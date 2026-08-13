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आज का अंक ज्योतिष: मूलांक 1 वालों के लिए सफलता का दिन, ऑनलाइन पेमेंट में रहें अलर्ट

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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14 अगस्त 2026 को मूलांक 1 वालों के लिए नेतृत्व और आत्मविश्वास का दिन रहेगा। काम में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और आपकी बात को महत्व मिलेगा। हालांकि, रिश्तों में ज्यादा नियंत्रण रखने से बचें। पैसों के मामले में ऑनलाइन पेमेंट और लेनदेन में सावधानी बरतना बेहतर रहेगा।

Numerology Horoscope Today 20 June 2026: Mulank 1 Future Predictions and Bhavishyafal
Numerology Horoscope Today 20 June 2026: Mulank 1 Future Predictions and Bhavishyafal

Numerology Horoscope Today, 14 August 2026: सूर्य के प्रभाव वाले अंक 1 के लिए अपनी बात मजबूती से रखने का दिन है। नेतृत्व करें, लेकिन हर निर्णय केवल अपने हाथ में रखने की कोशिश न करें। अधिकार का सही उपयोग आपको पहचान दिला सकता है, जबकि जरूरत से ज्यादा नियंत्रण लोगों को दूर कर सकता है। 14 अगस्त 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 5 संवाद, बदलाव और तेज फैसलों की ऊर्जा दे रहा है। ऐसे में परिस्थितियों के आगे चुप रहना भी ठीक नहीं होगा। किसी काम में अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट करें और दूसरों की भूमिका भी समझें। ऑनलाइन बातचीत या पेमेंट के दौरान विवरण ध्यान से जांच लें। आत्मविश्वास रखें, पर राय अलग होने पर उसे निजी चुनौती न मानें।

मूलांक 1 का लव राशिफल

रिश्तों में आपकी साफ बात अच्छी लग सकती है, पर आदेश देने वाला लहजा तनाव बढ़ा सकता है। पार्टनर आपकी उम्मीदों को समझना चाहता है, इसलिए अपनी बात के साथ उनकी बात भी सुनें। परिवार में किसी छोटे फैसले पर मतभेद संभव है। अपनी जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन हर बात का बोझ खुद पर न लें। जिन लोगों से दूरी बनी हुई है, उनसे सहज बातचीत का रास्ता खुल सकता है। सम्मान और बराबरी का भाव रिश्तों को मजबूत करेगा।

मूलांक 1 का करियर राशिफल

ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में नेतृत्व की भूमिका मिल सकती है। काम बांटने और दिशा तय करने में आपकी पकड़ अच्छी रहेगी। फिर भी टीम के सुझावों को नजरअंदाज करना नुकसान दे सकता है। मूलांक 5 और भाग्यांक 5 के कारण नई जानकारी, मीटिंग या बदलती प्राथमिकताओं से तालमेल बैठाना जरूरी होगा। छात्र किसी कठिन विषय को अपने तरीके से समझने की कोशिश करें, पर जरूरत हो तो शिक्षक से पूछें। बिजनेस में ग्राहक या सहयोगी के साथ शर्तें साफ रखें। प्रभाव जमाने से अधिक जरूरी काम का सही परिणाम है।

मूलांक 1 का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में निर्णय लेने की क्षमता अच्छी रह सकती है, लेकिन केवल प्रतिष्ठा दिखाने के लिए खर्च न करें। ऑनलाइन पेमेंट करते समय रकम, नाम और लिंक दोबारा जांचें। किसी लेनदेन में अपनी शर्त स्पष्ट रखें, फिर भी सामने वाले को दबाव में लाने की कोशिश न करें। आय से जुड़ी नई बात सामने आ सकती है। बजट देखकर ही खरीदारी करना बेहतर रहेगा। उधार या साझा खर्च में लिखित स्पष्टता रखें।

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मूलांक 1 का स्वास्थ्य राशिफल

काम पर नियंत्रण रखने की कोशिश से सिर और कंधों में खिंचाव महसूस हो सकता है। बीच में दो मिनट रुककर गर्दन और कंधों की हल्की स्ट्रेचिंग करें। तेज धूप में निकलना हो तो पानी साथ रखें। मन में नाराजगी जमा होने पर उसे नोटबुक में लिख लें या शांत बातचीत करें। इससे प्रतिक्रिया देने के बजाय सही जवाब चुनना आसान होगा।

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शुभ अंक: 2

शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा

शुभ दिशा: पूर्व

एलर्ट्स: अधिकार को दबाव बनाने का साधन न बनाएं। ऑनलाइन पेमेंट की रकम और प्राप्तकर्ता जांचें। परिस्थितियों के सामने खुद को असहाय न मानें।

आज की सलाह: नेतृत्व करें, पर हर निर्णय में दूसरों को जगह दें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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