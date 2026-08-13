आज का अंक ज्योतिष: मूलांक 2 वालों का मन रहेगा बेचैन, रिश्तों और पैसों में रखें खास ध्यान
14 अगस्त 2026 को मूलांक 2 वालों का मन थोड़ा बेचैन रह सकता है और छोटी बातें ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं। रिश्तों में जल्दबाजी से प्रतिक्रिया देने से बचें। करियर में बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल रखना फायदेमंद रहेगा। आर्थिक मामलों में भावनाओं में आकर खरीदारी न करें और खर्च पर नजर रखें।
Numerology Horoscope Today, 14 August 2026: ऑफिस या घर में लोगों की बदलती बातों के बीच आपका मन जल्दी उलझ सकता है। चंद्र के प्रभाव से अंक 2 वाले लोग भावनाओं को गहराई से लेते हैं, इसलिए छोटी अनदेखी भी बड़ी लग सकती है। 14 अगस्त 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 5 माहौल में तेजी, नई बातें और अचानक बदलाव ला रहा है। ऐसे में अपनी गति दूसरों से मिलाने का दबाव न लें। किसी बात पर तुरंत रूठने या बच्चे जैसी जिद करने से स्थिति बिगड़ सकती है। मन बेचैन हो तो पहले काम की प्राथमिकता लिखें। फिर एक समय में एक ही काम पूरा करें। रचनात्मक सोच से कोई उलझा काम आसान हो सकता है।
मूलांक 2 का लव राशिफल
रिश्तों में आपके मन की बात समझे जाने की इच्छा अधिक रह सकती है। पार्टनर का व्यस्त या अलग मूड आपको दूरी जैसा लग सकता है, पर निष्कर्ष निकालने से पहले साफ पूछ लें। परिवार में किसी बात पर आपकी पसंद अलग हो सकती है। अपनी नाराजगी को चुप्पी में बदलने के बजाय शांत शब्दों में रखें। चंद्र की संवेदनशीलता आपको दूसरों की जरूरत पहचानने में मदद करेगी। बस बदले में तुरंत वैसी ही प्रतिक्रिया की अपेक्षा न करें।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
ऑफिस की मीटिंग में आपकी बात शुरू में पूरी तरह सुनी न जाए तो मन खिन्न हो सकता है। ऐसे समय भावुक प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने सुझाव के दो स्पष्ट बिंदु तैयार रखें। मूलांक 5 और भाग्यांक 5 के कारण काम की दिशा या प्राथमिकता बदलने की संभावना है। लचीला रवैया आपको बेहतर स्थिति में रखेगा। छात्र पढ़ाई के दौरान बार बार विषय बदलने से बचें और छोटे लक्ष्य बनाएं। बिजनेस में ग्राहक की जरूरत ध्यान से सुनें। अपनी रचनात्मक समझ का उपयोग करें, लेकिन केवल अंदाजे पर कोई वादा न करें।
मूलांक 2 का आर्थिक राशिफल
मन का उतार चढ़ाव खरीदारी की इच्छा बढ़ा सकता है, खासकर घर या पसंद की चीजों पर। पहले यह तय करें कि वस्तु जरूरत की है या केवल क्षणिक खुशी के लिए चाहिए। आय से जुड़ी बातचीत में अपनी अपेक्षा साफ रखें, मगर भावनात्मक दबाव में शर्त न मानें। किसी साझा खर्च का हिसाब संदेश या नोट में दर्ज कर लें। छोटे भुगतान और सब्सक्रिप्शन की जानकारी जांचना उपयोगी रहेगा।
मूलांक 2 का स्वास्थ्य राशिफल
भावनात्मक थकान से नींद का क्रम और भूख प्रभावित हो सकती है। सोने से पहले अगले दिन के तीन जरूरी काम लिखें, ताकि मन बार बार उन्हीं बातों में न घूमे। हल्के संगीत, रंग भरने या पौधों के पास कुछ समय देने से चंद्र की बेचैनी संभल सकती है। बहुत मीठा या तला भोजन मन हल्का करने का साधन न बनाएं।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: मीटिंग में अधूरी बात सुनकर प्रतिक्रिया न दें। रूठकर जरूरी संवाद बंद न करें। भावनाओं में आकर अनावश्यक खरीदारी न करें।
आज की सलाह: मन उलझे तो जवाब देने से पहले बात लिख लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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