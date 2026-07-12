आज का अंक राशिफल: मूलांक 3 वालों का आज भटकेगा ध्यान, चुप्पी साधेंगे तो निकलेगा गलत मतलब
3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है। 12 जुलाई के दिन मूलांक 3 वालों का ध्यान खूब भटकने वाला है। ऐसे में कोशिश करनी है कि कोई काम ना टाला जाए। बाकी जानें करियर, लव और आर्थिक स्तर पर आज का दिन कैसा जाने वाला है?
Numerology Horoscope Today 12 July 2026: दिन थोड़ा बिखरा हुआ महसूस हो सकता है। छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी भारी लगें, तो खुद को दोष देने के बजाय काम की गति धीमी करके देखें। बृहस्पति के स्वभाव वाले अंक 3 लोग सामान्यतः समझदारी से बात रखते हैं, लेकिन इस समय बात समझने और उसी पर टिके रहने में ढील आ सकती है। घर में जैसे कभी सब लोग एक साथ बोलने लगें और असली मुद्दा छूट जाए, वैसा ही हाल मन के भीतर भी बन सकता है। 12 जुलाई 2026 का मूलांक 3 आपके ज्ञान और सलाह देने वाले पक्ष को जगा रहा है, जबकि भाग्यांक 2 नरमी और भावनात्मक असर बढ़ा रहा है। इसलिए पहले खुद साफ हों, फिर दूसरों को दिशा दें।
मूलांक 3 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी नीयत सही रहेगी, पर शब्द पूरे साफ न हों तो उलझन बढ़ सकती है। पार्टनर या किसी अपने को यह लग सकता है कि आप बात टाल रहे हैं या जिम्मेदारी से बच रहे हैं। ऐसी स्थिति में लंबी सफाई देने के बजाय एक सीधी बात करें। जो कर पाएंगे, वही कहें। बृहस्पति आपको भरोसेमंद दिखाता है, इसलिए आधी बात छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। परिवार में किसी चर्चा के दौरान बीच में उठ जाना या चुप्पी साध लेना गलत मतलब दे सकता है। थोड़ा समय लेकर शांत ढंग से जवाब देना बेहतर रहेगा।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
कामकाज में ध्यान इधर उधर भटक सकता है। मेल, फाइल, नोट्स या रोजमर्रा के छोटे टास्क बार बार देखने पड़ सकते हैं। अंक 3 के लोग बड़े विचारों में अच्छे होते हैं, लेकिन इस दिन असली परीक्षा बारीक काम संभालने की है। ऑफिस में किसी निर्देश को अपने हिसाब से समझने के बजाय दोबारा कन्फर्म करना समझदारी होगी। पढ़ाई करने वालों को भी एक साथ कई विषय खोलने से लाभ कम मिलेगा। बृहस्पति नियम और सही दिशा का ग्रह है, इसलिए रूटीन बनाकर चलना मदद करेगा। 12 जुलाई 2026 का भाग्यांक 2 यह भी बता रहा है कि सहयोग लेकर चलने से गलती कम होगी।
मूलांक 3 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में भूलचूक की संभावना थोड़ी बढ़ी रह सकती है। छोटी रकम, ऑनलाइन पेमेंट, बिल या हिसाब की एंट्री दोबारा देखना ठीक रहेगा। मन जब जिम्मेदारी से हटना चाहता है, तब खर्च का सही अंदाजा भी बिगड़ जाता है। इसलिए सुविधा के नाम पर अनावश्यक खरीद टालें। बृहस्पति विस्तार देता है, पर बिना स्पष्टता के वही विस्तार बजट पर दबाव बन सकता है। किसी लेनदेन में केवल याददाश्त पर भरोसा न रखें। लिखित हिसाब आपके लिए ज्यादा सुरक्षित रहेगा।
मूलांक 3 का स्वास्थ्य राशिफल
शरीर से ज्यादा सुस्ती दिमाग में महसूस हो सकती है। एक काम शुरू करके दूसरा पकड़ लेने से थकान और बढ़ेगी। सुबह या दोपहर में दस मिनट निकालकर दिन के जरूरी काम कागज पर क्रम से लिखें। मीठा या बहुत भारी खाना आपको और ढीला कर सकता है। हल्का भोजन और थोड़ी खुली हवा मन को वापस केंद्र में लाने में सहायक रहेगी।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: अधूरी समझ के साथ कोई वादा न करें। घर या ऑफिस की जिम्मेदारी टालने से बात बढ़ सकती है। छोटे कागजी या डिजिटल हिसाब में चूक न होने दें।
आज की सलाह: पहले जरूरी काम निपटाएं, फिर ही नई बात सोचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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