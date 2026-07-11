आज का अंक राशिफल: मूलांक 6 वाले आज सोच-समझकर लें बड़े फैसले, जीवन में हो सकते हैं बड़े बदलाव
मूलांक 6 वालों के लिए 11 जुलाई का दिन जीवन में छोटे लेकिन जरूरी बदलाव करने का संकेत दे रहा है। करियर में नई योजनाओं और बेहतर प्रबंधन से फायदा मिल सकता है। रिश्तों में खुलकर बातचीत करना बेहतर रहेगा, जबकि आर्थिक मामलों में जरूरत और बजट को ध्यान में रखकर ही खर्च करें।
Numerology Horoscope Today 11 July 2026: शुरुआत में एक बात संभाल लें। आराम और सुविधा के नाम पर कोई बड़ा बदलाव बिना सोचे न उठाएं। 11 जुलाई 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 2 मन को नरम बनाता है, जबकि भाग्यांक 1 आपको अपनी पसंद पर टिके रहने का बल देता है। ऐसे में अंक 6 वाले लोग अपने जीवन ढंग में लंबी अवधि का सुधार शुरू करने का मन बना सकते हैं। शुक्र का असर आपको बेहतर घर, बेहतर तालमेल और सुंदर व्यवस्था की तरफ ले जाता है। यही कारण है कि आप अब केवल सोचने के बजाय कुछ ठोस बदलना चाहेंगे। घर का छोटा खर्च, सामान की जरूरत और सुविधा की असली उपयोगिता समझकर चलेंगे, तो यह बदलाव टिकाऊ बन सकता है।
मूलांक 6 का लव राशिफल
दिल के मामलों में नरमी रहेगी, लेकिन आपकी अपेक्षाएं भी साफ रहेंगी। अगर आप किसी रिश्ते को केवल निभाने के बजाय बेहतर रूप देना चाहते हैं, तो बातचीत में ईमानदारी जरूरी होगी। शुक्र प्रेम और अपनापन देता है, पर साथ ही आराम की चाह भी बढ़ाता है। इसलिए यह देखना होगा कि आप रिश्ते में सुविधा ढूंढ रहे हैं या सच्चा साथ। परिवार में सजावट, व्यवस्था या घर से जुड़ी किसी बात पर राय अलग हो सकती है। बात को मान सम्मान के साथ रखें। छोटा बदलाव मिलकर तय करेंगे, तो निकटता बढ़ेगी।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी नजर सिर्फ रोजमर्रा के टास्क पर नहीं, बल्कि लंबे फायदे पर रहेगी। यही सोच आपको दूसरों से अलग कर सकती है। ऑफिस में काम करने का तरीका, सीटिंग, टीम तालमेल, प्रेजेंटेशन या क्लाइंट हैंडलिंग में सुधार की बात उठ सकती है। शुक्र आपको सलीका, संतुलन और बेहतर प्रस्तुति देता है, इसलिए जहां सौंदर्य, डिजाइन, सेवा, लोगों से तालमेल या ब्रांड वैल्यू जुड़ी हो, वहां पकड़ मजबूत रह सकती है। पढ़ाई करने वालों को अपने रूटीन, नोट्स या विषय चुनने के तरीके में बदलाव लाभ दे सकता है। बस केवल सुंदर प्लान बनाने पर न रुकें। उसे लागू करने का अनुशासन भी रखें।
मूलांक 6 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में सोच बदलेगी। आप ऐसी चीजों पर खर्च करना चाह सकते हैं जो जीवन को आसान और व्यवस्थित बनाएं। यह ठीक है, पर घर के छोटे खर्च को हल्का मत मानिए। कभी किचन, कभी सजावट, कभी सुविधा का सामान मिलकर बजट को खींच सकते हैं। शुक्र खर्च कराता है, लेकिन समझदारी से किया गया खर्च आगे राहत भी देता है। आय की स्थिति सामान्य रहे तो भी पहले जरूरी और टिकाऊ चीजों को जगह दें। केवल दिखने में अच्छी चीज हर बार उपयोगी नहीं होती।
मूलांक 6 का स्वास्थ्य राशिफल
शरीर से ज्यादा असर सुस्ती और ढीलापन के रूप में दिख सकता है। आराम की चाह बढ़े, तो चलना फिरना कम हो सकता है। हल्की स्ट्रेचिंग, सीढ़ियां चढ़ना या घर के छोटे काम खुद करना बेहतर रहेगा। मीठा या तला हुआ मन खींचे, तो मात्रा संभालें। शुक्र सुख देता है, पर अधिक सुविधा कभी कभी शरीर को भारी भी कर देती है।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: सुविधा के नाम पर बेवजह खरीदारी न बढ़ाएं। घर की छोटी जरूरत को बड़ा स्टेटस मुद्दा न बनाएं। आधे मन से शुरू किया बदलाव बीच में ढीला पड़ सकता है।
आज की सलाह
जरूरी बदलाव चुनें और उन्हें धीरे धीरे पक्का करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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