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आज का अंक राशिफल: मूलांक 3 वालों को मिल सकते हैं नए अवसर, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मूलांक 3 वालों के लिए 11 जुलाई का दिन समझदारी और संतुलन से फैसले लेने का है। करियर में बातचीत और योजना बनाने से फायदा मिल सकता है, जबकि पैसों के मामलों में दस्तावेज और लेनदेन की अच्छी तरह जांच करना बेहतर रहेगा। रिश्तों में जल्दबाजी से बचें और किसी भी बात पर राय बनाने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें।

आज का अंक राशिफल: मूलांक 3 वालों को मिल सकते हैं नए अवसर, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Numerology Horoscope Today 11 July 2026: दिन की चाल बाहर से सीधी दिखेगी, पर भीतर मन कई परतों में काम करेगा। आप लोगों से खुलकर बात करना चाहेंगे और यह अच्छी बात है, क्योंकि बृहस्पति का अंक 3 समझ, सलाह और भरोसे से ही अपना असर दिखाता है। करीबी दोस्तों या घर के लोगों से किसी जरूरी बात पर सही चर्चा हो सकती है। फिर भी एक जगह सावधानी चाहिए। अपनी पुरानी धारणा के कारण आप किसी बात का मतलब गलत पकड़ सकते हैं। बीच में 11 जुलाई 2026 का मूलांक 2 मन को ज्यादा संवेदनशील बना रहा है, जबकि भाग्यांक 1 अपनी राय पर टिके रहने की प्रवृत्ति दे सकता है। इसलिए सुनना और परखना, दोनों बराबर रखें। किसी जरूरी कागज की जांच खुद कर लें।

मूलांक 3 का लव राशिफल

रिश्तों में बातचीत से बात बनेगी, लेकिन मन का उतार चढ़ाव तालमेल बिगाड़ भी सकता है। अगर आपको लगे कि सामने वाला आपकी बात पूरी तरह नहीं समझ रहा, तो तुरंत मन में फैसला मत बना लीजिए। बृहस्पति का असर आपको सही शब्द दे सकता है, बशर्ते आप भीतर की खीझ को पहले शांत करें। प्रेम संबंध में सलाह देने से पहले साथी की स्थिति भी समझें। परिवार में किसी पुराने मतभेद पर बात हो, तो न्याय की बात करें, पक्ष लेने की नहीं। दोस्ती में भी किसी तीसरे के बारे में राय बनाते समय सिर्फ सुनी सुनाई बात पर न चलें।

मूलांक 3 का करियर राशिफल

कामकाज में आपकी समझ और समझाने की क्षमता उपयोगी रहेगी। मीटिंग, चर्चा, पढ़ाई या ट्रेनिंग जैसी स्थिति में लोग आपकी बात सुन सकते हैं। यही अंक 3 की ताकत है। बृहस्पति नियम और साफ सोच से आगे बढ़ाता है, इसलिए किसी फाइल, फॉर्म, रिपोर्ट या जरूरी कागज की जांच दोबारा करना फायदेमंद रहेगा। दिन की ऊर्जा में मूलांक 2 के कारण मन जल्दी प्रभावित हो सकता है, और भाग्यांक 1 आपको अपने निष्कर्ष पर जल्दी पहुंचा सकता है। इस कारण किसी सहकर्मी, टीचर या क्लाइंट की बात अधूरी समझकर प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं होगा। पढ़ाई में रटने से ज्यादा समझकर दोहराना बेहतर रहेगा।

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मूलांक 3 का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में सोच समझ अच्छी रहेगी, लेकिन व्यक्तिगत पसंद नापसंद बीच में आई तो हिसाब बिगड़ सकता है। किसी भुगतान, बिल, फीस या छोटे लेनदेन में नाम, तारीख और रकम मिलाकर देख लें। अंक 3 वाले लोग कई बार भरोसे में बात मान लेते हैं, पर बृहस्पति का सही रूप वही है जहां भरोसे के साथ नियम भी हों। अगर किसी खर्च पर राय लेनी हो, तो भावनात्मक झुकाव से हटकर उपयोगिता देखें। साझा पैसों में साफ बात रखना बेहतर रहेगा।

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मूलांक 3 का स्वास्थ्य राशिफल

मूड का बदलना शरीर से ज्यादा व्यवहार पर असर डाल सकता है। कभी बहुत उत्साह, कभी बिना वजह खिंचाव महसूस हो सकता है। ऐसे में दिन भर की गति एकदम तेज या एकदम ढीली न रखें। हल्का स्ट्रेच, थोड़ी खुली हवा और कुछ समय शांत बैठकर मन साफ करना मददगार रहेगा। मीठी या भारी चीजें मन के अनुसार खाने के बजाय संतुलन से लें। बातचीत से थकान लगे तो थोड़ी देर अकेले रहना ठीक रहेगा।

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी

शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व

एलर्ट्स: अधूरी जानकारी पर किसी अपने को गलत न समझें। जरूरी कागज बिना जांचे आगे न बढ़ाएं। मन बदलने पर बात का मतलब बदलकर न देखें।

आज की सलाह: राय बनाने से पहले पूरी बात दो बार समझ लें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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