आज का अंक राशिफल: मूलांक 4 वाले आज बिना पढ़े कहीं भी ना करें साइन, बरतें ये सावधानियां
4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को जन्म हुए लोगों का मूलांक 4 होता है। 12 जुलाई के दिन इस मूलांक के लोगों को कुछ विशेष चीजों को लेकर सावधान रहना है। दिन हल्का-फुल्का रहने वाला है। जानें आज पूरे दिन का हाल।
Numerology Horoscope Today 12 July 2026: दिन की चाल हल्की और मिलनसार दिख रही है, इसलिए मन भी सामान्य से ज्यादा खुला रह सकता है। लोगों से बात बनती नजर आएगी, पर हर बात को जितना दिख रहा है उससे बड़ा मान लेना ठीक नहीं होगा। 12 जुलाई 2026 का मूलांक 3 बातचीत और उत्साह बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 2 आपको दूसरों की भावना जल्दी पकड़ने वाला बना रहा है। ऐसे में राहु के असर से अंक 4 लोग किसी संभावना को बहुत आगे तक सोच सकते हैं। यही जगह संभालने की है। कोई जरूरी कागज की जांच हो, तो ऊपर ऊपर देखकर आगे न बढ़ें. मुस्कुराहट बनी रहेगी, लेकिन काम में पक्का होना ज्यादा जरूरी रहेगा। जितना आसानी से कर सकते हैं, उतना ही अपने ऊपर लें।
मूलांक 4 का लव राशिफल
रिश्तों में नरमी रहेगी और बात करना आसान लग सकता है। अगर मन में कोई छोटी खटास थी, तो उसे सुलझाने का मौका बन सकता है। फिर भी सामने वाले को खुश करने के चक्कर में ऐसा वादा न करें जिसे निभाने में बाद में दबाव बने। राहु कभी कभी पल भर में बड़ा भरोसा दिला देता है, लेकिन टिकाऊ रिश्ता साफ बात पर चलता है। पार्टनर से सीधी भाषा में कहें कि आप क्या कर पाएंगे और क्या नहीं। परिवार में भी मीठी बात के साथ स्पष्टता रखें। इससे बाद की उलझन बचेगी।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी अलग सोच काम आएगी, खासकर जहां नया तरीका, तकनीक या तेज हल चाहिए। राहु का यही पक्ष आपको भीड़ से अलग दिखाता है। लेकिन हर अवसर को तुरंत बड़ा मौका मान लेना सही नहीं होगा। 12 जुलाई 2026 की ऊर्जा लोगों से तालमेल बनवा सकती है, इसलिए मीटिंग, टीमवर्क और क्लाइंट बातचीत में असर दिखेगा। पढ़ाई करने वालों के लिए भी यह समय आइडिया अच्छा देने वाला है, बस उत्तर या प्रोजेक्ट को जमा करने से पहले तथ्य जांच लें। ऑफिस या बिजनेस में किसी जरूरी कागज, मेल, शर्त या तारीख को दोबारा देखना बेहतर रहेगा। कम बोलकर पक्का बोलना ज्यादा लाभ देगा।
मूलांक 4 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में उम्मीद थोड़ा बढ़ी हुई रह सकती है। कोई बात सुनकर तुरंत लाभ का हिसाब बना लेना ठीक नहीं होगा। राहु जल्दी फायदा दिखाता है, पर पूरा चित्र बाद में समझ आता है। इसलिए लेनदेन, फीस, कमीशन, बिल या खरीद से जुड़ी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। अगर कोई रकम आने की बात हो, तो मौखिक भरोसे से ज्यादा लिखित पुष्टि को महत्व दें। छोटा और साफ कदम इस समय बड़े दावे से बेहतर रहेगा।
मूलांक 4 का स्वास्थ्य राशिफल
मूड अच्छा रहने पर भी शरीर अपनी सीमा बताता है, इसे अनदेखा न करें। ज्यादा लोगों, ज्यादा बातों और ज्यादा योजनाओं के बीच सिर भारी लग सकता है। थोड़ी देर शांत बैठकर अगला काम तय करें। ठंडा पानी धीरे पीना, आंखों को कुछ मिनट आराम देना और गर्दन कंधों को हल्का घुमाना राहत दे सकता है। मन को फालतू उत्तेजना से थोड़ा दूर रखें।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: किसी संभावना को तय नतीजा मानकर बात आगे न बढ़ाएं। जरूरी कागज बिना पढ़े साइन न करें। आसानी से निभने वाली बात ही जुबान पर लाएं।
आज की सलाह: जितना निभा सकें, उतना ही भरोसा लोगों को दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
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