 5 नई सूचना के आधार पर काम की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए केवल पुराने तरीके पर अड़े रहना ठीक नहीं होगा। छात्र किसी विषय को समझाकर पढ़ें, इससे याद रखने में मदद मिलेगी। बिजनेस करने वालों के लिए शर्तों, काम की सीमा और समयसीमा पर साफ सहमति बनाना उपयोगी रहेगा। बृहस्पति की नैतिक सोच आपको सही निर्णय तक पहुंचा सकती है।
मूलांक 3 का आर्थिक राशिफल
घर के किसी छोटे खर्च पर चर्चा हो सकती है, जैसे मरम्मत, उपयोगी सामान या बच्चों की जरूरत। रकम तय करने से पहले उपलब्ध बजट और प्राथमिकता देख लें। आय से जुड़ी बातचीत में अपने काम का मूल्य साफ शब्दों में रखें। किसी परिचित की बात सुनकर तुरंत आर्थिक वादा न करें। साझे खर्च या सेवा से जुड़े भुगतान की शर्त लिखकर रखना बेहतर रहेगा। बृहस्पति का विवेक आपको जरूरत और दिखावे के फर्क को समझने में सहायता देगा।
मूलांक 3 का स्वास्थ्य राशिफल
लगातार सोचने और बोलने वाले काम से गला भारी या सिर में बोझ महसूस हो सकता है। बीच बीच में सादा गुनगुना पानी लें और कुछ मिनट चुप रहकर सांस की गति सामान्य करें। पढ़ते या लिखते समय बैठने की मुद्रा बदलते रहें। मन में कई विचार हों तो उन्हें कागज पर क्रम से लिखें। इससे काम की उलझन कम हो सकती है और आराम का समय भी मिल पाएगा।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: अधूरी जानकारी पर सहमति न दें। घर के छोटे खर्च को नजरअंदाज न करें। सलाह देते समय सामने वाले की बात भी पूरी सुनें।
आज की सलाह: स्पष्ट सोच के साथ सहमति बनाएं, अपनी बात न थोपें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र