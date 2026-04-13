Aaj Ka Ank Jyotish 13 April 2026: कैसा रहेगा मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल
Numerology Horoscope Today आज का अंक ज्योतिष 13 अप्रैल 2026: आज का दिन मूलांक 4 और भाग्यांक 9 की ऊर्जा लेकर आया है। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। यहां पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल।
Numerology Horoscope Today Aaj Ka Ank Jyotish: आज 13 अप्रैल 2026 का दिन मूलांक 4 की मजबूत और अनुशासित ऊर्जा से भरा हुआ है। अंक ज्योतिष में संख्या 4 मेहनत, धैर्य, जिम्मेदारी और ठोस नींव बनाने से जुड़ी होती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि असली तरक्की किसी छोटे-मोटे रास्ते से नहीं, बल्कि लगातार किए गए प्रयासों और अनुशासन से मिलती है। वहीं, आज का भाग्यांक 9 पुराने बोझ को छोड़ने, मन को साफ करने और नई शुरुआत करने की शक्ति देगा। मूलांक 4 आपको काम को व्यवस्थित करने की सीख देगा, तो भाग्यांक 9 आपको पुरानी बातों को माफ करके आगे बढ़ने का हौसला प्रदान करेगा।
मूलांक 1
(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे जातक)
आज का दिन आपके धैर्य और अनुशासन की परीक्षा लेगा। आप तेज रफ्तार पसंद करते हैं, लेकिन मूलांक 4 आपको रुककर अपनी योजनाओं को मजबूत बनाने का संकेत दे रहा है। कामकाज में आज कागजी कार्य, लंबी योजना या पिछड़े कामों को पूरा करने पर ध्यान दें। भाग्यांक 9 आपको पुरानी गलतियों से सीखने की शक्ति देगा। आज अहंकार से बचें और अपनों से नाता ना तोड़ें। शांत रहकर गहराई से सोचना आज आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी।
मूलांक 2
(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे जातक)
आज का दिन स्थिरता और गंभीर कोशिशों का है। मूलांक 4 आपको योजनाओं को व्यवस्थित करने में मदद करेगा, जबकि भाग्यांक 9 अधूरे कामों को खत्म करने की शक्ति देगा। कामकाज में आज अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें। अपनी मन की बात कहने में संकोच ना करें। आज के दिन दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर ना रहें। छोटी बातों को लेकर मन को भारी ना करें।
मूलांक 3
(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे जातक)
आज का दिन मौज-मस्ती से हटकर जिम्मेदारियों पर ध्यान देने का है। मूलांक 4 आपको अनुशासन और नियमितता की याद दिलाएगा। कामकाज में आज क्रिएटिविटी के बजाय मेहनत और व्यवस्था पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। आज आलस्य को हावी ना होने दें और बातचीत में लापरवाही ना बरतें। अपनी रचनात्मकता को सही दिशा दें।
मूलांक 4
(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे जातक)
आज का दिन आपके लिए सबसे मजबूत और शक्तिशाली है। क्योंकि यह आपकी अपनी ऊर्जा से मेल खा रहा है। आप खुद को बहुत व्यवस्थित और जिम्मेदार महसूस करेंगे। भाग्यांक 9 की मदद से आप किसी पुराने अटके हुए मामले को सुलझा सकते हैं। आज के दिन व्यवहार में बहुत ज्यादा सख्ती न लाएं। दूसरों पर हुक्म चलाने से बचें और अपनों के साथ नरमी रखें।
मूलांक 5
(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे जातक)
आज मूलांक 4 का अनुशासन आपको थोड़ा बंधा हुआ महसूस करा सकता है, लेकिन यह आपकी योजनाओं के लिए फायदेमंद है। भाग्यांक 9 आपको फालतू की चीजों से ध्यान हटाकर सही काम पर फोकस करने में मदद करेगा। आज अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश ना करें। काम में टालमटोल ना करें और मन को भटकने ना दें।
मूलांक 6
(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे जातक)
आज का दिन परिवार और कामकाज की जिम्मेदारियों के बीच सही तालमेल बिठाने का है। मूलांक 4 आपको पुराने अधूरे कामों को पूरा करने की प्रेरणा देगा। पैसों या संपत्ति से जुड़े मामलों के लिए आज का दिन अच्छा रास्ता दिखा सकता है। दूसरों की मदद करते समय खुद को इतना ना थकाएं कि अपनी सेहत पर असर पड़े।
मूलांक 7
(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे जातक)
आज का दिन गहरे काम और योजना बनाने के लिए बहुत अच्छा है। मूलांक 4 आपको चीजों को व्यवस्थित रखने में मदद करेगा। कामकाज में आज आप अपनी पुरानी गलतियों से सीखेंगे और उन्हें सुधारने का रास्ता ढूंढ लेंगे। आज के दिन बहुत ज्यादा सोच-विचार में पड़कर खुद को अकेला ना करें। अपनों से बात करें और मन की बात साझा करें।
मूलांक 8
(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे जातक)
आज का दिन करियर की जिम्मेदारियों और पैसों की योजना के लिए बहुत मजबूत है। भाग्यांक 9 की मदद से आप किसी पुराने लेन-देन या मसले को सुलझा पाएंगे। कामकाज में आज आपकी मेहनत भविष्य में सुखद परिणाम लेकर आएगी। आज के दिन कामकाज में अहंकार से बचें और अपनी वाणी में नरमी रखें।
मूलांक 9
(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे जातक)
आज भाग्यांक 9 आपकी अपनी ऊर्जा से मेल खा रहा है, जिससे आप मन से बहुत मजबूत महसूस करेंगे। मूलांक 4 आपको अपने कामों को सही दिशा देने में मदद करेगा। पुराने दुखों को माफ कर नई शुरुआत करने के लिए यह बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन बिना सोचे-समझे किसी के लिए बहुत ज्यादा त्याग ना करें और मन को उदास ना होने दें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानाकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नाहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानाकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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