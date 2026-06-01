Aaj Ka Ank Jyotish 1 June 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा जून का पहला दिन? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

आज का अंक ज्योतिष 1 जून 2026: मूलांक 1 से 9 तक का दैनिक राशिफल पढ़ें। मूलांक 1 और भाग्यांक 8 आज नए अनुभव और सहज बदलाव की ऊर्जा लेकर आ रहा है। जानिए मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 वालों के लिए आज 1 जून का दिन कैसा रहेगा?

1 जून 2026 का दिन नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। जून महीने का पहला दिन हमेशा नई उम्मीदें लेकर आता है और आज का दिन भी उसी जोश के साथ शुरू हो रहा है। अंक ज्योतिष के अनुसार, आज की तारीख 1 है, जो नई शुरुआत, आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक है। इस दिन की ऊर्जा उन लोगों के लिए खास है जो जिंदगी में सिर्फ दिन गुजारने के बजाय कुछ अलग और बेहतर करना चाहते हैं। आज का दिन आपको अपनी बागडोर खुद संभालने की याद दिलाता है।

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग) आज का दिन आपके लिए बेहद शानदार है। आपमें नेतृत्व करने की क्षमता आज चरम पर रहेगी। जो काम लंबे समय से अटका हुआ है, उसे आज शुरू करने का अच्छा मौका है। ऑफिस या काम की जगह पर आपकी बातों का वजन बढ़ेगा। कोई नया प्रोजेक्ट या आइडिया पेश करने के लिए दिन बिल्कुल सही है। बस अपनी बात रखते समय अहंकार ना दिखाएं। रिश्तों में आज आप थोड़े व्यावहारिक रह सकते हैं, इसलिए अपनों को छोटे-छोटे प्यार के संकेत देते रहें। आज आपकी मेहनत नजर आएगी और आपको नई पहचान मिलने के योग हैं।

मूलांक 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग) आज का दिन टीम वर्क और सहयोग का है। अगर कोई फैसला लंबे समय से अटका है, तो आज उसे सुलझाने की कोशिश करें। आपको थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को आराम दें। रिश्तों में पुरानी गलतफहमियों को बातचीत से दूर करने का अच्छा समय है। अपनी सीमाएं साफ रखें और दूसरों के मूड को खुद पर हावी ना होने दें। आज टीम के साथ किए गए काम आपको आगे बढ़ाएंगे।

मूलांक 3 (3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग) आज का दिन रचनात्मकता और कम्युनिकेशन का है। आपकी बातें लोगों के दिल को छू सकती हैं। अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है या कोई जरूरी चर्चा करनी है, तो बिना हिचकिचाए आगे बढ़ें। आपकी मुस्कान आज आधी मुश्किलें हल कर देगी। दिखावा बिल्कुल ना करें, आपका सादापन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। नए लोगों से मिलना-जुलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज अपनी रचनात्मकता को पूरा मौका दें।

मूलांक 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग) आज का दिन मेहनत और अनुशासन का है। आलस को बिल्कुल पास ना फटकने दें। जो काम अधूरे पड़े हैं, उन्हें आज पूरा करने की कोशिश करें। पैसों या कागजी काम से जुड़े मामले आज निपटाने के लिए अच्छा समय है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, तो सेहत भी अच्छी रहेगी। रिश्तों में आज आप थोड़े गंभीर रह सकते हैं, इसलिए अपनों की छोटी-छोटी कोशिशों की सराहना जरूर करें।

मूलांक 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग) आज का दिन बदलाव और नई संभावनाओं का है। आपका मन चंचल रहेगा और नई चीजें सीखने का उत्साह रहेगा। यात्रा या नेटवर्किंग के योग बन रहे हैं। बोलते समय थोड़ी सावधानी बरतें। उत्साह में कुछ ऐसा ना कह दें, जो बाद में पछतावा हो। आज का दिन आपको कई नए अवसर दे सकता है, बस उन्हें सही तरीके से पकड़ें।

मूलांक 6 (6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग) आज का दिन परिवार और रिश्तों का है। काम के साथ-साथ घरवालों का भी ध्यान रखें। शाम का समय परिवार के साथ बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में थोड़े संभलकर चलें। फालतू खर्च से बचें। अगर घर में कोई पुराना काम पड़ा है, तो उसे आज निपटा लें। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए थोड़ा झुकना पड़े तो संकोच ना करें।

मूलांक 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग) आज का दिन गहराई से सोचने और खुद को समझने का है। शोर-शराबे से दूर थोड़ा समय अकेले बिताएं। भविष्य की प्लानिंग के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। रिश्तों में आज आप थोड़े अलग महसूस कर सकते हैं। अगर कोई बात दिमाग में घूम रही है, तो उसे शांति से साझा करें। आज किताब पढ़ना या नई जानकारी हासिल करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग) आज आप शक्तिशाली और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। रुके हुए काम आज पूरे होने के योग हैं। पैसों या करियर से जुड़े बड़े फैसले लेने के लिए दिन अनुकूल है। गुस्से पर काबू रखें। काम के दबाव में अपनों को ना भूलें। आज आपकी गंभीरता और मेहनत आपको दूसरों से अलग दिखाएगी।

मूलांक 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग) आज पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने का दिन है। काम निपटाने का जुनून आज आपको बहुत आगे ले जाएगा। सेहत में सुधार महसूस होगा, बस ज्यादा पानी पिएं। रिश्तों में पुरानी कड़वाहट छोड़कर नई शुरुआत करने का अच्छा मौका है। बातचीत में परिपक्वता बनाए रखें।