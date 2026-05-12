Aaj Ka Ank Jyotish 12 May 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

आज का अंक ज्योतिष 12 मई 2026: मूलांक 1 से 9 तक का दैनिक राशिफल पढ़ें। मूलांक 3 और भाग्यांक 9 आज नए अनुभव और सहज बदलाव की ऊर्जा लेकर आ रहा है। जानिए मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

Numerology Horoscope Today: आज 12 मई 2026 का दिन अपनी बात खुलकर कहने, पुरानी कड़वाहट को छोड़ने और जीवन को नए नजरिए से देखने का है। आज की ऊर्जा जीवंत और प्रभावशाली है, जो आपको अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और मन को हल्का करने की प्रेरणा देगी। आज उन उलझनों को सुलझाने का अच्छा मौका है, जो लंबे समय से आपके मन पर बोझ बनी हुई हैं। अपनों के साथ दिल की बात साझा करें और नई सोच के साथ आगे बढ़ें।

मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे जातक) आज आप सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि इसे अहंकार या शान का मुद्दा ना बनाएं। अगर कहीं मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लें, इससे आप कमजोर नहीं कहलाएंगे। ऑफिस में हो सकता है कि कोई आपकी बात से पूरी तरह सहमत ना हो, लेकिन उनकी बात एक बार जरूर सुनें। निजी जीवन में अपनी बात बार-बार ना दोहराएं, एक बार साफ शब्दों में कहना काफी है।

शुभ रंग: ईंट जैसा लाल

शुभ अंक: 19

मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे जातक) आज आपको अपने मन का थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत है। किसी भी बात को लेकर ज्यादा ड्रामा ना करें, बल्कि खुद के साथ नरमी से पेश आएं। अगर कोई व्यस्त होने के कारण आपके मैसेज या कॉल का जवाब नहीं दे पा रहा, तो मन ही मन कोई कहानी ना बुनें। आज का दिन सादगी और शांति से बिताएं। घर का कोई छोटा काम, हल्का खाना और समय पर आराम आपको ज्यादा सुकून देगा।

शुभ रंग: हल्का गुलाबी

शुभ अंक: 24

मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे जातक) आज मन में कुछ साझा करने की इच्छा होगी, लेकिन पहले यह देख लें कि सामने वाला सुनने के मूड में है या नहीं। सही बातें भी गलत समय पर कही जाएं तो अपनी अहमियत खो देती हैं। ऑफिस में अपने विचारों को व्यवस्थित रूप दें ताकि वे काम आ सकें। एक काम छोड़कर दूसरे पर ना कूदें। निजी मामलों में अपनी असली भावनाओं को मजाक के पीछे ना छिपाएं। कम बोलें, लेकिन साफ बोलें।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 7

मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे जातक) आज कोई व्यावहारिक काम - जैसे बिल, दस्तावेज या अपॉइंटमेंट आपके सामने आ सकता है। उसे पूरी सावधानी से चेक करें, शांति से निपटाएं और आगे बढ़ें। ऑफिस में जरूरी चीजों को लिखकर रखें, वरना कोई छोटा लेकिन अहम पॉइंट भूल सकते हैं। परिवार में अगर कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो बार-बार सफाई ना दें। खामोश रहना कभी-कभी ज्यादा बेहतर होता है।

शुभ रंग: जैतून हरा

शुभ अंक: 28

मूलांक 5 (5, 14 या 23 तारीख को जन्मे जातक) आज आपका मन अपनी रफ्तार बदलने का करेगा। शायद आप कहीं बाहर जाना चाहें या किसी नए व्यक्ति से बात करना चाहें। अगर यह जरूरी लगे तो जरूर करें, लेकिन एक पल के मूड के लिए पूरा दिन अस्त-व्यस्त ना करें। बाहर के कामों में उम्मीद से ज्यादा समय लग सकता है। निजी जीवन में कोई भी बात मजाक में ना कहें, क्योंकि सामने वाला उसे गंभीरता से ले सकता है।

शुभ रंग: आसमानी नीला

शुभ अंक: 11

मूलांक 6 (6, 15 या 24 तारीख को जन्मे जातक) आज आप महसूस करेंगे कि कौन से लोग आपको खुशी देते हैं और कौन आपकी ऊर्जा सोख लेते हैं। इस फर्क को समझें। आपको रूखा होने की जरूरत नहीं है, बस यह चुनें कि आपको अपना कीमती समय किसे देना है। घर के माहौल में छोटा सा बदलाव आपको ताजगी देगा। प्यार के मामले में शब्दों से ज्यादा सामने वाले की नीयत पर गौर करें।

शुभ रंग: गुलाब

शुभ अंक: 2

मूलांक 7 (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे जातक) आज आपका मन अपने ही ख्यालों में डूबा रह सकता है। यह ठीक है, लेकिन एक ही बात को दिमाग में बार-बार ना घुमाएं। अगर किसी बात पर उलझन है, तो उसे कागज पर लिख लें या सीधा सवाल पूछकर स्पष्ट करें। ऑफिस में किसी छोटी चीज पर बारीक नजर रखने की जरूरत होगी। अपनी चिंताएं हर किसी के साथ साझा ना करें, खासकर उन लोगों के साथ जो छोटी बात का बतंगड़ बना देते हैं।

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 16

मूलांक 8 (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे जातक) आज कोई गंभीर मामला आपके सामने आ सकता है, लेकिन उसे पहाड़ जैसा बड़ा ना समझें। बस देखें कि आज आप क्या कर सकते हैं और वहीं से शुरुआत करें। ऑफिस में लोग आपसे समझदारी भरे जवाब की उम्मीद करेंगे, इसलिए शांत रहकर अपनी बात रखें। पैसों के मामले में दिखावे से बचें और व्यावहारिक फैसले लें। मन स्थिर रहेगा तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी।

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 25

मूलांक 9 (9, 18 या 27 तारीख को जन्मे जातक) आज आप किसी पुरानी सोच या नाराजगी का बोझ उतारना चाहेंगे। अगर कोई बात अब आपके काम की नहीं है, तो उसे धीरे-धीरे मन से निकाल दें। खुद पर 'ठीक' होने का दबाव ना डालें, लेकिन एक ही दुखद मूड को बढ़ावा भी ना दें। आज कोई साधारण सा काम बहुत अच्छे तरीके से निपटाएं। ऑफिस में इधर-उधर की फालतू बातों से दूर रहें। हर बात में खुद को सही साबित करने से बेहतर है कि शांति चुनें।

शुभ रंग: वाइन

शुभ अंक: 4

12 मई 2026 का दिन खुलकर बात करने, पुरानी बातों को छोड़ने और नए नजरिए से आगे बढ़ने का है। अपनी भावनाओं को स्पष्ट रखें और छोटी-छोटी उलझनों को सुलझाएं। सकारात्मक और शांत रहने से आज का दिन आपके लिए यादगार और फायदेमंद साबित होगा।