Aaj Ka Ank Jyotish 13 June 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए 13 जून का दिन कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल
आज का अंक ज्योतिष 13 जून 2026: मूलांक 1 से 9 तक का दैनिक राशिफल पढ़ें। मूलांक 4 और भाग्यांक 2 आज नए अनुभव और सहज बदलाव की ऊर्जा लेकर आ रहा है। जानिए मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 वालों के लिए आज 13 जून का दिन कैसा रहेगा?
Numerology Horoscope Today: आज 13 जून 2026, शुक्रवार का दिन अनुशासन, मेहनत और व्यवस्थित सोच का दिन है। अंक ज्योतिष में आज का मूलांक 4 है, जो जिम्मेदारी और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। वहीं तारीखों का योग संख्या 2 पर ले जाता है, जो धैर्य, संतुलन और तालमेल की याद दिलाता है। कल की रचनात्मक ऊर्जा के बाद आज का दिन उन विचारों को जमीन पर उतारने और ठोस रूप देने का है। यह दिन बड़ी सफलताओं की नींव रखने का है।
मूलांक 1
(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपकी नेतृत्व क्षमता चमकेगी, लेकिन अकेले आगे बढ़ने की बजाय टीम के साथ काम करें। अकेले दौड़ लगाने से बेहतर है कि दूसरों को साथ लेकर चलें। आज अपनी बात मनवाने की जिद छोड़ें और दूसरों की राय को भी महत्व दें। इससे आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। काम में दबाव बढ़ सकता है, इसलिए बीच-बीच में ब्रेक लें और अपनी ऊर्जा को संतुलित रखें। परिवार के सदस्यों से खुलकर बात करें, वे आपके समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं।
मूलांक 2
(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपका धैर्य और समझदारी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अगर कार्यक्षेत्र में कोई विवाद या गलतफहमी चल रही है, तो आज उसे सुलझाने का अच्छा समय है। दूसरों की बात ध्यान से सुनें और बिना गुस्से के जवाब दें। भावनात्मक रूप से आप थोड़े संवेदनशील रह सकते हैं, इसलिए मन को शांत रखने के लिए थोड़ा ध्यान या गहरी सांस लें। अपनों से दिल की बात साझा करने से रिश्ते और मजबूत होंगे।
मूलांक 3
(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपके रचनात्मक विचारों को व्यवस्थित रूप देने का दिन है। जो आइडिया मन में घूम रहे हैं, उन्हें लिखकर या प्लान करके अमल में लाएं। आज की मेहनत लंबे समय तक फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों या सहकर्मियों के साथ अच्छा समय बितेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें और अनावश्यक थकान से बचें। आपकी सकारात्मकता और मुस्कान आज कई लोगों का दिन बेहतर बना सकती है।
मूलांक 4
(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन आपके मूलांक के अनुरूप है। आप जो भी काम करेंगे, उसमें अनुशासन और मेहनत दिखेगी। रुके हुए कार्यों को पूरा करने का अच्छा समय है। आज अपनी दिनचर्या में व्यवस्था बनाए रखें। लोग आपकी विश्वसनीयता और मेहनत की सराहना करेंगे। परिवार को भी समय दें, उनकी छोटी-छोटी जरूरतों का ध्यान रखने से रिश्ते मजबूत होंगे।
मूलांक 5
(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपका मन बदलाव और नई चीजों की ओर जा सकता है, लेकिन दिन की ऊर्जा आपको थोड़ा संयम रखने की सलाह दे रही है। अधूरे कामों को पहले पूरा करें, फिर नई योजनाएं बनाएं। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छे से सोचें। दिन में थोड़ा आराम करें, ताकि थकान ना हो। अपनों से अपनी बात साझा करने में संकोच ना करें।
मूलांक 6
(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन परिवार और रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है। टीम के साथ मिलकर काम करने से सफलता मिलेगी। दूसरों की मदद करें, लेकिन खुद पर अनावश्यक बोझ ना लें। घर की छोटी-मोटी समस्याओं को सुलझाने का अच्छा समय है। आपकी देखभाल और सकारात्मकता परिवार को खुश रखेगी।
मूलांक 7
(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपका झुकाव गहराई वाले कामों की ओर होगा। रिसर्च, पढ़ाई या गंभीर मुद्दों पर काम करने के लिए दिन अनुकूल है। शांत मन से सोचें, कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। लोगों से बात करते समय स्पष्ट रहें। आज का दिन आत्म-चिंतन और शांति का है।
मूलांक 8
(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)
आज आर्थिक और लंबी अवधि की प्लानिंग के लिए अच्छा दिन है। अपनी व्यावहारिक बुद्धि का उपयोग करें। काम के साथ परिवार को भी समय दें। अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ ना लें। आज की मेहनत भविष्य में अच्छे फल देगी।
मूलांक 9
(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी। अधूरे कामों को पूरा करने और पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने का दिन है। अपनी उदारता और सकारात्मकता से लोगों के दिल जीत सकते हैं। आवेग में कोई प्रतिक्रिया ना दें। आज का दिन नई शुरुआत का है।
13 जून 2026 का दिन मेहनत, संतुलन और व्यवस्था का दिन है। चाहे आपका मूलांक कुछ भी हो, आज अनुशासन बनाए रखें, दूसरों की बात सुनें और सकारात्मक रहें। छोटे-छोटे कदम आज आपको बड़ी सफलता की ओर ले जा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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