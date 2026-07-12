आज का अंक राशिफल: मूलांक 5 वाले आज ऑनलाइन पेमेंट के वक्त रहें सतर्क, जिद पर अड़े रहना सही नहीं
5, 14 या फिर 23 तारीख को जन्मे लोगों को मूलांक 5 होता है। ऐसे लोगों को आज यानी 12 जुलाई के दिन सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत है। वहीं आज अपनी जिद के आगे हर किसी को नजरअंदाज करने से बात बढ़ सकती है। यहां पढ़ें मूलांक 5 का राशिफल।
Numerology Horoscope Today 12 July 2026: बुध आपके स्वभाव में तेजी, जवाब देने की कला और अपनी बात मनवाने की क्षमता देता है। यही गुण इस दिन काम भी आएंगे, लेकिन इन्हें थोड़ा नरम रखकर चलना बेहतर रहेगा। 12 जुलाई 2026 का मूलांक 3 बातचीत और विचार बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 2 सामने वाले के मन की हलचल भी जल्दी दिखा सकता है। ऐसे में अगर आप हर बात अपने तरीके से करवाना चाहेंगे, तो अनावश्यक खिंचाव बन सकता है। काम, घर और लोगों से जुड़े छोटे फैसलों में तर्क रखें, दबाव नहीं। कागज, मैसेज, जवाब और समय की समझ आपकी ताकत है। इसलिए कम शब्दों में साफ बात करना इस दिन ज्यादा असरदार रहेगा।
मूलांक 5 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी चतुराई और हाजिरजवाबी आकर्षण बढ़ाती है, पर इस समय वही बात तीखी भी लग सकती है। पार्टनर या किसी करीबी को यह महसूस न होने दें कि आप केवल अपनी सुविधा देख रहे हैं। भाग्यांक 2 का असर भावनाओं को संवेदनशील बना रहा है, इसलिए छोटी बात पर भी मन अटक सकता है। परिवार में सलाह देते समय पूछ लें कि सामने वाला सुनना चाहता है या सिर्फ समझा जाना। प्रेम संबंधों में बहस जीतने से ज्यादा जरूरी भरोसा बचाना रहेगा। थोड़ी नरमी बहुत सी उलझन रोक सकती है।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
ऑफिस, बिजनेस और पढ़ाई में बुध की असली परीक्षा संवाद से होगी। आपके पास बेहतर आइडिया हो सकते हैं, लेकिन उन्हें आदेश की तरह रखने से टीम या सीनियर असहज हो सकते हैं। 12 जुलाई 2026 की ऊर्जा समूह में काम करवाती है, इसलिए मीटिंग, मेल या चर्चा में भाषा संतुलित रखें। जो छात्र प्रोजेक्ट या असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, वे अपना उत्तर सही रखते हुए भी प्रस्तुति को नम्र रखें। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए क्लाइंट बातचीत में शब्दों का चुनाव बहुत मायने रखेगा। अपनी बात रखने से पहले सामने वाले की शर्त, जरूरत और समय समझ लेना फायदा देगा।
मूलांक 5 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में चतुराई दिखेगी, पर छोटी चूक भी हो सकती है। खासकर ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई, बिल नाम या रकम भरते समय एक बार अतिरिक्त जांच कर लें। बुध गणना और हिसाब का ग्रह है, इसलिए लिखित रिकॉर्ड रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। किसी लेनदेन में केवल यह मानकर आगे न बढ़ें कि सामने वाला आपकी बात समझ गया है। रकम, तारीख और तरीका साफ रखें। सुविधा के लिए किया गया जल्दी का भुगतान बाद में दोबारा देखना पड़ सकता है।
मूलांक 5 का स्वास्थ्य राशिफल
दिमाग ज्यादा सक्रिय रहने से बेचैनी और हल्की चिड़चिड़ाहट महसूस हो सकती है। लगातार बातचीत या जवाब देने के बीच कुछ छोटे विराम लें। गर्दन, कंधे और हथेलियों में जकड़न हो तो दो मिनट स्ट्रेचिंग करें। पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहें। अगर मन कई दिशाओं में भाग रहा हो, तो अगली तीन प्राथमिकताएं लिख लेना राहत देगा। बुध का संतुलन साफ सोच से बनता है।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: प्रोफेशनल रिश्तों में अपनी बात थोपने से दूरी बन सकती है। ऑनलाइन पेमेंट में नाम और रकम मिलाकर ही आगे बढ़ें। अधूरी जानकारी पर जवाब देने से गलतफहमी बढ़ सकती है।
आज की सलाह: अपनी बात रखें, लेकिन तरीका थोड़ा मुलायम और साफ रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
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