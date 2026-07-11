Mulank 4 Horoscope Today: मूलांक 4 वालों के लिए नौकरी, धन और लव लाइफ में कैसा रहेगा 11 जुलाई का दिन? पढ़ें भविष्यफल
मूलांक 4 वालों के लिए 11 जुलाई का दिन समझदारी और संतुलन के साथ आगे बढ़ने का है। करियर में नई सोच और बेहतर योजना का फायदा मिल सकता है, लेकिन किसी भी फैसले में जल्दबाजी से बचें। रिश्तों में खुलकर बातचीत करें और पैसों के मामलों में किसी भी ऑफर या दस्तावेज को अच्छी तरह जांचने के बाद ही निर्णय लें।
दिल से जुड़ने का आपका तरीका इस समय लोगों पर साफ असर डाल सकता है। आप किसी बात को आधा मन से नहीं करते, और यही गहराई आपको अलग बनाती है। अंक 4 पर राहु का प्रभाव कई बार व्यक्ति को रहस्यमय, आकर्षक और अलग सोच वाला बनाता है। इसलिए लोग आपकी ओर खिंच सकते हैं, लेकिन साथ ही आपकी बातों का मतलब जरूरत से ज्यादा भी निकाल सकते हैं। काम, रिश्ते और निजी फैसलों में अपनी नीयत साफ रखना बेहतर रहेगा। 11 जुलाई 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 2 भावनाओं को उभारता है, जबकि भाग्यांक 1 अपनी बात मनवाने की चाह बढ़ा सकता है। ऐसे में अपनापन बनाए रखें, पर प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को ठीक से परख लें।
मूलांक 4 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी गर्मजोशी और सच्चाई महसूस की जाएगी। अगर आप किसी से मन की बात कहना चाहते थे, तो मौका बन सकता है। राहु का असर आकर्षण बढ़ाता है, पर कभी कभी सामने वाले को उलझन भी देता है कि आप बहुत गहरे हैं या बहुत चुप। इसलिए संकेतों पर नहीं, साफ शब्दों पर भरोसा करें। प्रेम संबंध में अधिकार जताने के बजाय भरोसा दिखाना ज्यादा असरदार रहेगा। परिवार में किसी अपने को आपकी जरूरत हो सकती है, खासकर भावनात्मक सहारे के रूप में। सुन लेना ही आधी मदद साबित हो सकती है।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी पकड़ अच्छी रह सकती है, खासकर वहां जहां उलझी हुई चीजों को सुलझाना हो। राहु तकनीक, तेज दिमाग और अलग हल देता है, इसलिए आप किसी अटकी प्रक्रिया में नया तरीका निकाल सकते हैं। फिर भी एक बात ध्यान रखें। काम की डेडलाइन सिर पर हो और कोई सहकर्मी बार बार इनपुट बदल दे, तो चिढ़ बढ़ सकती है। उस समय बहस से ज्यादा जरूरी होगा कि आप लिखित रूप में बात साफ करें। पढ़ाई में भी विषय को अलग नजर से समझने का लाभ मिलेगा। बिजनेस में प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन काम, डेटा या सिस्टम से जुड़े फैसलों में आपकी समझ काम आएगी।
मूलांक 4 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में तेज फायदा दिखाने वाली बात आकर्षित कर सकती है। यही राहु की परीक्षा भी होती है। हर चमकती चीज लाभ नहीं देती। अगर कोई ऑफर, ऐप, स्कीम या खरीदारी बहुत आसान और बहुत फायदेमंद लग रही हो, तो उसकी शर्तें पढ़ना जरूरी रहेगा। आय का रास्ता खुला रह सकता है, पर साथ में छोटे छोटे खर्च भी बढ़ सकते हैं। किसी करीबी के लिए खर्च करते समय मन से ज्यादा उपयोगिता को जगह दें। हिसाब साफ रहेगा तो बाद में असहजता नहीं होगी।
मूलांक 4 का स्वास्थ्य राशिफल
शरीर से ज्यादा असर नसों और दिमाग की थकान पर दिख सकता है। भीतर की तीव्रता बाहर बेचैनी बन सकती है। गर्दन, कंधों या आंखों में जकड़न जैसा भाव हो, तो बीच बीच में उठकर थोड़ा चलना ठीक रहेगा। बहुत देर तक एक ही काम में डूबे रहने से ध्यान बिखर सकता है। ठंडा पानी छपकना, चेहरा धोना और पांच मिनट शांत बैठना राहत दे सकता है।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरे संकेतों पर रिश्ते का निष्कर्ष न बनाएं। डेडलाइन के दबाव में तीखा जवाब न दें। जल्दी लाभ दिखे तो कागज और नियम जरूर देखें।
आज की सलाह: गहराई रखें, पर हर बात पहले साफ समझ लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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जन्म-समय संशोधन
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