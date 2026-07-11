आज का अंक राशिफल: मूलांक 5 वालों को मिल सकते हैं नए अवसर, पढ़ें पूरा भविष्यफल
मूलांक 5 वालों के लिए 11 जुलाई का दिन करियर और कामकाज के लिहाज से अच्छा रह सकता है। नई जिम्मेदारियां और प्रोफेशनल बातचीत भविष्य में फायदा दे सकती है। आर्थिक मामलों में किसी भी दस्तावेज या शर्त को ध्यान से पढ़कर ही फैसला लें। रिश्तों में व्यस्तता के बावजूद अपने लोगों के लिए समय निकालना बेहतर रहेगा।
घर या काम के बीच संतुलन बनाने की बात रहेगी, लेकिन इस बार आपका झुकाव साफ तौर पर कामकाज की तरफ दिख सकता है। जहां दूसरे लोग मिलना जुलना, छोटी पार्टियां या हल्की बातचीत चुनें, वहीं आप बिजनेस मीट, चर्चा या किसी जरूरी संपर्क को ज्यादा महत्व दे सकते हैं। अंक 5 पर बुध का असर यही करता है। दिमाग तेजी से काम करता है और हर बात में उपयोगिता दिखने लगती है। 11 जुलाई 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 2 लोगों की भावनाएं बढ़ाता है, जबकि भाग्यांक 1 अपने फैसले पर टिके रहने की प्रवृत्ति देता है। इसलिए आपकी बात सही हो, फिर भी उसे नरमी से रखना बेहतर रहेगा। कागज, जानकारी और समय की समझ आपके पक्ष में रह सकती है।
मूलांक 5 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी नीयत ठीक रहेगी, पर सामने वाले को यह लग सकता है कि आप इस समय दिल से ज्यादा काम में लगे हैं। अगर पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य बात करना चाहे, तो केवल छोटा जवाब देकर बात खत्म न करें। बुध का स्वभाव संवाद से रिश्ता संभालता है। यही आपकी ताकत भी है। दिन की ऊर्जा भावनात्मक है, इसलिए कोई अपना आपके शब्दों का मतलब ज्यादा गहराई से ले सकता है। साफ और सहज ढंग से कहें कि आप व्यस्त हैं, दूर नहीं। इससे अनावश्यक खिंचाव कम होगा।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
ऑफिस की मीटिंग, क्लाइंट से बात, प्रेजेंटेशन, सेल्स, मार्केटिंग, लेखन, डेटा या किसी तरह की योजना बनाने वाले काम में आपकी पकड़ अच्छी रह सकती है। अंक 5 वालों के लिए बुध का साथ तब सबसे ज्यादा दिखता है जब कई बातें एक साथ संभालनी हों। किसी सेमिनार, ट्रेनिंग, नेटवर्किंग या प्रोफेशनल बातचीत से नया नजरिया मिल सकता है। पढ़ाई करने वालों को भी नोट्स, चर्चा और सवाल जवाब के जरिए फायदा होगा। हालांकि मूलांक 2 के कारण किसी की राय सुनकर मन थोड़ा बदल सकता है, और भाग्यांक 1 आपको तुरंत अपना निष्कर्ष देने पर उकसा सकता है। पहले पूरी बात जोड़ें, फिर निर्णय लें।
मूलांक का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में ध्यान कमाई से जुड़े मौके पहचानने पर रहेगा। व्यापार, कमीशन, डील, ऑर्डर, फीस या बातचीत से लाभ के छोटे रास्ते खुल सकते हैं। बुध गणना का ग्रह है, इसलिए जो भी शर्त, रेट, समय या लिखित बात हो, उसे ठीक से मिलाकर देखें। सामाजिक खर्च से बचकर आप जरूरी काम पर पैसा लगाना पसंद कर सकते हैं। यह सोच व्यावहारिक रहेगी, बस दिखावे में कोई पेशेवर खर्च बढ़ाने से पहले उसका सीधा फायदा समझ लें। उधार या मौखिक वादे पर भरोसा सीमित रखें।
मूलांक 5 का स्वास्थ्य राशिफल
लगातार बातचीत, सोच और मीटिंग जैसी स्थिति से सिर भारी लग सकता है। शरीर से ज्यादा थकान दिमाग पर महसूस हो सकती है। बीच बीच में पानी पीना, पांच मिनट चुप बैठना और नोट्स लिखकर दिमाग हल्का करना ठीक रहेगा। पेट भी जल्दी प्रतिक्रिया दे सकता है, खासकर जब आप समय देखकर नहीं बल्कि काम देखकर खा रहे हों। हल्का और सादा भोजन आपको ज्यादा सूट करेगा।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: हरा, फ़िरोज़ी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: काम के चक्कर में किसी अपने की बात हल्के में न लें। बिना पढ़े किसी कागज पर सहमति न दें। मीटिंग की बात घर में उसी लहजे में न दोहराएं।
आज की सलाह: काम चुनें, पर लोगों को वजह भी साफ बताएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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